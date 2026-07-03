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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
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المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الحدث من سبوتنيك
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مساحة حرة
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لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
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حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
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16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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"أنصار الله": إحباط محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء
"أنصار الله": إحباط محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء عدد من المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T15:41+0000
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وأضاف المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "محاولة منع هبوط الطائرة باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن الجماعة استهدفت الطائرات "المعادية" بصواريخ دفاع جوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء، محذرة من أن أي تكرار لخرق الأجواء أو "عدوان" سيقابل برد واسع يستهدف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية.كما شدد سريع على استمرار ما وصفه بتصدي جماعة "أنصار الله" للحصار المفروض على اليمن، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لقواتها، والدعوة إلى مواصلة التعبئة، إلى جانب الإشادة بالموقف الإيراني في نقل المرضى والعالقين، والإعلان عن استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران.
https://sarabic.ae/20260423/ما-حقيقة-اقتراب-أنصار-الله-والسعودية-من-التوقيع-على-اتفاق-سلام-شامل-بينهما؟--1112822248.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, إيران, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, السعودية, إيران, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله": إحباط محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء

15:41 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء عدد من المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي كانت تقل أكثر من 200 راكب من العالقين والجرحى والمرضى".
وأضاف المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "محاولة منع هبوط الطائرة باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن الجماعة استهدفت الطائرات "المعادية" بصواريخ دفاع جوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء، محذرة من أن أي تكرار لخرق الأجواء أو "عدوان" سيقابل برد واسع يستهدف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
ما حقيقة اقتراب "أنصار الله" والسعودية من التوقيع على اتفاق سلام شامل بينهما؟
23 أبريل, 19:43 GMT
كما شدد سريع على استمرار ما وصفه بتصدي جماعة "أنصار الله" للحصار المفروض على اليمن، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لقواتها، والدعوة إلى مواصلة التعبئة، إلى جانب الإشادة بالموقف الإيراني في نقل المرضى والعالقين، والإعلان عن استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران.
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