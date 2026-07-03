https://sarabic.ae/20260703/أنصار-الله-إحباط-محاولة-لمنع-طائرة-إيرانية-من-الهبوط-في-صنعاء-1114925214.html
"أنصار الله": إحباط محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء
"أنصار الله": إحباط محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء عدد من المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T15:41+0000
2026-07-03T15:41+0000
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وأضاف المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "محاولة منع هبوط الطائرة باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن الجماعة استهدفت الطائرات "المعادية" بصواريخ دفاع جوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء، محذرة من أن أي تكرار لخرق الأجواء أو "عدوان" سيقابل برد واسع يستهدف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية.كما شدد سريع على استمرار ما وصفه بتصدي جماعة "أنصار الله" للحصار المفروض على اليمن، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لقواتها، والدعوة إلى مواصلة التعبئة، إلى جانب الإشادة بالموقف الإيراني في نقل المرضى والعالقين، والإعلان عن استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران.
https://sarabic.ae/20260423/ما-حقيقة-اقتراب-أنصار-الله-والسعودية-من-التوقيع-على-اتفاق-سلام-شامل-بينهما؟--1112822248.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, إيران, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, السعودية, إيران, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله": إحباط محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء عدد من المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي كانت تقل أكثر من 200 راكب من العالقين والجرحى والمرضى".
وأضاف المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "محاولة منع هبوط الطائرة باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن الجماعة استهدفت الطائرات "المعادية" بصواريخ دفاع جوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء، محذرة من أن أي تكرار لخرق الأجواء أو "عدوان" سيقابل برد واسع يستهدف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية.
كما شدد سريع على استمرار ما وصفه بتصدي جماعة "أنصار الله" للحصار المفروض على اليمن، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لقواتها، والدعوة إلى مواصلة التعبئة، إلى جانب الإشادة بالموقف الإيراني في نقل المرضى والعالقين، والإعلان عن استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران.