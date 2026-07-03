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الحكم على المتهم الرئيسي في قضية التحضير لاغتيال مارغريتا سيمونيان بـالسجن 25 عاما
الحكم على المتهم الرئيسي في قضية التحضير لاغتيال مارغريتا سيمونيان بـالسجن 25 عاما
سبوتنيك عربي
قضت المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية في روسيا بالسجن لمدة 25 عاما بحق ميخائيل بالاشوف، في قضية التحضير لاغتيال رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T16:53+0000
2026-07-03T16:53+0000
روسيا
العالم
موسكو
مارغريتا سيمونيان
روسيا سيغودنيا
سبوتنيك
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن المحكمة العسكرية قضت بإدانة ميخائيل بالاشوف، بالسجن لمدة 25 عامًا في قضية التحضير لاغتيال رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آرتي"، مارغريتا سيمونيان.وجرت المحاكمة في القضية من خلال جلسات مغلقة، نظرًا لوجود قاصرين بين المتهمين الـ 12، وكانت لجنة التحقيق الروسية قد ذكرت، قبل ذلك، أن بالاشوف أنشأ خلية في موسكو عام 2022، جند فيها أنصارًا للقومية الاشتراكية. ووفقًا لهيئة النيابة العامة، في موعد أقصاه 16 حزيران/ يونيو 2023، تواصل أشخاص مجهولون مع بالاشوف وعرضوا عليه مبلغ 50 ألف دولار لقتل سيمونيان. فاستعان المتهم بييغور سافيلييف، وفي الفترة من 21 حزيران /يونيو إلى 5 تموز / يوليو، راقبا أماكن سكن وعمل الصحفية. كما زوّدت الجهة المكلفة بالقتل، بالاشوف، بمعلومات عن موقعَين لمخبأين يحتويان على أموال. ووفقًا للدور والمشاركة، يُتهم الموقوفون بموجب سبع مواد من القانون الجنائي الروسي، تشمل التنظيم والمشاركة في نشاط منظمة إرهابية، والتحضير لجريمة قتل، والسرقة بالعنف، والشغب، والتحريض على الكراهية.
https://sarabic.ae/20250728/سيمونيان-أوكرانيا-والغرب-يحاولان-إثارة-الشغب-في-روسيا-1103097945.html
https://sarabic.ae/20250528/سيمونيان-موسكو-تدرس-الرد-على-ألمانيا-لسماحها-لكييف-باستخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-1101060143.html
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روسيا, العالم, موسكو, مارغريتا سيمونيان, روسيا سيغودنيا, سبوتنيك
روسيا, العالم, موسكو, مارغريتا سيمونيان, روسيا سيغودنيا, سبوتنيك

الحكم على المتهم الرئيسي في قضية التحضير لاغتيال مارغريتا سيمونيان بـالسجن 25 عاما

16:53 GMT 03.07.2026
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة تحرير "سبوتنيك" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان
رئيسة تحرير سبوتنيك وآر تي مارغاريتا سيمونيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قضت المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية في روسيا بالسجن لمدة 25 عاما بحق ميخائيل بالاشوف، في قضية التحضير لاغتيال رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، وقناة "آرتي"، مارغريتا سيمونيان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن المحكمة العسكرية قضت بإدانة ميخائيل بالاشوف، بالسجن لمدة 25 عامًا في قضية التحضير لاغتيال رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آرتي"، مارغريتا سيمونيان.
وجاء في قرار المحكمة: "الحكم على بالاشوف بعقوبة السجن لمدة 25 عاما". ومن المقرر، بحسب الحكم، أن يقضي السنوات الأربع الأولى في السجن، على أن يقضي باقي المدة في مؤسسة إصلاحية ذات نظام مشدد.
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وجرت المحاكمة في القضية من خلال جلسات مغلقة، نظرًا لوجود قاصرين بين المتهمين الـ 12، وكانت لجنة التحقيق الروسية قد ذكرت، قبل ذلك، أن بالاشوف أنشأ خلية في موسكو عام 2022، جند فيها أنصارًا للقومية الاشتراكية.

وفي الفترة من سبتمبر/أيلول 2022 إلى يوليو/تموز 2023، ارتكب الأعضاء بمن فيهم القاصرون، ست هجمات ضد مهاجرين وأفراد من مجتمع المثليين (الحركة المعترف بها كمتطرفة والمحظورة في روسيا)، ونشروا مقاطع فيديو على الإنترنت للترويج للتطرف.

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ووفقًا لهيئة النيابة العامة، في موعد أقصاه 16 حزيران/ يونيو 2023، تواصل أشخاص مجهولون مع بالاشوف وعرضوا عليه مبلغ 50 ألف دولار لقتل سيمونيان. فاستعان المتهم بييغور سافيلييف، وفي الفترة من 21 حزيران /يونيو إلى 5 تموز / يوليو، راقبا أماكن سكن وعمل الصحفية. كما زوّدت الجهة المكلفة بالقتل، بالاشوف، بمعلومات عن موقعَين لمخبأين يحتويان على أموال.
وفي يوليو، توجه بالاشوف إلى مرآب في شارع فافيلوفا بموسكو، حيث كانت هناك مخبأة بندقية كلاشنيكوف و90 طلقة، لكن قوات الأمن، كانت بانتظاره، وألقت القبض عليه.
ووفقًا للدور والمشاركة، يُتهم الموقوفون بموجب سبع مواد من القانون الجنائي الروسي، تشمل التنظيم والمشاركة في نشاط منظمة إرهابية، والتحضير لجريمة قتل، والسرقة بالعنف، والشغب، والتحريض على الكراهية.
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