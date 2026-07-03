https://sarabic.ae/20260703/بريطانيا-تحذر-من-كارثة-إنسانية-في-السودان-وتطالب-بوقف-الهجوم-على-الأبيض--1114929611.html
بريطانيا تحذر من كارثة إنسانية في السودان وتطالب بوقف الهجوم على "الأبيض"
بريطانيا تحذر من كارثة إنسانية في السودان وتطالب بوقف الهجوم على "الأبيض"
سبوتنيك عربي
دعت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الجمعة، قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض، مؤكدة أن المدنيين في السودان تعرضوا بالفعل لـ"أسوأ... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T19:11+0000
2026-07-03T19:11+0000
2026-07-03T19:11+0000
أخبار السودان اليوم
بريطانيا
قوات الدعم السريع السودانية
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وقالت كوبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المملكة المتحدة دعت إلى عقد جلسة نقاش، اليوم الجمعة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذرة من أن مئات الآلاف من الأرواح باتت على المحك. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260629/رغم-التحذيرات-والعقوبات-الدولية-من-يقف-وراء-تراجع-فرص-السلام-في-السودان؟-1114822632.html
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أخبار السودان اليوم, بريطانيا, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, بريطانيا, قوات الدعم السريع السودانية
بريطانيا تحذر من كارثة إنسانية في السودان وتطالب بوقف الهجوم على "الأبيض"
دعت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الجمعة، قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض، مؤكدة أن المدنيين في السودان تعرضوا بالفعل لـ"أسوأ الفظائع"، حسب تعبيرها.
وقالت كوبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المملكة المتحدة
دعت إلى عقد جلسة نقاش، اليوم الجمعة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذرة من أن مئات الآلاف من الأرواح باتت على المحك.
وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة ألا يدير المجتمع الدولي ظهره للأزمة في السودان، داعية إلى تحرك دولي لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.