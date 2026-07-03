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تحالف دعم الشرعية: سنواجه أي استهداف للسعودية بقوة
تحالف دعم الشرعية: سنواجه أي استهداف للسعودية بقوة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن تصريحات الحوثيين الأخيرة تهدف إلى التغطية على أزماتهم الداخلية، متوعداً برد حازم على أي تهديد... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T23:53+0000
2026-07-03T23:53+0000
تحالف دعم الشرعية
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
السعودية
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وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية "لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني الشقيق".وأوضح المالكي أن الجماعة تسعى من خلال هذه التصريحات إلى "تصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها، وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار".وأضاف أن هذه المزاعم تأتي امتداداً لما وصفه بـ"التصعيد والسلوك العدائي" من جانب الحوثيين ومحاولاتهم تقويض الأمن الإقليمي والدولي.وأشار إلى أن المملكة والتحالف والشركاء الدوليين عملوا على إطلاق مبادرات وجهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني، كما سعوا إلى حل الأزمة اليمنية عبر خارطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية، إلا أن الحوثيين رفضوها، وفق قوله.وأضاف أن الجماعة "رفضت حلول السلام الدائم وقامت بمهاجمة خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".وأكد المالكي أن هذه الهجمات عرضت مقدرات الشعب اليمني للاستهداف والتدمير، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، فضلاً عن محطات الكهرباء والمصانع والبنى التحتية الاقتصادية.وأمس الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء عدد من المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي كانت تقل أكثر من 200 راكب من العالقين والجرحى والمرضى".وأضاف المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "محاولة منع هبوط الطائرة باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن الجماعة استهدفت الطائرات "المعادية" بصواريخ دفاع جوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء، محذرة من أن أي تكرار لخرق الأجواء أو "عدوان" سيقابل برد واسع يستهدف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية.كما شدد سريع على استمرار ما وصفه بتصدي جماعة "أنصار الله" للحصار المفروض على اليمن، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لقواتها، والدعوة إلى مواصلة التعبئة، إلى جانب الإشادة بالموقف الإيراني في نقل المرضى والعالقين، والإعلان عن استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران.
https://sarabic.ae/20260703/أنصار-الله-إحباط-محاولة-لمنع-طائرة-إيرانية-من-الهبوط-في-صنعاء-1114925214.html
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تحالف دعم الشرعية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية
تحالف دعم الشرعية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية

تحالف دعم الشرعية: سنواجه أي استهداف للسعودية بقوة

23:53 GMT 03.07.2026
© REUTERS / FAISAL AL NASSERتركي المالكي
تركي المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن تصريحات الحوثيين الأخيرة تهدف إلى التغطية على أزماتهم الداخلية، متوعداً برد حازم على أي تهديد للمملكة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية "لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني الشقيق".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
"أنصار الله": إحباط محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء
15:41 GMT
وأوضح المالكي أن الجماعة تسعى من خلال هذه التصريحات إلى "تصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها، وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار".
وأضاف أن هذه المزاعم تأتي امتداداً لما وصفه بـ"التصعيد والسلوك العدائي" من جانب الحوثيين ومحاولاتهم تقويض الأمن الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن المملكة والتحالف والشركاء الدوليين عملوا على إطلاق مبادرات وجهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني، كما سعوا إلى حل الأزمة اليمنية عبر خارطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية، إلا أن الحوثيين رفضوها، وفق قوله.
وأضاف أن الجماعة "رفضت حلول السلام الدائم وقامت بمهاجمة خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
وأكد المالكي أن هذه الهجمات عرضت مقدرات الشعب اليمني للاستهداف والتدمير، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، فضلاً عن محطات الكهرباء والمصانع والبنى التحتية الاقتصادية.
وشدد على أن التحالف "سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة" للتصدي لأي محاولات تستهدف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، أو أي محاولات لانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأمس الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "تشكيلا من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء عدد من المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي كانت تقل أكثر من 200 راكب من العالقين والجرحى والمرضى".
وأضاف المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "محاولة منع هبوط الطائرة باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن الجماعة استهدفت الطائرات "المعادية" بصواريخ دفاع جوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء، محذرة من أن أي تكرار لخرق الأجواء أو "عدوان" سيقابل برد واسع يستهدف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية.
كما شدد سريع على استمرار ما وصفه بتصدي جماعة "أنصار الله" للحصار المفروض على اليمن، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لقواتها، والدعوة إلى مواصلة التعبئة، إلى جانب الإشادة بالموقف الإيراني في نقل المرضى والعالقين، والإعلان عن استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران.
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