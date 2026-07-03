https://sarabic.ae/20260703/تصويت-برأيك-هل-ينجح-المنتخب-المصري-في-تجاوز-عقبة-أستراليا-والعبور-للدور-المقبل-من-مونديال-2026؟-1114925063.html
تصويت... برأيك هل ينجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة أستراليا والعبور للدور المقبل من مونديال 2026؟
تصويت... برأيك هل ينجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة أستراليا والعبور للدور المقبل من مونديال 2026؟
سبوتنيك عربي
تشهد بطولة كأس العالم 2026، اليوم الجمعة، مواجهة مرتقبة في دور الـ32 بين منتخب أستراليا لكرة القدم ومنتخب مصر لكرة القدم، في أول نسخة تشهد إقامة دور الـ32... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T15:38+0000
2026-07-03T15:38+0000
2026-07-03T15:38+0000
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تشير توقعات المحليين والخبراء في الشأن الرياضي إلى أفضلية للمنتخب المصري، مع ترجيح فوزه بنتيجة 2-1، مستفيدًا من قوته الهجومية ودور محمد صلاح الذي يُعد العنصر الأكثر تأثيرًا في المباراة. كما أن اعتماد مصر على أسلوب هجومي قد يمنحها الأفضلية إذا نجحت في فرض سيطرتها على وسط الملعب واستغلال الفرص.تصويت... برأيك هل ينجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة أستراليا والعبور للدور المقبل من مونديال 2026؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, مونديال 2026, رياضة, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, مونديال 2026, رياضة, опросы
تصويت... برأيك هل ينجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة أستراليا والعبور للدور المقبل من مونديال 2026؟
تشهد بطولة كأس العالم 2026، اليوم الجمعة، مواجهة مرتقبة في دور الـ32 بين منتخب أستراليا لكرة القدم ومنتخب مصر لكرة القدم، في أول نسخة تشهد إقامة دور الـ32 بنظام خروج المغلوب، وسط توقعات تمنح أفضلية نسبية لـ"الفراعنة" مع بقاء كل الاحتمالات واردة.
تشير توقعات المحليين والخبراء في الشأن الرياضي إلى أفضلية للمنتخب المصري، مع ترجيح فوزه بنتيجة 2-1، مستفيدًا من قوته الهجومية ودور محمد صلاح الذي يُعد العنصر الأكثر تأثيرًا في المباراة. كما أن اعتماد مصر على أسلوب هجومي قد يمنحها الأفضلية إذا نجحت في فرض سيطرتها على وسط الملعب واستغلال الفرص.
في المقابل، يرى آخرون أن المنتخب الأسترالي يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق، يتقدمها رايلي ماكغري، إلى جانب التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي. ومع طبيعة مباريات خروج المغلوب، قد تُحسم المواجهة بتفصيلة صغيرة أو هجمة واحدة، ما يجعل فرص أستراليا قائمة رغم الترشيحات.
تصويت... برأيك هل ينجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة أستراليا والعبور للدور المقبل من مونديال 2026؟