https://sarabic.ae/20260703/تصويت-برأيك-هل-ينجح-المنتخب-المصري-في-تجاوز-عقبة-أستراليا-والعبور-للدور-المقبل-من-مونديال-2026؟-1114925063.html

تصويت... برأيك هل ينجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة أستراليا والعبور للدور المقبل من مونديال 2026؟

تصويت... برأيك هل ينجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة أستراليا والعبور للدور المقبل من مونديال 2026؟

سبوتنيك عربي

تشهد بطولة كأس العالم 2026، اليوم الجمعة، مواجهة مرتقبة في دور الـ32 بين منتخب أستراليا لكرة القدم ومنتخب مصر لكرة القدم، في أول نسخة تشهد إقامة دور الـ32... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T15:38+0000

2026-07-03T15:38+0000

2026-07-03T15:38+0000

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تشير توقعات المحليين والخبراء في الشأن الرياضي إلى أفضلية للمنتخب المصري، مع ترجيح فوزه بنتيجة 2-1، مستفيدًا من قوته الهجومية ودور محمد صلاح الذي يُعد العنصر الأكثر تأثيرًا في المباراة. كما أن اعتماد مصر على أسلوب هجومي قد يمنحها الأفضلية إذا نجحت في فرض سيطرتها على وسط الملعب واستغلال الفرص.تصويت... برأيك هل ينجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة أستراليا والعبور للدور المقبل من مونديال 2026؟

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