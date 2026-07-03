https://sarabic.ae/20260703/خبير-المحكمة-الجنائية-الدولية-تحولت-إلى-أداة-لـالاستعمار-الجديد-1114923287.html
خبير: المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة لـ"الاستعمار الجديد"
خبير: المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة لـ"الاستعمار الجديد"
سبوتنيك عربي
تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل عدد من الدول والسياسيين، الذين يرون أنها لم تعد محكمة محايدة، بل باتت تُتهم بتطبيق معايير مزدوجة... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T14:37+0000
2026-07-03T14:37+0000
2026-07-03T14:37+0000
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
بوركينا فاسو
أخبار ليبيا اليوم
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وفي هذا السياق، اعتبر أحد علماء السياسة في بوركينا فاس، والباحث في التاريخ والثقافة الأفريقية، ليانويه إموتوب بيالا، أن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى "أداة لصيد الإنسان الإفريقي".وأكد بيالا أن "المحكمة باتت تمثل، بحسب وصفه، أداة من أدوات الاستعمار الجديد".كما أشار إلى ما وصفه بازدواجية المعايير، موضحًا أن "الجرائم الفرنسية في ليبيا خلال فترة حكم نيكولا ساركوزي لم تحظَ بأي متابعة، في حين خضع الرئيس الإيفواري الأسبق، لوران غباغبو، لإجراءات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية استمرت نحو 10 سنوات"، واصفاً ذلك بأنه مثال على عدم التوازن في تطبيق العدالة الدولية.
https://sarabic.ae/20161117/الخارجية-الروسية-محكمة-الجنايات-الدولية-الحيادية-1020855783.html
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المحكمة الجنائية الدولية, العالم, بوركينا فاسو, أخبار ليبيا اليوم
المحكمة الجنائية الدولية, العالم, بوركينا فاسو, أخبار ليبيا اليوم
خبير: المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة لـ"الاستعمار الجديد"
تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل عدد من الدول والسياسيين، الذين يرون أنها لم تعد محكمة محايدة، بل باتت تُتهم بتطبيق معايير مزدوجة وتوظيف العدالة الدولية بشكل انتقائي، وهو ما يثير جدلاً واسعاً حول دورها ومصداقيتها على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، اعتبر أحد علماء السياسة في بوركينا فاس، والباحث في التاريخ والثقافة الأفريقية، ليانويه إموتوب بيالا، أن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى "أداة لصيد الإنسان الإفريقي".
وقال ليانويه إموتوب بيالا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، تعليقًا على قرار دول "تحالف دول الساحل" الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، إن "هذا القرار يُعد خطوة جريئة وذات سيادة".
17 نوفمبر 2016, 13:22 GMT
وأكد بيالا أن "المحكمة باتت تمثل، بحسب وصفه، أداة من أدوات الاستعمار الجديد
".
وأضاف بيالا أن دول "تحالف الساحل" لم تعد ترغب في وجود محكمة جنائية ذات طابع عنصري واستعماري جديد، تنبعث منها، على حد تعبيره، ملامح أداة قمع تُستخدم من قبل بعض الدول الغربية وعدد من الأطراف".
كما أشار إلى ما وصفه بازدواجية المعايير، موضحًا أن "الجرائم الفرنسية في ليبيا خلال فترة حكم نيكولا ساركوزي لم تحظَ بأي متابعة، في حين خضع الرئيس الإيفواري الأسبق، لوران غباغبو، لإجراءات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية استمرت نحو 10 سنوات"، واصفاً ذلك بأنه مثال على عدم التوازن في تطبيق العدالة الدولية
.