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القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260703/زئير-المغرب-ودموع-السنغال-وماذا-يخبئ-الفراعنة-في-فخ-الكنغارو-الأسترالي؟--1114897674.html
زئير المغرب ودموع السنغال... وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
زئير المغرب ودموع السنغال... وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
سبوتنيك عربي
في قارة أفريقيا، تبددت بعض الأحلام على صخرة الواقع الأوروبي في دور الـ32.. الكونغو تودع المونديال أمام صلابة الإنجليز، وأسود التيرانجا السنغالية تسقط في فخ... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T09:00+0000
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زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
سبوتنيك عربي
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
لكن في وسط هذا الضباب، كان هناك نور ساطع يضيء سماء الكرة العربية والأفريقية.. أسود الأطلس تزأر من جديد، وتكتب فصلًا ملحميًا بإقصاء الطواحين الهولندية! فوز مغربي مستحق لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تكتيك محكم وشخصية بطل أعادت تشكيل خارطة البطولة ورفعت سقف الطموحات إلى عنان السماء.ومن أفراح المغرب، ننتقل إلى دقات القلوب المتسارعة في الشارع المصري.. الفراعنة يستعدون لمواجهة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين أمام المنتخب الأسترالي. مواجهة بدنية وتكتيكية شرسة تحتاج إلى تركيز عالٍ وروح قتالية من كتيبة المنتخب المصري للعبور إلى دور ثمن النهائي ومواصلة الحلم.جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج "من الملعب" عبر "راديو سبوتنيك"، ضمن التغطية الخاصة لبطولة كأس العالم 2026.وأشار إلى أن الإحصاءات التاريخية تكشف تراجع المنتخبات الإفريقية بشكل واضح في الأشواط الثانية خلال مباريات خروج المغلوب، معتبرًا أن المنتخب المغربي يمثل الاستثناء الحقيقي بعدما نجح في بناء شخصية تنافسية جعلت كبار منتخبات العالم يتعاملون معه باحترام كبير.وأوضح القبلاوي أن وهبي استفاد من خبراته الطويلة في تطوير المواهب داخل الكرة البلجيكية، ونجح في دمج مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب خلال فترة إعداد قصيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يضم كفاءات تمتلك خبرات أوروبية كبيرة انعكست بوضوح على الأداء الجماعي للمنتخب.
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صبري سراج
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من الملعب, أخبار المغرب اليوم, السنغال, أفريقيا, аудио
من الملعب, أخبار المغرب اليوم, السنغال, أفريقيا, аудио

زئير المغرب ودموع السنغال... وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟

09:00 GMT 03.07.2026
راديو
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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في قارة أفريقيا، تبددت بعض الأحلام على صخرة الواقع الأوروبي في دور الـ32.. الكونغو تودع المونديال أمام صلابة الإنجليز، وأسود التيرانجا السنغالية تسقط في فخ بلجيكا، ليطرح التساؤل المعتاد: متى تكتمل القصة الأفريقية حتى النهاية؟ وما الذي ينقص منتخبات القارة السمراء لعبور هذه الأدوار الإقصائية المعقدة؟.
لكن في وسط هذا الضباب، كان هناك نور ساطع يضيء سماء الكرة العربية والأفريقية.. أسود الأطلس تزأر من جديد، وتكتب فصلًا ملحميًا بإقصاء الطواحين الهولندية! فوز مغربي مستحق لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تكتيك محكم وشخصية بطل أعادت تشكيل خارطة البطولة ورفعت سقف الطموحات إلى عنان السماء.
ومن أفراح المغرب، ننتقل إلى دقات القلوب المتسارعة في الشارع المصري.. الفراعنة يستعدون لمواجهة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين أمام المنتخب الأسترالي.
مواجهة بدنية وتكتيكية شرسة تحتاج إلى تركيز عالٍ وروح قتالية من كتيبة المنتخب المصري للعبور إلى دور ثمن النهائي ومواصلة الحلم.

أكد الإعلاميان الرياضيان أسامة إمام وعزيز القبلاوي، أن المنتخبات الأفريقية ما زالت تعاني من أخطاء ذهنية وتكتيكية في الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026، في الوقت الذي يواصل فيه المنتخب المغربي تقديم نموذج متطور على المستويين الفني والتنظيمي، فيما يمتلك المنتخب المصري الأدوات اللازمة لتجاوز عقبة أستراليا إذا نجح في فرض أسلوبه داخل الملعب.

جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج "من الملعب" عبر "راديو سبوتنيك"، ضمن التغطية الخاصة لبطولة كأس العالم 2026.
وقال أسامة إمام إن "السذاجة الكروية" لا تزال السمة الأبرز التي تمنع المنتخبات الإفريقية من الذهاب بعيدًا في البطولة، موضحًا أن المشكلة لم تعد تتعلق بالفوارق الفنية أو البدنية بقدر ارتباطها بالثبات الذهني والقدرة على إدارة المباريات بعد التقدم في النتيجة.
وأشار إلى أن الإحصاءات التاريخية تكشف تراجع المنتخبات الإفريقية بشكل واضح في الأشواط الثانية خلال مباريات خروج المغلوب، معتبرًا أن المنتخب المغربي يمثل الاستثناء الحقيقي بعدما نجح في بناء شخصية تنافسية جعلت كبار منتخبات العالم يتعاملون معه باحترام كبير.
من جانبه، أكد الإعلامي المغربي عزيز القبلاوي أن التطور الذي يعيشه منتخب المغرب لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة مشروع فني متكامل، مشيرًا إلى أن المدير الفني محمد وهبي نقل المنتخب إلى مرحلة جديدة تعتمد على كرة هجومية أكثر جرأة مع تجديد واسع في عناصر الفريق.
وأوضح القبلاوي أن وهبي استفاد من خبراته الطويلة في تطوير المواهب داخل الكرة البلجيكية، ونجح في دمج مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب خلال فترة إعداد قصيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يضم كفاءات تمتلك خبرات أوروبية كبيرة انعكست بوضوح على الأداء الجماعي للمنتخب.
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