https://sarabic.ae/20260703/يونيسف-نحو-100-ألف-طفل-لبناني-معرضون-لخطر-التغيب-عن-العام-الدراسي-المقبل-1114926388.html
"يونيسف": نحو 100 ألف طفل لبناني معرضون لخطر التغيب عن العام الدراسي المقبل
"يونيسف": نحو 100 ألف طفل لبناني معرضون لخطر التغيب عن العام الدراسي المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بأن عدم القدرة على إعادة بناء المدارس التي تضررت ودُمرت جراء الغارات الإسرائيلية، يحرم نحو 100 ألف طفل لبناني من... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T16:27+0000
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وقالت المنظمة في بيان لها، أمس الخميس: "قد يُحرم ما لا يقل عن 100 ألف طفل في لبنان من مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل لإصلاح وإعادة تأهيل المدارس التي تضررت جراء النزاع الأخير".وأظهر تقييم شامل أجرته وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، بدعم فني من "يونيسف"، في يونيو/ حزيران الماضي، أن 340 مدرسة في البلاد تضررت أو دُمرت، بما في ذلك مؤسسات تعليمية حكومية وخاصة، بالإضافة إلى مراكز تدريب فني ومهني، وفقا للبيان، وأضافت "يونيسف" أن 17 مدرسة دُمرت بالكامل. وسُجلت الأضرار في المحافظات الأكثر تضررًا من النزاع، وهي: النبطية، وجنوب لبنان، والبقاع، وبعلبك - الهرمل، وبيروت، وجبل لبنان، بحسب المنظمة. وذكر تقرير "يونيسف" أن بعض المدارس لم تتضرر إلا جزئيًا، لكن العديد منها يحتاج إلى إصلاحات واسعة النطاق أو حتى إعادة بناء قبل أن تتمكن من استيعاب أي طلاب.
https://sarabic.ae/20260702/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إنهاء-مهام-لواء-غفعاتي-في-جنوب-لبنان-1114900310.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
"يونيسف": نحو 100 ألف طفل لبناني معرضون لخطر التغيب عن العام الدراسي المقبل
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بأن عدم القدرة على إعادة بناء المدارس التي تضررت ودُمرت جراء الغارات الإسرائيلية، يحرم نحو 100 ألف طفل لبناني من فرصة العودة إلى مقاعد الدراسة خلال العام الحالي.
وقالت المنظمة في بيان لها، أمس الخميس: "قد يُحرم ما لا يقل عن 100 ألف طفل في لبنان من مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل لإصلاح وإعادة تأهيل المدارس التي تضررت جراء النزاع الأخير".
وأظهر تقييم شامل أجرته وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، بدعم فني من "يونيسف"، في يونيو/ حزيران الماضي، أن 340 مدرسة في البلاد تضررت أو دُمرت، بما في ذلك مؤسسات تعليمية حكومية وخاصة، بالإضافة إلى مراكز تدريب فني ومهني، وفقا للبيان
، وأضافت "يونيسف" أن 17 مدرسة دُمرت بالكامل.
وسُجلت الأضرار في المحافظات الأكثر تضررًا من النزاع، وهي: النبطية، وجنوب لبنان، والبقاع، وبعلبك - الهرمل، وبيروت، وجبل لبنان، بحسب المنظمة.
وذكر تقرير "يونيسف" أن بعض المدارس لم تتضرر إلا جزئيًا، لكن العديد منها يحتاج إلى إصلاحات واسعة النطاق أو حتى إعادة بناء قبل أن تتمكن من استيعاب أي طلاب.