أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

عربي
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع
أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أكثر الصور إثارة التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

10:39 GMT 03.07.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أكثر الصور إثارة التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© REUTERS Bing Guan

أنجيلا نيكولاو وفانيا "إيفان" بيركوس، الزوجان اللذان تسلقا قمة برج مبنى إمباير ستيت، يتبادلان القبلات في محطة قطار جسر "بروكلين-سيتي هول" بعد خروجهما من محكمة نيويورك الجنائية عقب اعتقالهما، في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

أنجيلا نيكولاو وفانيا &quot;إيفان&quot; بيركوس، الزوجان اللذان تسلقا قمة برج مبنى إمباير ستيت، يتبادلان القبلات في محطة قطار جسر &quot;بروكلين-سيتي هول&quot; بعد خروجهما من محكمة نيويورك الجنائية عقب اعتقالهما، في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
1/20
© REUTERS Bing Guan

أنجيلا نيكولاو وفانيا "إيفان" بيركوس، الزوجان اللذان تسلقا قمة برج مبنى إمباير ستيت، يتبادلان القبلات في محطة قطار جسر "بروكلين-سيتي هول" بعد خروجهما من محكمة نيويورك الجنائية عقب اعتقالهما، في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Artem Pryakhin / الانتقال إلى بنك الصور

السفينة الشراعية "روسيا" على نهر نيفا خلال البروفة النهائية لحفل تخرج فرقة "سكارليت سيلز".

السفينة الشراعية &quot;روسيا&quot; على نهر نيفا خلال البروفة النهائية لحفل تخرج فرقة &quot;سكارليت سيلز&quot;. - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Artem Pryakhin
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السفينة الشراعية "روسيا" على نهر نيفا خلال البروفة النهائية لحفل تخرج فرقة "سكارليت سيلز".

© REUTERS Axel Schmidt

كُشف النقاب عن لوحة بورتريه للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بريشة الفنان جيريمي كويراس في متحف بودي في برلين، ألمانيا.

كُشف النقاب عن لوحة بورتريه للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بريشة الفنان جيريمي كويراس في متحف بودي في برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
3/20
© REUTERS Axel Schmidt

كُشف النقاب عن لوحة بورتريه للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بريشة الفنان جيريمي كويراس في متحف بودي في برلين، ألمانيا.

© AP Photo / Matias Delacroix

مباني منهارة جراء الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

مباني منهارة جراء الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Matias Delacroix

مباني منهارة جراء الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

© AP Photo / Ng Han Guan

قائد فرقة موسيقية عسكرية يقود مراسم إحياء الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

قائد فرقة موسيقية عسكرية يقود مراسم إحياء الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Ng Han Guan

قائد فرقة موسيقية عسكرية يقود مراسم إحياء الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

© REUTERS Giuseppe Di Stefano

يشاهد الناس تدفق الحمم البركانية المنصهرة على منحدر جبل إتنا خلال ثورانه، في جزيرة صقلية بإيطاليا.

يشاهد الناس تدفق الحمم البركانية المنصهرة على منحدر جبل إتنا خلال ثورانه، في جزيرة صقلية بإيطاليا. - سبوتنيك عربي
6/20
© REUTERS Giuseppe Di Stefano

يشاهد الناس تدفق الحمم البركانية المنصهرة على منحدر جبل إتنا خلال ثورانه، في جزيرة صقلية بإيطاليا.

© AP Photo / Darko Vojinovic

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي كلمة أمام تجمع لحزب التقدم الصربي الحاكم في بلغراد، صربيا.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي كلمة أمام تجمع لحزب التقدم الصربي الحاكم في بلغراد، صربيا. - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Darko Vojinovic

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي كلمة أمام تجمع لحزب التقدم الصربي الحاكم في بلغراد، صربيا.

© REUTERS Stringer

يتجمع الناس قرب مبنى مدمر بعد هجوم، وصفته حركة "طالبان" بأنه غارة جوية نفذتها قوات الأمن الباكستانية، في منطقة سامكاني، ولاية باكتيا، أفغانستان.

يتجمع الناس قرب مبنى مدمر بعد هجوم، وصفته حركة &quot;طالبان&quot; بأنه غارة جوية نفذتها قوات الأمن الباكستانية، في منطقة سامكاني، ولاية باكتيا، أفغانستان. - سبوتنيك عربي
8/20
© REUTERS Stringer

يتجمع الناس قرب مبنى مدمر بعد هجوم، وصفته حركة "طالبان" بأنه غارة جوية نفذتها قوات الأمن الباكستانية، في منطقة سامكاني، ولاية باكتيا، أفغانستان.

© AP Photo / Hameraldi Agolli

متظاهر يستخدم علمًا لمسح الدقيق عن وجه شرطي خلال اشتباكات في مسيرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا.

متظاهر يستخدم علمًا لمسح الدقيق عن وجه شرطي خلال اشتباكات في مسيرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا. - سبوتنيك عربي
9/20
© AP Photo / Hameraldi Agolli

متظاهر يستخدم علمًا لمسح الدقيق عن وجه شرطي خلال اشتباكات في مسيرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا.

فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mindaugas Kulbis

فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا.

© REUTERS Pool/Miguel Medina

يستريح رجال الإنقاذ والمتطوعون على أنقاض المباني المنهارة في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا، في 28 يونيو/حزيران 2026، عقب الزلازل.

يستريح رجال الإنقاذ والمتطوعون على أنقاض المباني المنهارة في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا، في 28 يونيو/حزيران 2026، عقب الزلازل. - سبوتنيك عربي
11/20
© REUTERS Pool/Miguel Medina

يستريح رجال الإنقاذ والمتطوعون على أنقاض المباني المنهارة في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا، في 28 يونيو/حزيران 2026، عقب الزلازل.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر فعاليات المشاركين في احتفالات "كوبالا 2026" في مقاطعة موسكو. يُقام مهرجان "كوبالا 2026" الشعبي احتفاءً بالإزهار والخصوبة، ويتزامن مع الانقلاب الصيفي.

صورة تظهر فعاليات المشاركين في احتفالات &quot;كوبالا 2026&quot; في مقاطعة موسكو. يُقام مهرجان &quot;كوبالا 2026&quot; الشعبي احتفاءً بالإزهار والخصوبة، ويتزامن مع الانقلاب الصيفي. - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Kirill Zykov
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صورة تظهر فعاليات المشاركين في احتفالات "كوبالا 2026" في مقاطعة موسكو. يُقام مهرجان "كوبالا 2026" الشعبي احتفاءً بالإزهار والخصوبة، ويتزامن مع الانقلاب الصيفي.

© AP Photo / Ajit Solanki

تؤدي نساء هندوسيات متزوجات طقوسًا حول شجرة بانيان من أجل طول عمر أزواجهن في مهرجان "فات سافيتري" في أحمد آباد، الهند.

تؤدي نساء هندوسيات متزوجات طقوسًا حول شجرة بانيان من أجل طول عمر أزواجهن في مهرجان &quot;فات سافيتري&quot; في أحمد آباد، الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ajit Solanki

تؤدي نساء هندوسيات متزوجات طقوسًا حول شجرة بانيان من أجل طول عمر أزواجهن في مهرجان "فات سافيتري" في أحمد آباد، الهند.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

أطفال يلعبون بالوحل في حقل أرز خلال مهرجان "أسار باندرا"، وهو مهرجان زراعة الأرز السنوي، في كاتماندو، نيبال.

أطفال يلعبون بالوحل في حقل أرز خلال مهرجان &quot;أسار باندرا&quot;، وهو مهرجان زراعة الأرز السنوي، في كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Niranjan Shrestha

أطفال يلعبون بالوحل في حقل أرز خلال مهرجان "أسار باندرا"، وهو مهرجان زراعة الأرز السنوي، في كاتماندو، نيبال.

© AP Photo / Heinz-Peter Bader

سائق عربة تجرها الخيول من طراز فياكر يبرد خيوله في يوم صيفي حار وسط مدينة فيينا، النمسا.

سائق عربة تجرها الخيول من طراز فياكر يبرد خيوله في يوم صيفي حار وسط مدينة فيينا، النمسا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Heinz-Peter Bader

سائق عربة تجرها الخيول من طراز فياكر يبرد خيوله في يوم صيفي حار وسط مدينة فيينا، النمسا.

© REUTERS Oupa Nkosi

أحد المتظاهرين المناهضين للهجرة يلقي بزجاجة على مبنى، بينما اشتعلت النيران في أغراض قال المتظاهرون إنها تعود لأجانب، وذلك خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

أحد المتظاهرين المناهضين للهجرة يلقي بزجاجة على مبنى، بينما اشتعلت النيران في أغراض قال المتظاهرون إنها تعود لأجانب، وذلك خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Oupa Nkosi

أحد المتظاهرين المناهضين للهجرة يلقي بزجاجة على مبنى، بينما اشتعلت النيران في أغراض قال المتظاهرون إنها تعود لأجانب، وذلك خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

© AP Photo / Thomas Padilla

صورة تظهر استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، وزوجته بريجيت ماكرون، ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، وزوجته الملكة سوثيدا، والأميرة سيريفانافاري ناريراتانا، قبل مأدبة عشاء رسمية في قصر الإليزيه في باريس.

صورة تظهر استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، وزوجته بريجيت ماكرون، ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، وزوجته الملكة سوثيدا، والأميرة سيريفانافاري ناريراتانا، قبل مأدبة عشاء رسمية في قصر الإليزيه في باريس. - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Thomas Padilla

صورة تظهر استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، وزوجته بريجيت ماكرون، ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، وزوجته الملكة سوثيدا، والأميرة سيريفانافاري ناريراتانا، قبل مأدبة عشاء رسمية في قصر الإليزيه في باريس.

© AP Photo / Emrah Gurel

زوجان يرتديان ملابس الزفاف يتخذان وضعية تصوير خلال جلسة تصوير على ممشى أورتاكوي البحري في إسطنبول، تركيا.

زوجان يرتديان ملابس الزفاف يتخذان وضعية تصوير خلال جلسة تصوير على ممشى أورتاكوي البحري في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel

زوجان يرتديان ملابس الزفاف يتخذان وضعية تصوير خلال جلسة تصوير على ممشى أورتاكوي البحري في إسطنبول، تركيا.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر منظر القمر المكتمل فوق موسكو.

صورة تظهر منظر القمر المكتمل فوق موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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صورة تظهر منظر القمر المكتمل فوق موسكو.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة وهي تقوم بأخذ وضعية أثناء التصوير، في الساحة الحمراء، في موسكو.

صورة لفتاة وهي تقوم بأخذ وضعية أثناء التصوير، في الساحة الحمراء، في موسكو. - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Yuri Kochetkov
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صورة لفتاة وهي تقوم بأخذ وضعية أثناء التصوير، في الساحة الحمراء، في موسكو.

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