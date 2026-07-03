أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

أنجيلا نيكولاو وفانيا "إيفان" بيركوس، الزوجان اللذان تسلقا قمة برج مبنى إمباير ستيت، يتبادلان القبلات في محطة قطار جسر "بروكلين-سيتي هول" بعد خروجهما من محكمة نيويورك الجنائية عقب اعتقالهما، في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
أنجيلا نيكولاو وفانيا "إيفان" بيركوس، الزوجان اللذان تسلقا قمة برج مبنى إمباير ستيت، يتبادلان القبلات في محطة قطار جسر "بروكلين-سيتي هول" بعد خروجهما من محكمة نيويورك الجنائية عقب اعتقالهما، في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
السفينة الشراعية "روسيا" على نهر نيفا خلال البروفة النهائية لحفل تخرج فرقة "سكارليت سيلز".
السفينة الشراعية "روسيا" على نهر نيفا خلال البروفة النهائية لحفل تخرج فرقة "سكارليت سيلز".
كُشف النقاب عن لوحة بورتريه للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بريشة الفنان جيريمي كويراس في متحف بودي في برلين، ألمانيا.
كُشف النقاب عن لوحة بورتريه للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بريشة الفنان جيريمي كويراس في متحف بودي في برلين، ألمانيا.
مباني منهارة جراء الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
مباني منهارة جراء الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
قائد فرقة موسيقية عسكرية يقود مراسم إحياء الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
قائد فرقة موسيقية عسكرية يقود مراسم إحياء الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
يشاهد الناس تدفق الحمم البركانية المنصهرة على منحدر جبل إتنا خلال ثورانه، في جزيرة صقلية بإيطاليا.
يشاهد الناس تدفق الحمم البركانية المنصهرة على منحدر جبل إتنا خلال ثورانه، في جزيرة صقلية بإيطاليا.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي كلمة أمام تجمع لحزب التقدم الصربي الحاكم في بلغراد، صربيا.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي كلمة أمام تجمع لحزب التقدم الصربي الحاكم في بلغراد، صربيا.
يتجمع الناس قرب مبنى مدمر بعد هجوم، وصفته حركة "طالبان" بأنه غارة جوية نفذتها قوات الأمن الباكستانية، في منطقة سامكاني، ولاية باكتيا، أفغانستان.
يتجمع الناس قرب مبنى مدمر بعد هجوم، وصفته حركة "طالبان" بأنه غارة جوية نفذتها قوات الأمن الباكستانية، في منطقة سامكاني، ولاية باكتيا، أفغانستان.
متظاهر يستخدم علمًا لمسح الدقيق عن وجه شرطي خلال اشتباكات في مسيرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا.
متظاهر يستخدم علمًا لمسح الدقيق عن وجه شرطي خلال اشتباكات في مسيرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا.
فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا.
فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا.
يستريح رجال الإنقاذ والمتطوعون على أنقاض المباني المنهارة في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا، في 28 يونيو/حزيران 2026، عقب الزلازل.
يستريح رجال الإنقاذ والمتطوعون على أنقاض المباني المنهارة في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا، في 28 يونيو/حزيران 2026، عقب الزلازل.
صورة تظهر فعاليات المشاركين في احتفالات "كوبالا 2026" في مقاطعة موسكو. يُقام مهرجان "كوبالا 2026" الشعبي احتفاءً بالإزهار والخصوبة، ويتزامن مع الانقلاب الصيفي.
صورة تظهر فعاليات المشاركين في احتفالات "كوبالا 2026" في مقاطعة موسكو. يُقام مهرجان "كوبالا 2026" الشعبي احتفاءً بالإزهار والخصوبة، ويتزامن مع الانقلاب الصيفي.
تؤدي نساء هندوسيات متزوجات طقوسًا حول شجرة بانيان من أجل طول عمر أزواجهن في مهرجان "فات سافيتري" في أحمد آباد، الهند.
تؤدي نساء هندوسيات متزوجات طقوسًا حول شجرة بانيان من أجل طول عمر أزواجهن في مهرجان "فات سافيتري" في أحمد آباد، الهند.
أطفال يلعبون بالوحل في حقل أرز خلال مهرجان "أسار باندرا"، وهو مهرجان زراعة الأرز السنوي، في كاتماندو، نيبال.
أطفال يلعبون بالوحل في حقل أرز خلال مهرجان "أسار باندرا"، وهو مهرجان زراعة الأرز السنوي، في كاتماندو، نيبال.
سائق عربة تجرها الخيول من طراز فياكر يبرد خيوله في يوم صيفي حار وسط مدينة فيينا، النمسا.
سائق عربة تجرها الخيول من طراز فياكر يبرد خيوله في يوم صيفي حار وسط مدينة فيينا، النمسا.
أحد المتظاهرين المناهضين للهجرة يلقي بزجاجة على مبنى، بينما اشتعلت النيران في أغراض قال المتظاهرون إنها تعود لأجانب، وذلك خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.
أحد المتظاهرين المناهضين للهجرة يلقي بزجاجة على مبنى، بينما اشتعلت النيران في أغراض قال المتظاهرون إنها تعود لأجانب، وذلك خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.
صورة تظهر استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، وزوجته بريجيت ماكرون، ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، وزوجته الملكة سوثيدا، والأميرة سيريفانافاري ناريراتانا، قبل مأدبة عشاء رسمية في قصر الإليزيه في باريس.
صورة تظهر استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، وزوجته بريجيت ماكرون، ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، وزوجته الملكة سوثيدا، والأميرة سيريفانافاري ناريراتانا، قبل مأدبة عشاء رسمية في قصر الإليزيه في باريس.
زوجان يرتديان ملابس الزفاف يتخذان وضعية تصوير خلال جلسة تصوير على ممشى أورتاكوي البحري في إسطنبول، تركيا.
زوجان يرتديان ملابس الزفاف يتخذان وضعية تصوير خلال جلسة تصوير على ممشى أورتاكوي البحري في إسطنبول، تركيا.
صورة تظهر منظر القمر المكتمل فوق موسكو.
صورة لفتاة وهي تقوم بأخذ وضعية أثناء التصوير، في الساحة الحمراء، في موسكو.
صورة لفتاة وهي تقوم بأخذ وضعية أثناء التصوير، في الساحة الحمراء، في موسكو.