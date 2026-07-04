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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260704/التقارب-السوري-اللبناني-هل-يمهد-لتنسيق-أمني-مشترك-ضد-إسرائيل؟-1114945895.html
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
تتجه سوريا ولبنان نحو إعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس جديدة، تقوم على حسن الجوار والمصالح المشتركة، في محاولة لتجاوز إرث المرحلة السابقة وتنظيم الملفات... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
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التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارة إلى بيروت، إن دمشق تريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية، وترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتدعم أي مسار يضمن الاستقرار الدائم فيه.رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، من جهته، قال إن بيروت أعادت إرساء العلاقات مع دمشق على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما أعلن توقيع اتفاق لإنشاء لجنة لبنانية سورية عُليا تتولى متابعة الملفات الثنائية.كما أوضح سلام أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى الملفات الأمنية والحدودية والإنسانية، بما فيها قضية السجناء السوريين في لبنان وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والأشخاص.وأكد أن دمشق وبيروت بحاجة متبادلة إلى بعضهما البعض، سواء على المستويات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، وهو ما يفرض تعزيز التعاون بعيدًا عن إرث العقود الماضية.وأضاف أن دمشق تدرك أن أي تسوية في الملف اللبناني ستنعكس مباشرة على الساحة السورية، في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
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ملفات ساخنة, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, аудио
ملفات ساخنة, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, аудио

التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟

13:48 GMT 04.07.2026
راديو
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
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- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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تتجه سوريا ولبنان نحو إعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس جديدة، تقوم على حسن الجوار والمصالح المشتركة، في محاولة لتجاوز إرث المرحلة السابقة وتنظيم الملفات العالقة بين البلدين.
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارة إلى بيروت، إن دمشق تريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية، وترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتدعم أي مسار يضمن الاستقرار الدائم فيه.
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، من جهته، قال إن بيروت أعادت إرساء العلاقات مع دمشق على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما أعلن توقيع اتفاق لإنشاء لجنة لبنانية سورية عُليا تتولى متابعة الملفات الثنائية.
كما أوضح سلام أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى الملفات الأمنية والحدودية والإنسانية، بما فيها قضية السجناء السوريين في لبنان وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والأشخاص.

في هذا السياق، أكد المحلل السياسي اللبناني د. يوسف هزيمة أن التقارب السوري اللبناني في المرحلة الحالية يفرضه الواقع الجغرافي والسياسي، معتبرًا أن البلدين تجمعهما مصالح استراتيجية وهموم مشتركة تجعل من التعاون بينهما ضرورة لا خيارًا.

وأكد أن دمشق وبيروت بحاجة متبادلة إلى بعضهما البعض، سواء على المستويات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، وهو ما يفرض تعزيز التعاون بعيدًا عن إرث العقود الماضية.

من جهته، قال المحلل السياسي السوري أحمد المسالمة إن التقارب السوري اللبناني في المرحلة الحالية يمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن دمشق تدرك أن أي تسوية في الملف اللبناني ستنعكس مباشرة على الساحة السورية، في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
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