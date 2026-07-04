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https://sarabic.ae/20260704/المحكمة-العليا-البرازيلية-تبقي-بولسونارو-قيد-الإقامة-الجبرية-1114933198.html
المحكمة العليا البرازيلية تبقي بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
المحكمة العليا البرازيلية تبقي بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
سبوتنيك عربي
وافقت المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، على بقاء الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في الإقامة الجبرية لأسباب إنسانية، بدلًا من متابعة تنفيذ عقوبة السجن... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T01:54+0000
2026-07-04T01:54+0000
بولسونارو
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل
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وكان بولسونارو، البالغ من العمر 71 عامًا، قد نُقل من السجن إلى الإقامة الجبرية في شهر مارس/آذار الماضي، لفترة أولية مدتها 90 يومًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي ودخوله المستشفى.وصرح قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بأنه، على الرغم من تحسن الحالة الصحية لبولسونارو، فإن تقدمه في السن ومعاناته من أمراض أخرى يجعلان "البيئة المنزلية هي الأنسب للحفاظ على صحته".ولم يفرض مورايس عقوبة على بولسونارو بسبب العثور على مسدس بحوزته، لكنه قرر منع الرئيس السابق من الاحتفاظ بأسلحة نارية في منزله، وأمر بمصادرة أي أسلحة على الفور.وحُكم على بولسونارو بالسجن لمدة 27 عامًا في سبتمبر/أيلول الماضي، بتهمة التآمر للبقاء في السلطة رغم هزيمته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.ومن المقرر أن تشهد البرازيل انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول، يسعى فيها لولا للفوز بولاية رابعة غير متتالية في منصبه.وسيكون المنافس الرئيسي للولا في الانتخابات السناتور فلافيو بولسونارو، النجل الأكبر للرئيس السابق المسجون.
https://sarabic.ae/20251213/واشنطن-ترفع-العقوبات-عن-قاض-المحكمة-العليا-البرازيلية-الذي-أشرف-على-محاكمة-بولسونارو-1108100966.html
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بولسونارو, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن
بولسونارو, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن

المحكمة العليا البرازيلية تبقي بولسونارو قيد الإقامة الجبرية

01:54 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Luis Novaالرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Luis Nova
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وافقت المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، على بقاء الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في الإقامة الجبرية لأسباب إنسانية، بدلًا من متابعة تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه لمدة 27 عامًا.
وكان بولسونارو، البالغ من العمر 71 عامًا، قد نُقل من السجن إلى الإقامة الجبرية في شهر مارس/آذار الماضي، لفترة أولية مدتها 90 يومًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي ودخوله المستشفى.
الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
واشنطن ترفع العقوبات عن قاضي المحكمة العليا البرازيلية الذي أشرف على محاكمة بولسونارو
13 ديسمبر 2025, 04:38 GMT
وصرح قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بأنه، على الرغم من تحسن الحالة الصحية لبولسونارو، فإن تقدمه في السن ومعاناته من أمراض أخرى يجعلان "البيئة المنزلية هي الأنسب للحفاظ على صحته".
واعتبر القاضي أن "الإبقاء عليه في الإقامة الجبرية لأسباب إنسانية يُعد أمرًا معقولًا وملائمًا ومتناسبًا في الوقت الراهن"، دون تحديد موعد جديد لمراجعة القرار.
ولم يفرض مورايس عقوبة على بولسونارو بسبب العثور على مسدس بحوزته، لكنه قرر منع الرئيس السابق من الاحتفاظ بأسلحة نارية في منزله، وأمر بمصادرة أي أسلحة على الفور.
وحُكم على بولسونارو بالسجن لمدة 27 عامًا في سبتمبر/أيلول الماضي، بتهمة التآمر للبقاء في السلطة رغم هزيمته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ومن المقرر أن تشهد البرازيل انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول، يسعى فيها لولا للفوز بولاية رابعة غير متتالية في منصبه.
وسيكون المنافس الرئيسي للولا في الانتخابات السناتور فلافيو بولسونارو، النجل الأكبر للرئيس السابق المسجون.
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