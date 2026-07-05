https://sarabic.ae/20260705/باحثون-في-معهد-موسكو-لهندسة-الطاقة-يطورون-نموذج-توأم-رقمي-لتشغيل-المراجل-بكفاءة-أعلى-1114975659.html
باحثون في معهد موسكو لهندسة الطاقة يطورون نموذج "توأم رقمي" لتشغيل المراجل بكفاءة أعلى
باحثون في معهد موسكو لهندسة الطاقة يطورون نموذج "توأم رقمي" لتشغيل المراجل بكفاءة أعلى
سبوتنيك عربي
طور علماء في جامعة الأبحاث الوطنية "معهد موسكو لهندسة الطاقة" نموذجًا تنبؤيًا لعمليات أفران المراجل وانبعاثات الملوثات، ويهدف هذا النموذج إلى أن يصبح أساسًا... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T18:45+0000
2026-07-05T18:45+0000
2026-07-05T18:45+0000
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تعمل المراجل في محطات الطاقة الحرارية في ظل ظروف متغيرة باستمرار، ويعتمد أداؤها على نوع وجودة الوقود، وكمية الهواء المُزوَّد للاحتراق، ودرجة الحرارة في منطقة الاحتراق، وحمل المعدات. وتؤثر هذه العوامل على كل من الكفاءة وحجم المواد الضارة المنبعثة في الغلاف الجوي.يربط هذا النظام الانبعاثات بخصائص الوقود، ومعايير عملية الاحتراق، وحمل المرجل، وهذا ما يجعله مفيدًا ليس فقط لإعداد التقارير البيئية، بل أيضًا لاختيار أنماط التشغيل التي تجمع بين الكفاءة العالية وتقليل التلوث.الفكرة الأساسية هي التنبؤ. فبدلًا من تحليل الانبعاثات بعد تشغيل المرجل بنمط معين، يمكن للمهندسين استخدام نموذج التوأم الرقمي للتنبؤ بما قد يحدث في ظل ظروف مختلفة. وهذا يدعم تحليل السيناريوهات: إذ يمكن للمختصين مقارنة أنظمة التشغيل الممكنة واختيار النظام الذي يحقق أفضل توازن بين كفاءة الطاقة والسلامة البيئية. بالنسبة لمهندسي الطاقة، يمكن لهذا النظام دعم ثلاث مهام عملية: المراقبة، والتشخيص، وتقييم جودة التشغيل. تساعد المراقبة في تتبع كيفية عمل المرجل، بينما يساعد التشخيص في اكتشاف الانحرافات أو فهمها. يساعد التقييم في تحديد مدى كفاءة نمط التشغيل المُختار ومدى ملاءمته للبيئة. أُجري البحث تحت إشراف البروفيسور، بافيل روسلياكوف، في قسم نمذجة وتصميم محطات الطاقة التابع لمعهد ماكس بلانك لهندسة الطاقة. ونُفذ العمل بالتعاون مع معهد البحوث "مركز السياسة الصناعية البيئية" بتكليف من وزارة الصناعة والتجارة الروسية. عمليًا، قد يُسهم النموذج في خفض الانبعاثات الضارة مع الحفاظ على كفاءة تشغيل المرجل. فهو لا يحل محل المهندسين، بل يمنحهم أداة أكثر دقة لاتخاذ القرارات. إذا تم تطوير هذا النهج وتطبيقه في بيئات محطات الطاقة الحقيقية، فإنه يمكن أن يصبح جزءًا مهمًا من التحول الرقمي الحديث في مجال الطاقة الحرارية.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |
https://sarabic.ae/20260629/علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لإنتاج-إسمنت-قابل-للبرمجة-1114821952.html
https://sarabic.ae/20260701/علماء-روس-يطورون-مادة-ماصة-تنظف-المياه-الملوثة-بالأصباغ-بكفاءة-أعلى-بـ25-ضعفا--1114865088.html
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علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, مرجل, بيئة
علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, مرجل, بيئة
باحثون في معهد موسكو لهندسة الطاقة يطورون نموذج "توأم رقمي" لتشغيل المراجل بكفاءة أعلى
طور علماء في جامعة الأبحاث الوطنية "معهد موسكو لهندسة الطاقة" نموذجًا تنبؤيًا لعمليات أفران المراجل وانبعاثات الملوثات، ويهدف هذا النموذج إلى أن يصبح أساسًا لنسخة رقمية توأمية لوحدة المرجل، ومساعدة محطات الطاقة الحرارية على الانتقال من التقييم التقليدي للانبعاثات إلى التنبؤ البيئي الذكي.
تعمل المراجل في محطات الطاقة الحرارية في ظل ظروف متغيرة باستمرار، ويعتمد أداؤها على نوع وجودة الوقود، وكمية الهواء المُزوَّد للاحتراق، ودرجة الحرارة في منطقة الاحتراق، وحمل المعدات. وتؤثر هذه العوامل على كل من الكفاءة وحجم المواد الضارة المنبعثة في الغلاف الجوي.
وقد صُمِّم نموذج معهد موسكو لهندسة الطاقة لتقدير هذه التأثيرات بدقة أكبر قبل اتخاذ قرارات التشغيل. يستطيع النموذج تقييم انبعاثات أكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، والرماد كميًا.
يربط هذا النظام الانبعاثات بخصائص الوقود، ومعايير عملية الاحتراق، وحمل المرجل، وهذا ما يجعله مفيدًا ليس فقط لإعداد التقارير البيئية، بل أيضًا لاختيار أنماط التشغيل التي تجمع بين الكفاءة العالية وتقليل التلوث.
الفكرة الأساسية هي التنبؤ. فبدلًا من تحليل الانبعاثات بعد تشغيل المرجل بنمط معين، يمكن للمهندسين استخدام نموذج التوأم الرقمي للتنبؤ بما قد يحدث في ظل ظروف مختلفة. وهذا يدعم تحليل السيناريوهات: إذ يمكن للمختصين مقارنة أنظمة التشغيل الممكنة واختيار النظام الذي يحقق أفضل توازن بين كفاءة الطاقة والسلامة البيئية.
إن التوأم الرقمي ليس مجرد برنامج حسابي، بل هو نظام دعم هندسي لاتخاذ القرارات، قادر على تحسين دقة التنبؤ من خلال مراعاة الحالة الفعلية للمرجل. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن المعدات الحقيقية لا تتصرف دائمًا وفقًا لنموذج التصميم المثالي. فالتآكل، وتغيرات الحمل، وسجل التشغيل، كلها عوامل تؤثر على الأداء.
بالنسبة لمهندسي الطاقة، يمكن لهذا النظام دعم ثلاث مهام عملية: المراقبة، والتشخيص، وتقييم جودة التشغيل. تساعد المراقبة في تتبع كيفية عمل المرجل، بينما يساعد التشخيص في اكتشاف الانحرافات أو فهمها. يساعد التقييم في تحديد مدى كفاءة نمط التشغيل المُختار ومدى ملاءمته للبيئة.
أُجري البحث تحت إشراف البروفيسور، بافيل روسلياكوف، في قسم نمذجة وتصميم محطات الطاقة التابع لمعهد ماكس بلانك لهندسة الطاقة. ونُفذ العمل بالتعاون مع معهد البحوث "مركز السياسة الصناعية البيئية" بتكليف من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.
تتجلى أهمية هذا التطوير بوضوح: فهندسة الطاقة الحرارية الأنظف لا تتطلب معدات أفضل فحسب، بل تتطلب أيضًا تحكمًا أفضل في الأنظمة القائمة، ويمكن لنموذج المرجل التنبؤي أن يساعد المهندسين على فهم كيفية تأثير التغييرات في الوقود وظروف الاحتراق والحمل على الانبعاثات والكفاءة مسبقًا.
عمليًا، قد يُسهم النموذج في خفض الانبعاثات الضارة مع الحفاظ على كفاءة تشغيل المرجل. فهو لا يحل محل المهندسين، بل يمنحهم أداة أكثر دقة لاتخاذ القرارات.
إذا تم تطوير هذا النهج وتطبيقه في بيئات محطات الطاقة الحقيقية، فإنه يمكن أن يصبح جزءًا مهمًا من التحول الرقمي الحديث في مجال الطاقة الحرارية.