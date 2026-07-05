رئيس الوزراء السوداني: دارفور وكردفان تقتربان من التحرير الكامل
© Photo / x.comرئيس وزراء السودان كامل إدريس
© Photo / x.com
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أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أن القوات المسلحة السودانية باتت تمسك بزمام المبادرة في الصراع، مشيرا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا "على مرمى حجر من التحرير الكامل"، وفق تعبيره.
وقال إدريس، أمس السبت، إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني، مضيفا أن العمليات العسكرية تسير بما يعزز سيطرة القوات المسلحة على مناطق القتال.
وتابع أن "إقليمي دارفور وكردفان على مرمى حجر من التحرير الكامل"، في إشارة إلى استمرار العمليات ضد قوات الدعم السريع في غرب السودان.
وكان ما أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أنه بحث في الخرطوم مع وفد من رجال الأعمال سبل تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وقال إدريس على منصة "إكس"، إن الجانبين أكدا الالتزام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في برامج التنمية الوطنية، ودعم العودة الطوعية للسودانيين من الخارج، إلى جانب إطلاق مبادرات تسهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتعافي الوطني.
Khartoum: I met with a delegation of businessmen to discuss the vital role of the private sector in driving Sudan’s economic recovery and reconstruction.— Dr. Kamil Idris | د. كامل ادريس (@sdprimeminister) July 4, 2026
We reaffirmed our commitment to strengthening partnerships with the private sector, expanding its participation in national…
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.