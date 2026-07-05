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قدرات الجيش المصري في 2026 وحجم قواته الجوية
قدرات الجيش المصري في 2026 وحجم قواته الجوية
سبوتنيك عربي
تمتلك مصر قوة عسكرية هائلة تمنحها صدارة ترتيب أضخم الجيوش العربية والأفريقية في 2026، كما تجعلها في المرتبة الـ 4 بين أضخم جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T14:35+0000
2026-07-05T15:07+0000
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تكشف ذلك إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، الذي يصنف الجيوش وفقا لحجم العتاد العسكري البري والبحري والجوي إضافة إلى حجم القوة البشرية للدولة وعدد جنودها العاملين، أو الموجودة ضمن قواتها الاحتياطية.تشير البيانات المعلنة التي تعتمد عليها إحصائيات الموقع إلى أن القوات الجوية المصرية تضم أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية سواء الهجومية أو المقاتلة أو طائرات التدريب وطائرات التزود بالوقود والمهام الخاصة والمروحيات.كما تمتلك مصر قوة مروحيات عسكرية تصنف في المرتبة الـ 11 بين أضخم أسلحة المروحيات في العالم بـ 348 مروحية بينها 100 مروحية هجومية.يذكر أن الجيش المصري يضم في تسليح قواته الجوية أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية أبرزها مقاتلات "إف - 16" ومروحيات "آباتشي" الهجومية الأمريكية، إضافة إلى مقاتلات "ميغ - 29" ومروحيات "كا - 52" الهجومية الروسية، التي أثارت مشاهد تحليقها خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية، أمس السبت، تفاعلا واسعا، على وسائل التواصل الاجتماعي.
https://sarabic.ae/20200620/3-طائرات-روسية-خطيرة-ظهرت-خلال-حديث-السيسي-عن-الجيش-المصري-1045779759.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجيش المصري
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجيش المصري

قدرات الجيش المصري في 2026 وحجم قواته الجوية

14:35 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 15:07 GMT 05.07.2026)
© Photo / x.comقوات الجيش المصري
قوات الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Photo / x.com
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تمتلك مصر قوة عسكرية هائلة تمنحها صدارة ترتيب أضخم الجيوش العربية والأفريقية في 2026، كما تجعلها في المرتبة الـ 4 بين أضخم جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإسرائيل وإيران.
تكشف ذلك إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، الذي يصنف الجيوش وفقا لحجم العتاد العسكري البري والبحري والجوي إضافة إلى حجم القوة البشرية للدولة وعدد جنودها العاملين، أو الموجودة ضمن قواتها الاحتياطية.
يصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 19 بين أضخم جيوش العالم بميزانية دفاع تقدر بـ 5.1 مليار دولار.
إجمالي القوات العاملة والاحتياطية يتجاوز 1.2 مليون جندي، إضافة إلى نحو 38 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية.
مصر تمتلك تاسع أضخم قوة جوية في العالم بـ 1088 طائرة حربية وأسطول حربي يضم 149 وحدة بحرية.
قوات مصر البرية تمتلك عتادا ضخما يشمل سادس أضخم قوة دبابات في العالم تضم 3620 دبابة.
تمتلك مصر آلاف الوحدات من المدافع المقطورة وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ، وعشرات الآلاف من المدرعات.
تشير البيانات المعلنة التي تعتمد عليها إحصائيات الموقع إلى أن القوات الجوية المصرية تضم أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية سواء الهجومية أو المقاتلة أو طائرات التدريب وطائرات التزود بالوقود والمهام الخاصة والمروحيات.
242 مقاتلة تجعلها في المرتبة الـ 10 عالميا.
90 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة الـ 7 عالميا.
53 طائرة نقل عسكري تجعلها في المرتبة الـ 13 عالميا.
344 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الـ 6 عالميا.
11 طائرة مهام خاصة تجعلها في المرتبة الـ 21 عالميا.
كما تمتلك مصر قوة مروحيات عسكرية تصنف في المرتبة الـ 11 بين أضخم أسلحة المروحيات في العالم بـ 348 مروحية بينها 100 مروحية هجومية.
مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2020
3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري
20 يونيو 2020, 20:25 GMT
يذكر أن الجيش المصري يضم في تسليح قواته الجوية أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية أبرزها مقاتلات "إف - 16" ومروحيات "آباتشي" الهجومية الأمريكية، إضافة إلى مقاتلات "ميغ - 29" ومروحيات "كا - 52" الهجومية الروسية، التي أثارت مشاهد تحليقها خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية، أمس السبت، تفاعلا واسعا، على وسائل التواصل الاجتماعي.
© Sputnikأرقام عن القوات الجوية المصرية عالميا وإقليميا
أرقام عن القوات الجوية المصرية عالميا وإقليميا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
أرقام عن القوات الجوية المصرية عالميا وإقليميا
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