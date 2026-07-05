مهرجان "الصنعة" 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:03 GMT
13 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:16 GMT
30 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:33 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
16:03 GMT
19 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
16:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الاتحاد لأوروبي يتحول إلى تكتل "عسكري سياسي اقتصادي".. إيران تهدد بالرد على أي انتهاك للمفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية.. وأردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260705/مهرجان-الصنعة-2026-الجزائر-تعزف-لحن-الوفاء-لتراثها-الأندلسي--1114966982.html
مهرجان "الصنعة" 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
مهرجان "الصنعة" 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
سبوتنيك عربي
افتتحت أمس بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الثانية عشرة من مهرجان موسيقى "الصنعة" لسنة 2026، في تظاهرة ثقافية تجمع أكثر من خمسين فرقة موسيقية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T15:47+0000
2026-07-05T15:50+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
مهرجان
الأندلس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114968193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1cbe37edcf99be04556f93071cfb480.jpg
ويهدف المهرجان إلى إبراز أحد أهم ألوان التراث الفني الجزائري والمحافظة عليه، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.وفي هذا السياق أكد محافظ المهرجان لوكالة "سبوتنيك" أحسن غيدة، أن المهرجان منذ انطلاقه أثبت مكانته كأحد أبرز المواعيد الثقافية التي تحتفي بفن الصنعة، باعتباره مدرسة موسيقية عريقة تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية للجزائر، كما يسعى إلى فتح فضاء للتواصل بين الفنانين والباحثين والجمهور، من أجل نقل هذا الإرث إلى الأجيال الجديدة وإبراز قيمته الفنية والتاريخية.وأردف أن الدورة الحالية تتضمن سلسلة من السهرات الموسيقية التي تقدمها جمعيات قادمة من مختلف ولايات الوطن، حيث تتناوب على الركح فرق متخصصة في أداء النوبات الأندلسية وفق الأصول الفنية المتوارثة، مع الحرص على تقديم عروض تحافظ على أصالة الأداء وتبرز خصوصية هذا اللون الموسيقي.وشدد المتحدث أن برنامج المهرجان لا يقتصر على العروض الفنية، بل يشمل أيضًا لقاءات فكرية وورشات تكوينية تناقش واقع موسيقى الصنعة وآليات حمايتها من الاندثار، إلى جانب استعراض تجارب الجمعيات الموسيقية في مجال التكوين واكتشاف المواهب الشابة، بما يعزز استمرارية هذا الفن في المشهد الثقافي الوطني.ويرى مهتمون بالشأن الثقافي أن تنظيم هذه التظاهرة بشكل دوري، يعكس الاهتمام المتزايد بصون التراث اللامادي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المجال الفني، إذ أصبحت مثل هذه المواعيد مناسبة لتوثيق الموروث الموسيقي وتشجيع الشباب على تعلمه وممارسته وفق القواعد الأكاديمية التي تميز المدرسة الجزائرية في الموسيقى الأندلسية.ويكتسي مهرجان الصنعة هذه السنة بعدًا رمزيًا، لارتباطه بذكرى وطنية عزيزة على الجزائريين، حيث تتقاطع أنغام الموسيقى مع معاني الانتماء والوفاء للوطن، في مشهد يؤكد أن الثقافة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل عنصر أساسي في ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ الذاكرة الجماعية.ويمثل المهرجان موعدًا سنويًا يجدد العهد مع أحد أعرق الفنون الجزائرية، ويؤكد أن الموسيقى الأندلسية ستظل حاضرة بقوة، بفضل جهود الفنانين والأساتذة والجمعيات الثقافية التي تواصل حمل مشعل هذا التراث من جيل إلى آخر.
الجزائر
الأندلس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114968193_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b2196d58b827aa4afeb7a18fdad0827e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, مهرجان, الأندلس
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, مهرجان, الأندلس

مهرجان "الصنعة" 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي

15:47 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 15:50 GMT 05.07.2026)
© Sputnikمهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
افتتحت أمس بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الثانية عشرة من مهرجان موسيقى "الصنعة" لسنة 2026، في تظاهرة ثقافية تجمع أكثر من خمسين فرقة موسيقية والجمعيات المختصة في الموسيقى الأندلسية، ضمن برنامج يمتد إلى غاية التاسع من يونيو/حزيران .
ويهدف المهرجان إلى إبراز أحد أهم ألوان التراث الفني الجزائري والمحافظة عليه، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
وفي هذا السياق أكد محافظ المهرجان لوكالة "سبوتنيك" أحسن غيدة، أن المهرجان منذ انطلاقه أثبت مكانته كأحد أبرز المواعيد الثقافية التي تحتفي بفن الصنعة، باعتباره مدرسة موسيقية عريقة تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية للجزائر، كما يسعى إلى فتح فضاء للتواصل بين الفنانين والباحثين والجمهور، من أجل نقل هذا الإرث إلى الأجيال الجديدة وإبراز قيمته الفنية والتاريخية.
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

1/4
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

2/4
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

3/4
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

4/4
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

وأردف أن الدورة الحالية تتضمن سلسلة من السهرات الموسيقية التي تقدمها جمعيات قادمة من مختلف ولايات الوطن، حيث تتناوب على الركح فرق متخصصة في أداء النوبات الأندلسية وفق الأصول الفنية المتوارثة، مع الحرص على تقديم عروض تحافظ على أصالة الأداء وتبرز خصوصية هذا اللون الموسيقي.
© Sputnikمهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
© Sputnik
وشدد المتحدث أن برنامج المهرجان لا يقتصر على العروض الفنية، بل يشمل أيضًا لقاءات فكرية وورشات تكوينية تناقش واقع موسيقى الصنعة وآليات حمايتها من الاندثار، إلى جانب استعراض تجارب الجمعيات الموسيقية في مجال التكوين واكتشاف المواهب الشابة، بما يعزز استمرارية هذا الفن في المشهد الثقافي الوطني.
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

© Sputnikمهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

1/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

2/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

3/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026... الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

4/7
© Sputnik
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
5/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

6/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

7/7
© Sputnik

مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي.

ويرى مهتمون بالشأن الثقافي أن تنظيم هذه التظاهرة بشكل دوري، يعكس الاهتمام المتزايد بصون التراث اللامادي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المجال الفني، إذ أصبحت مثل هذه المواعيد مناسبة لتوثيق الموروث الموسيقي وتشجيع الشباب على تعلمه وممارسته وفق القواعد الأكاديمية التي تميز المدرسة الجزائرية في الموسيقى الأندلسية.
© Sputnikمهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
© Sputnik
ويكتسي مهرجان الصنعة هذه السنة بعدًا رمزيًا، لارتباطه بذكرى وطنية عزيزة على الجزائريين، حيث تتقاطع أنغام الموسيقى مع معاني الانتماء والوفاء للوطن، في مشهد يؤكد أن الثقافة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل عنصر أساسي في ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ الذاكرة الجماعية.
© Sputnikمهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
مهرجان الصنعة 2026.. الجزائر تعزف لحن الوفاء لتراثها الأندلسي
© Sputnik
ويمثل المهرجان موعدًا سنويًا يجدد العهد مع أحد أعرق الفنون الجزائرية، ويؤكد أن الموسيقى الأندلسية ستظل حاضرة بقوة، بفضل جهود الفنانين والأساتذة والجمعيات الثقافية التي تواصل حمل مشعل هذا التراث من جيل إلى آخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала