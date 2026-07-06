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من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
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عرب بوينت بودكاست
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية.. وأردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط
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شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
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الإنسان والثقافة
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خبير: الرهان في التسوية الأوكرانية يبقى على التقدم الميداني الروسي إلى جانب المفاوضات
خبير: الرهان في التسوية الأوكرانية يبقى على التقدم الميداني الروسي إلى جانب المفاوضات
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي، سعيد طانس، من موسكو، عن التضارب داخل حلف شمالي الأطلسي بخصوص التسوية الأوكرانية، واصفا النظام الأوكراني بأنه... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T15:48+0000
2026-07-06T15:48+0000
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ولفت طانس إلى أنه "قبيل انعقاد قمة الناتو في تركيا وعلى وقع الاتصال الأخير بين الرئيسين بوتين وترامب، الذي تزامن مع إعلان خطير نشرته صحيفة بريطانية، عن إسهام الاستخبارات الأمريكية في توجيه المسيرات الأوكرانية التي تستهدف العمق الروسي، لا بد من الإشارة إلى التضارب الواسع داخل حلف شمالي الأطلسي في ما يتعلق بالتسوية الأوكرانية".وأوضح أن "موسكو باتت مجبرة على إقامة مناطق عازلة تمتد لمسافة 40 كيلومترا داخل الأراضي الأوكرانية، نتيجة الاعتداءات الأوكرانية، بهدف تأمين المقاطعات الروسية الحدودية"، معتبرا أن "أوكرانيا هي الخاسر الأكبر، وأكثر ما يمكنها القيام به هو تنفيذ هجمات بالمسيرات تطال العمق الروسي".وأضاف أن التعاون والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يؤديان دورا كبيرا في مواجهة التحالف الغربي والمناورات التي يجريها دوريا في البحر الأصفر على مقربة من الحدود الروسية. وأكد طانس أن "الدول الغربية مجتمعة على يقين تام أن مواجهة روسيا عسكريا أمر مستحيل، ولا يمكن تحديها، ولا سيما في ظل شراكتها مع الصين، ولذلك تكتفي بإثارة العداء تجاه روسيا، وإطلاق التهديدات والتصريحات، وإجراء المناورات".
https://sarabic.ae/20260701/زاخاروفا-زيلينسكي-يسعى-لتصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1114864499.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: الرهان في التسوية الأوكرانية يبقى على التقدم الميداني الروسي إلى جانب المفاوضات

15:48 GMT 06.07.2026
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
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تحدث أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي، سعيد طانس، من موسكو، عن التضارب داخل حلف شمالي الأطلسي بخصوص التسوية الأوكرانية، واصفا النظام الأوكراني بأنه منفصل عن الواقع.
ولفت طانس إلى أنه "قبيل انعقاد قمة الناتو في تركيا وعلى وقع الاتصال الأخير بين الرئيسين بوتين وترامب، الذي تزامن مع إعلان خطير نشرته صحيفة بريطانية، عن إسهام الاستخبارات الأمريكية في توجيه المسيرات الأوكرانية التي تستهدف العمق الروسي، لا بد من الإشارة إلى التضارب الواسع داخل حلف شمالي الأطلسي في ما يتعلق بالتسوية الأوكرانية".
ورأى أنه "من الممكن أن تتولى تركيا دور الوساطة في عملية التسوية في أوكرانيا، غير أن الرهان يبقى على التقدّم الميداني الروسي إلى جانب المفاوضات"، مؤكدا أن "النظام الأوكراني منفصل عن الواقع، سواء في معاداة روسيا أو في الانصياع إلى الوعود الأوروبية المزعومة".
وأوضح أن "موسكو باتت مجبرة على إقامة مناطق عازلة تمتد لمسافة 40 كيلومترا داخل الأراضي الأوكرانية، نتيجة الاعتداءات الأوكرانية، بهدف تأمين المقاطعات الروسية الحدودية"، معتبرا أن "أوكرانيا هي الخاسر الأكبر، وأكثر ما يمكنها القيام به هو تنفيذ هجمات بالمسيرات تطال العمق الروسي".
وأشار الخبير في الشأن الروسي إلى أن "المناورات البحرية الروسية-الصينية المشتركة تؤدي دورا عسكريا كبيرا في تطوير المسيرات والأسلحة المضادة لها"، كما أنها "توجه رسالة ردع إلى الدول الغربية".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
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1 يوليو, 14:36 GMT
وأضاف أن التعاون والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يؤديان دورا كبيرا في مواجهة التحالف الغربي والمناورات التي يجريها دوريا في البحر الأصفر على مقربة من الحدود الروسية.
وأكد طانس أن "الدول الغربية مجتمعة على يقين تام أن مواجهة روسيا عسكريا أمر مستحيل، ولا يمكن تحديها، ولا سيما في ظل شراكتها مع الصين، ولذلك تكتفي بإثارة العداء تجاه روسيا، وإطلاق التهديدات والتصريحات، وإجراء المناورات".
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