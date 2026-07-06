https://sarabic.ae/20260706/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-للتنبؤ-بمصير-الخلايا-الجذعية-قبل-استخدامها-في-العلاج-1114986432.html

علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج

علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج

سبوتنيك عربي

أفادت المؤسسة الروسية للعلوم، اليوم الاثنين، أن علماء روس من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، اقترحوا طريقة للتنبؤ بتحول الخلايا "البانية" المستخدمة في ترميم... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T11:54+0000

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ووفقًا للمؤسسة الروسية، فإنه عندما يحتاج جسم الإنسان إلى النمو أو العلاج، تعمل الخلايا الجذعية كعناصر بناء ومواد أساسية، بعض الخلايا الجذعية، نظرًا لبنيتها، تخصص لنوع معين من الأنسجة، على سبيل المثال، تكوّن خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية، بينما تحدد خلايا أخرى بواسطة عوامل خارجية أو برامج جينية داخلية.وأشارت إلى أن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من رصد عملية تحوّل الخلايا الجذعية إلى نوع جديد (التمايز).وقالت ليديا بوتليايفا، الباحثة الرئيسية في مختبر الغدد الصماء الجزيئية بمركز الطب التجديدي التابع لمعهد البحوث الطبية والتعليمية بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف): "بعد إدخال "المؤشر" إلى الخلايا الجذعية البشرية، لم نلحظ أي آثار سلبية، في حين أن الأصباغ القياسية المستخدمة لتصوير البروتينات والحمض النووي غالبًا ما تكون شديدة السمية، مما يجعلها غير مناسبة لمراقبة المزارع الخلوية على المدى الطويل".وأوضحت: "في المستقبل، ستمكّننا هذه التقنية من تقييم مرحلة نضج وتجانس الخلايا المستخدمة في الطب التجديدي، على سبيل المثال، لعلاج الكسور وترميم أنسجة القلب مباشرة قبل حقنها في المريض، وهذا من شأنه أن يساعد على تجنب الآثار الجانبية، ولا سيما تكون الأورام، ويضمن نتائج علاجية يمكن التنبؤ بها".ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "فرونتيرز إن سيل آند ديفيلوبمنتال بيولوجي ستيم سيل ريسيرش". وقد حظي هذا العمل بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.باحثون روس يحددون مكونات واعدة لإلكتروليتات بطاريات الليثيوم المعدني من الجيل القادمعلماء روس ينجحون لأول مرة في تنمية ثلاث نقاط كمومية بهندسة محددة

https://sarabic.ae/20260703/علماء-روس-ينجحون-لأول-مرة-في-تنمية-ثلاث-نقاط-كمومية-بهندسة-محددة-1114922413.html

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