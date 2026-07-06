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علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج
سبوتنيك عربي
أفادت المؤسسة الروسية للعلوم، اليوم الاثنين، أن علماء روس من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، اقترحوا طريقة للتنبؤ بتحول الخلايا "البانية" المستخدمة في ترميم... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقًا للمؤسسة الروسية، فإنه عندما يحتاج جسم الإنسان إلى النمو أو العلاج، تعمل الخلايا الجذعية كعناصر بناء ومواد أساسية، بعض الخلايا الجذعية، نظرًا لبنيتها، تخصص لنوع معين من الأنسجة، على سبيل المثال، تكوّن خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية، بينما تحدد خلايا أخرى بواسطة عوامل خارجية أو برامج جينية داخلية.وأشارت إلى أن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من رصد عملية تحوّل الخلايا الجذعية إلى نوع جديد (التمايز).وقالت ليديا بوتليايفا، الباحثة الرئيسية في مختبر الغدد الصماء الجزيئية بمركز الطب التجديدي التابع لمعهد البحوث الطبية والتعليمية بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف): "بعد إدخال "المؤشر" إلى الخلايا الجذعية البشرية، لم نلحظ أي آثار سلبية، في حين أن الأصباغ القياسية المستخدمة لتصوير البروتينات والحمض النووي غالبًا ما تكون شديدة السمية، مما يجعلها غير مناسبة لمراقبة المزارع الخلوية على المدى الطويل".وأوضحت: "في المستقبل، ستمكّننا هذه التقنية من تقييم مرحلة نضج وتجانس الخلايا المستخدمة في الطب التجديدي، على سبيل المثال، لعلاج الكسور وترميم أنسجة القلب مباشرة قبل حقنها في المريض، وهذا من شأنه أن يساعد على تجنب الآثار الجانبية، ولا سيما تكون الأورام، ويضمن نتائج علاجية يمكن التنبؤ بها".ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "فرونتيرز إن سيل آند ديفيلوبمنتال بيولوجي ستيم سيل ريسيرش". وقد حظي هذا العمل بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.باحثون روس يحددون مكونات واعدة لإلكتروليتات بطاريات الليثيوم المعدني من الجيل القادمعلماء روس ينجحون لأول مرة في تنمية ثلاث نقاط كمومية بهندسة محددة
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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج

11:54 GMT 06.07.2026
© Photo / unsplashخلايا جذعية
خلايا جذعية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Photo / unsplash
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أفادت المؤسسة الروسية للعلوم، اليوم الاثنين، أن علماء روس من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، اقترحوا طريقة للتنبؤ بتحول الخلايا "البانية" المستخدمة في ترميم أنسجة القلب وعلاج الكسور، وستتيح نتائج هذه الدراسة تقييم "جودة" هذه الخلايا الجذعية مباشرة قبل الإجراء.
ووفقًا للمؤسسة الروسية، فإنه عندما يحتاج جسم الإنسان إلى النمو أو العلاج، تعمل الخلايا الجذعية كعناصر بناء ومواد أساسية، بعض الخلايا الجذعية، نظرًا لبنيتها، تخصص لنوع معين من الأنسجة، على سبيل المثال، تكوّن خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية، بينما تحدد خلايا أخرى بواسطة عوامل خارجية أو برامج جينية داخلية.

وأضافت: "يعد التوازن بين تكوين العظام والأنسجة الدهنية ذا أهمية سريرية بالغة، فعلى سبيل المثال، مع تقدم العمر والإصابة ببعض الأمراض، تبدأ الأنسجة الدهنية بالتراكم في نخاع العظم، ما يؤدي إلى انخفاض كتلة العظام وظهور هشاشة العظام. ويعود ذلك إلى أن الخلايا الجذعية تكوّن أنسجة دهنية أكثر من العظام".

وأشارت إلى أن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من رصد عملية تحوّل الخلايا الجذعية إلى نوع جديد (التمايز).
وأوضحت: "اقترح متخصصون من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف) طريقة جديدة لتتبّع تكوين خلايا العظام أو الأنسجة الدهنية من الخلايا الجذعية السلفية باستخدام بروتين اصطناعي. ويتكون هذا "المؤشر" من جزء فلوري متوهج و"مرساة" ترتبط بقطعة من الحمض النووي (دي إن أ) تشير إلى تغيير في الأجزاء "الصامتة" من الجزيء "الجيني"".
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وقالت ليديا بوتليايفا، الباحثة الرئيسية في مختبر الغدد الصماء الجزيئية بمركز الطب التجديدي التابع لمعهد البحوث الطبية والتعليمية بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف): "بعد إدخال "المؤشر" إلى الخلايا الجذعية البشرية، لم نلحظ أي آثار سلبية، في حين أن الأصباغ القياسية المستخدمة لتصوير البروتينات والحمض النووي غالبًا ما تكون شديدة السمية، مما يجعلها غير مناسبة لمراقبة المزارع الخلوية على المدى الطويل".
وأضافت: "وبفضل سلامة البروتين الاصطناعي للخلايا، تمكن العلماء من مراقبة سلوك الخلايا الجذعية لمدة 13 يوماً، وبحلول اليوم الثاني من التجربة، استطاعوا فصل الخلايا بوضوح إلى مجموعتين: "خلايا نسيج عظمي مستقبلية" و"خلايا نسيج دهني مستقبلية".
وأوضحت: "في المستقبل، ستمكّننا هذه التقنية من تقييم مرحلة نضج وتجانس الخلايا المستخدمة في الطب التجديدي، على سبيل المثال، لعلاج الكسور وترميم أنسجة القلب مباشرة قبل حقنها في المريض، وهذا من شأنه أن يساعد على تجنب الآثار الجانبية، ولا سيما تكون الأورام، ويضمن نتائج علاجية يمكن التنبؤ بها".
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "فرونتيرز إن سيل آند ديفيلوبمنتال بيولوجي ستيم سيل ريسيرش". وقد حظي هذا العمل بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.
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