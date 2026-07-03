https://sarabic.ae/20260703/علماء-روس-ينجحون-لأول-مرة-في-تنمية-ثلاث-نقاط-كمومية-بهندسة-محددة-1114922413.html
علماء روس ينجحون لأول مرة في تنمية ثلاث نقاط كمومية بهندسة محددة
علماء روس ينجحون لأول مرة في تنمية ثلاث نقاط كمومية بهندسة محددة
سبوتنيك عربي
نجح باحثون روس، لأول مرة في العالم، في تنمية مجمعات تضم ثلاث نقاط كمومية بهندسة محددة مسبقًا، في إنجاز قد يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الحواسيب الكمومية والأنظمة... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T13:02+0000
2026-07-03T13:02+0000
2026-07-03T13:02+0000
مجتمع
علوم
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وأوضح الباحثون أن النقاط الكمومية تُعد بلورات نانوية تمتلك خصائص بصرية وإلكترونية فريدة، ويُنظر إليها على أنها من اللبنات الأساسية للتقنيات الكمومية المستقبلية، إلا أن التحكم الدقيق في ترتيب عدة نقاط كمومية داخل بنية واحدة ظل يمثل تحديًا علميًا كبيرًا.وتمكن الفريق الروسي من ابتكار تقنية تسمح بتنمية ثلاث نقاط كمومية مترابطة وفق هندسة محددة، ما يتيح التحكم في المسافات والتفاعل بينها بدقة عالية.وأشار الباحثون إلى أن هذه البنى الجديدة قد تُستخدم في تطوير عناصر للحوسبة الكمومية، ومصادر للفوتونات، وأجهزة استشعار عالية الحساسية، فضلًا عن تطبيقات في تقنيات الاتصالات الكمومية والإلكترونيات الضوئية. ونُشرت نتائج الدراسة عبر منصة "ناوتشنايا روسيا"، التي أشارت إلى أن هذا الإنجاز يُعد الأول من نوعه عالميًا في مجال تنمية مجمعات ثلاثية من النقاط الكمومية ذات هندسة محددة مسبقًا، كما تم نشر النتائج في مجلة "ساينس دايريكت" العلمية.التكلفة الخفية للعمل المكتبي على الصحة
https://sarabic.ae/20260702/إنجاز-علمي-غير-مسبوق-علماء-يطورون-خلية-اصطناعية-تحاكي-الخلايا-الحية-فيديو-1114901474.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء روس ينجحون لأول مرة في تنمية ثلاث نقاط كمومية بهندسة محددة
نجح باحثون روس، لأول مرة في العالم، في تنمية مجمعات تضم ثلاث نقاط كمومية بهندسة محددة مسبقًا، في إنجاز قد يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الحواسيب الكمومية والأنظمة الضوئية والإلكترونية فائقة الدقة.
وأوضح الباحثون أن النقاط الكمومية تُعد بلورات نانوية تمتلك خصائص بصرية وإلكترونية فريدة، ويُنظر إليها على أنها من اللبنات الأساسية للتقنيات الكمومية المستقبلية، إلا أن التحكم الدقيق في ترتيب عدة نقاط كمومية داخل بنية واحدة ظل يمثل تحديًا علميًا كبيرًا.
وتمكن الفريق الروسي من ابتكار تقنية تسمح بتنمية ثلاث نقاط كمومية مترابطة وفق هندسة محددة، ما يتيح التحكم في المسافات والتفاعل بينها بدقة عالية.
ويمنح هذا الإنجاز العلماء إمكانية تصميم مواد نانوية بخصائص كمومية قابلة للضبط بحسب التطبيقات المطلوبة.
وأشار الباحثون إلى أن هذه البنى الجديدة قد تُستخدم في تطوير عناصر للحوسبة الكمومية، ومصادر للفوتونات، وأجهزة استشعار عالية الحساسية، فضلًا عن تطبيقات في تقنيات الاتصالات الكمومية والإلكترونيات الضوئية.
وأكد الفريق أن القدرة على التحكم في الشكل الهندسي للنقاط الكمومية تمثل خطوة مهمة نحو تصنيع هياكل نانوية أكثر تعقيدًا، يمكن أن تسهم في تسريع تطوير الجيل القادم من الأجهزة الكمومية.
ونُشرت نتائج الدراسة عبر منصة "ناوتشنايا روسيا
"، التي أشارت إلى أن هذا الإنجاز يُعد الأول من نوعه عالميًا في مجال تنمية مجمعات ثلاثية من النقاط الكمومية ذات هندسة محددة مسبقًا، كما تم نشر النتائج في مجلة "ساينس دايريكت
" العلمية.