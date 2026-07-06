https://sarabic.ae/20260706/قدرات-الجيش-المصري-في-2026-وحجم-قواته-الجوية-1114991932.html
قدرات الجيش المصري في 2026 وحجم قواته الجوية
قدرات الجيش المصري في 2026 وحجم قواته الجوية
سبوتنيك عربي
يضم الجيش المصري في تسليح قواته الجوية أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية أبرزها مروحيات "كا - 52" الهجومية الروسية، التي أثارت مشاهد تحليقها خلال افتتاح الرئيس... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T12:44+0000
2026-07-06T12:44+0000
2026-07-06T12:44+0000
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ويعتمد الجيش المصري على قوة جوية متنوعة تضم مقاتلات ومروحيات وطائرات نقل وتدريب، إلى جانب أسطول بحري كبير وقوات برية ضخمة، ما يجعله أكبر قوة عسكرية في أفريقيا والعالم العربي، ورقم 19 بين أضخم جيوش العالم في 2026.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, инфографика
قدرات الجيش المصري في 2026 وحجم قواته الجوية
يضم الجيش المصري في تسليح قواته الجوية أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية أبرزها مروحيات "كا - 52" الهجومية الروسية، التي أثارت مشاهد تحليقها خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية، تفاعلا واسعا، على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعتمد الجيش المصري على قوة جوية متنوعة تضم مقاتلات ومروحيات وطائرات نقل وتدريب، إلى جانب أسطول بحري كبير وقوات برية ضخمة، ما يجعله أكبر قوة عسكرية في أفريقيا والعالم العربي، ورقم 19 بين أضخم جيوش العالم في 2026.