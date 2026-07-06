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من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
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21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
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شؤون عسكرية
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مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
سبوتنيك عربي
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف، وتناولت المحادثات تطورات العملية السياسية في ليبيا وجهود... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T17:44+0000
2026-07-06T17:44+0000
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وأكد المنفي خلال اللقاء أن "أي تسوية سياسية مستدامة ينبغي أن تستند إلى توافق بين المؤسسات الليبية وبملكية وطنية بعيدًا عن أي تدخلات تمس السيادة، بما يضمن التوصل إلى حل قابل للتنفيذ ويحظى بغطاء قانوني وقاعدة مؤسسية تمنع تجدد الانقسام".وتطرق اللقاء أيضًا إلى دور المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث عرض المنفي مقاربته القائمة على الاحتكام إلى استفتاء الشعب بشأن القضايا الخلافية، داعيًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التوافق وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي شامل.من جهته، أشاد غوتيريش بمقاربة المنفي القائمة على الحوار والتوافق بين المؤسسات، مؤكدًا استمرار دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم

مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية

17:44 GMT 06.07.2026
© Sputnik . المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسيمباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Sputnik . المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
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- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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حصري
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف، وتناولت المحادثات تطورات العملية السياسية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة، لدعم مسار سياسي ليبي يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقرار مؤسساتها.
وأكد المنفي خلال اللقاء أن "أي تسوية سياسية مستدامة ينبغي أن تستند إلى توافق بين المؤسسات الليبية وبملكية وطنية بعيدًا عن أي تدخلات تمس السيادة، بما يضمن التوصل إلى حل قابل للتنفيذ ويحظى بغطاء قانوني وقاعدة مؤسسية تمنع تجدد الانقسام".

كما شدد على "أهمية مواصلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية من خلال رئاسات الأركان واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وبناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية بعيدة عن التجاذبات السياسية".

© Sputnik . المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسيمباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
© Sputnik . المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
وتطرق اللقاء أيضًا إلى دور المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث عرض المنفي مقاربته القائمة على الاحتكام إلى استفتاء الشعب بشأن القضايا الخلافية، داعيًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التوافق وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي شامل.
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من جهته، أشاد غوتيريش بمقاربة المنفي القائمة على الحوار والتوافق بين المؤسسات، مؤكدًا استمرار دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
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