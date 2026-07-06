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مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
سبوتنيك عربي
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف، وتناولت المحادثات تطورات العملية السياسية في ليبيا وجهود... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T17:44+0000
2026-07-06T17:44+0000
2026-07-06T17:44+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
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وأكد المنفي خلال اللقاء أن "أي تسوية سياسية مستدامة ينبغي أن تستند إلى توافق بين المؤسسات الليبية وبملكية وطنية بعيدًا عن أي تدخلات تمس السيادة، بما يضمن التوصل إلى حل قابل للتنفيذ ويحظى بغطاء قانوني وقاعدة مؤسسية تمنع تجدد الانقسام".وتطرق اللقاء أيضًا إلى دور المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث عرض المنفي مقاربته القائمة على الاحتكام إلى استفتاء الشعب بشأن القضايا الخلافية، داعيًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التوافق وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي شامل.من جهته، أشاد غوتيريش بمقاربة المنفي القائمة على الحوار والتوافق بين المؤسسات، مؤكدًا استمرار دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
https://sarabic.ae/20260706/ليبيا-أكثر-من-65-من-المحاصيل-الزراعية-ملوثة-بمبيدات-محظورة-وحملة-واسعة-لملاحقة-المتورطين-1114994459.html
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وليد لامة
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم
مباحثات ليبية أممية في جنيف حول التسوية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف، وتناولت المحادثات تطورات العملية السياسية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة، لدعم مسار سياسي ليبي يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقرار مؤسساتها.
وأكد المنفي خلال اللقاء أن "أي تسوية سياسية مستدامة ينبغي أن تستند إلى توافق بين المؤسسات الليبية وبملكية وطنية بعيدًا عن أي تدخلات تمس السيادة، بما يضمن التوصل إلى حل قابل للتنفيذ ويحظى بغطاء قانوني وقاعدة مؤسسية تمنع تجدد الانقسام".
كما شدد على "أهمية مواصلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية من خلال رئاسات الأركان واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وبناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية بعيدة عن التجاذبات السياسية".
وتطرق اللقاء أيضًا إلى دور المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث عرض المنفي مقاربته القائمة على الاحتكام إلى استفتاء الشعب بشأن القضايا الخلافية، داعيًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التوافق وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي شامل.
من جهته، أشاد غوتيريش بمقاربة المنفي القائمة على الحوار والتوافق بين المؤسسات، مؤكدًا استمرار دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.