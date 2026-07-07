https://sarabic.ae/20260707/تصويت-برأيك-هل-يصنع-الفراعنة-التاريخ-بإقصاء-الأرجنتين-من-المونديال-في-قمة-الليلة؟-1115019327.html
تصويت... برأيك هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟
تصويت... برأيك هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟
سبوتنيك عربي
ستكون مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، تاريخية بغض النظر عن نتيجة المواجهة أمام الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في ثمن النهائي. فقد بلغ... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T13:51+0000
2026-07-07T13:51+0000
2026-07-07T13:51+0000
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سيدخل منتخب مصر ملعب أتلانتا، اليوم الثلاثاء، وهو يدرك أنه أمام فرصة فريدة لكتابة صفحة ذهبية من تارخ مشاركاته في المنافسات الدولية: الفوز على الأرجنتين والأسطورة ليونيل ميسي في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، وشق الطريق نحو ربع النهائي للمرة الأولى في المونديال.وفي حال تحقق الفوز، فسيضع صلاح وزملاؤه حدا نهائيا لمسيرة ميسي (39 عاما) الدولية، إذ أنه أعلن قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية أنه سيعتزل دوليا في ختام مشوار منتخب بلاده فيها.برأيك... هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟
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العالم, رياضة, العالم العربي, опросы
تصويت... برأيك هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟
ستكون مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، تاريخية بغض النظر عن نتيجة المواجهة أمام الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في ثمن النهائي. فقد بلغ "الفراعنة" دور الـ16 للمرة الأولى، لكن الفوز على الأرجنتين حاملة اللقب سيعني دخولهم ضمن كبرى المنتخبات عالميا، وسيعني تأهل محمد صلاح وزملائه لربع النهائي على حساب الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه.
سيدخل منتخب مصر ملعب أتلانتا، اليوم الثلاثاء، وهو يدرك أنه أمام فرصة فريدة لكتابة صفحة ذهبية من تارخ مشاركاته في المنافسات الدولية: الفوز على الأرجنتين والأسطورة ليونيل ميسي في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، وشق الطريق نحو ربع النهائي للمرة الأولى في المونديال.
وفي حال تحقق الفوز، فسيضع صلاح وزملاؤه حدا نهائيا لمسيرة ميسي (39 عاما) الدولية، إذ أنه أعلن قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية أنه سيعتزل دوليا في ختام مشوار منتخب بلاده فيها.
برأيك... هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟