تصويت... برأيك هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:52 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
09:39 GMT
11 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان, وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
12:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول: محطات جديدة تفتح أبوابها للسورية للطيران
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260707/تصويت-برأيك-هل-يصنع-الفراعنة-التاريخ-بإقصاء-الأرجنتين-من-المونديال-في-قمة-الليلة؟-1115019327.html
تصويت... برأيك هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟
تصويت... برأيك هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟
سبوتنيك عربي
ستكون مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، تاريخية بغض النظر عن نتيجة المواجهة أمام الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في ثمن النهائي. فقد بلغ... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T13:51+0000
2026-07-07T13:51+0000
العالم
رياضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114357775_0:0:1710:963_1920x0_80_0_0_4f683b700b71750b98cc9c6211b2abf5.jpg
سيدخل منتخب مصر ملعب أتلانتا، اليوم الثلاثاء، وهو يدرك أنه أمام فرصة فريدة لكتابة صفحة ذهبية من تارخ مشاركاته في المنافسات الدولية: الفوز على الأرجنتين والأسطورة ليونيل ميسي في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، وشق الطريق نحو ربع النهائي للمرة الأولى في المونديال.وفي حال تحقق الفوز، فسيضع صلاح وزملاؤه حدا نهائيا لمسيرة ميسي (39 عاما) الدولية، إذ أنه أعلن قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية أنه سيعتزل دوليا في ختام مشوار منتخب بلاده فيها.برأيك... هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114357775_0:0:1564:1173_1920x0_80_0_0_5b9a312c09107934054aecdea9fa4159.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, رياضة, العالم العربي, опросы
العالم, رياضة, العالم العربي, опросы

تصويت... برأيك هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟

13:51 GMT 07.07.2026
© REUTERS BLAKE DAHLINاللاعبان محمد صلاح ورامي ربيع ضمن تدريبات المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، أمريكا، 14 يونيو حزيران 2026
اللاعبان محمد صلاح ورامي ربيع ضمن تدريبات المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، أمريكا، 14 يونيو حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© REUTERS BLAKE DAHLIN
تابعنا عبر
ستكون مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، تاريخية بغض النظر عن نتيجة المواجهة أمام الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في ثمن النهائي. فقد بلغ "الفراعنة" دور الـ16 للمرة الأولى، لكن الفوز على الأرجنتين حاملة اللقب سيعني دخولهم ضمن كبرى المنتخبات عالميا، وسيعني تأهل محمد صلاح وزملائه لربع النهائي على حساب الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه.
سيدخل منتخب مصر ملعب أتلانتا، اليوم الثلاثاء، وهو يدرك أنه أمام فرصة فريدة لكتابة صفحة ذهبية من تارخ مشاركاته في المنافسات الدولية: الفوز على الأرجنتين والأسطورة ليونيل ميسي في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، وشق الطريق نحو ربع النهائي للمرة الأولى في المونديال.
وفي حال تحقق الفوز، فسيضع صلاح وزملاؤه حدا نهائيا لمسيرة ميسي (39 عاما) الدولية، إذ أنه أعلن قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية أنه سيعتزل دوليا في ختام مشوار منتخب بلاده فيها.
برأيك... هل يصنع الفراعنة التاريخ بإقصاء الأرجنتين من المونديال في قمة الليلة؟
عدد الأصوات1
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала