https://sarabic.ae/20260707/لن-أترك-بيتي-لبناني-يروي-لـسبوتنيك-قصة-نجاته-وعودته-إلى-منزله-المدمر-1115014522.html

"لن أترك بيتي".. لبناني يروي لـ"سبوتنيك" قصة نجاته وعودته إلى منزله المدمر

"لن أترك بيتي".. لبناني يروي لـ"سبوتنيك" قصة نجاته وعودته إلى منزله المدمر

سبوتنيك عربي

في شارع "أبو ديب"، أحد أبرز الشرايين التجارية والسياحية والتراثية في مدينة صور جنوبي لبنان، تقف شقة المواطن اللبناني عدنان كعور، في الطابق الرابع شاهدة على حجم... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T11:46+0000

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2026-07-07T11:46+0000

لبنان

الجنوب اللبناني

دمار

قصف إسرائيلي

تقارير سبوتنيك

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دمارٌ واسع طال "شقاء العمر"، لكنه لم ينل من عزيمة صاحب المنزل الذي نجا بأعجوبة، وعاد من الغربة ليرفع الركام بيديه، حيث يروي كعور لـ"سبوتنيك"، تفاصيل نجاته وعائلته، وكيف قاده حدسه للخروج من المنزل قبل أيام قليلة من الكارثة.لم تمضِ ثلاثة أيام على مغادرة عدنان حتى وقعت الكارثة، وأضاف كعور: "كنا نتابع الأخبار وسمعنا باستهداف منطقة "أبو ديب". بعد قليل، تأكدنا أن الضربة طالت منطقتنا. تضررت بنايتنا بشكل كبير، العفش كله تكسّر، الشبابيك طارت، ولا توجد حياة هنا بالمرة.. لا ماء ولا كهرباء".ورغم انعدام مقومات الحياة الأساسية في شقته حاليًا، حيث تسبب حريق ناتج عن القصف بانقطاع تام للكهرباء والمياه، إلا أن كعور لم يتردد في العودة فور سماعه بنبأ الاستهداف. عاد ليكون قريبًا من منزله الذي يمثل "شقاء عمره"، وبدأ بجهده وماله الشخصي برفع الأنقاض وإزالة الركام المتبقي من غرف النوم المدمرة والجدران المتصدعة.واختتم كعور حديثه برسالة تحدٍ وأمل، مؤكدًا أنه لن يترك منزله، وأن كل ما دُمّر سيُعاد بناؤه، وأضاف: "إن شاء الله كل هذا سيتعمر.. الحجر لا قيمة له أمام الأرواح. الأهم أن تتحرر الأرض وتخرج إسرائيل منها، وسنعمرها لتصبح أجمل مما كانت.. الله بيعوّض وما في شي بيروح".

https://sarabic.ae/20260706/الرئيس-اللبناني-لا-يمكن-ترسيخ-سيادة-لبنان-دون-انسحاب-إسرائيل-من-الجنوب-1114992912.html

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