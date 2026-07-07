https://sarabic.ae/20260707/هيئة-مقذوف-مجهول-يصيب-ناقلة-قبالة-سواحل-عمان-ويشعل-حريقا-على-متنها-1115002635.html
هيئة: مقذوف مجهول يصيب ناقلة قبالة سواحل عمان ويشعل حريقا على متنها
هيئة: مقذوف مجهول يصيب ناقلة قبالة سواحل عمان ويشعل حريقا على متنها
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوباً على بعد ثمانية أميال بحرية شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان،... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T01:58+0000
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وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المقذوف أصاب الجانب الأيسر من الناقلة، فيما تمكن الطاقم من التعامل مع الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل إصابات بين أفراد السفينة أو وقوع أي تسرب نفطي.وأضافت أن الناقلة واصلت الإبحار بعد الحادث، بينما باشرت الجهات المعنية متابعة الواقعة لتقييم ملابساتها، دون الكشف عن هوية المقذوف أو الجهة التي أطلقته.ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو أنشطة مشبوهة قد تؤثر في سلامة الملاحة، في ظل استمرار مراقبة الوضع البحري قبالة سواحل سلطنة عُمان.
https://sarabic.ae/20260705/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يحول-مسار-6-سفن-بعيدا-عن-الممر-العماني-في-مضيق-هرمز-1114959483.html
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هرمز, مضيق هرمز, العالم
هيئة: مقذوف مجهول يصيب ناقلة قبالة سواحل عمان ويشعل حريقا على متنها
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوباً على بعد ثمانية أميال بحرية شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المقذوف أصاب الجانب الأيسر من الناقلة، فيما تمكن الطاقم من التعامل مع الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل إصابات بين أفراد السفينة أو وقوع أي تسرب نفطي.
وأضافت أن الناقلة واصلت الإبحار بعد الحادث، بينما باشرت الجهات المعنية
متابعة الواقعة لتقييم ملابساتها، دون الكشف عن هوية المقذوف أو الجهة التي أطلقته.
ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو أنشطة مشبوهة قد تؤثر في سلامة الملاحة، في ظل استمرار مراقبة الوضع البحري قبالة سواحل سلطنة عُمان.