https://sarabic.ae/20260707/هيئة-مقذوف-مجهول-يصيب-ناقلة-قبالة-سواحل-عمان-ويشعل-حريقا-على-متنها-1115002635.html

هيئة: مقذوف مجهول يصيب ناقلة قبالة سواحل عمان ويشعل حريقا على متنها

هيئة: مقذوف مجهول يصيب ناقلة قبالة سواحل عمان ويشعل حريقا على متنها

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوباً على بعد ثمانية أميال بحرية شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان،... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T01:58+0000

2026-07-07T01:58+0000

2026-07-07T01:58+0000

هرمز

مضيق هرمز

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114531383_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_93afd9989e5ccc5f47c70d28b52c8257.jpg

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المقذوف أصاب الجانب الأيسر من الناقلة، فيما تمكن الطاقم من التعامل مع الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل إصابات بين أفراد السفينة أو وقوع أي تسرب نفطي.وأضافت أن الناقلة واصلت الإبحار بعد الحادث، بينما باشرت الجهات المعنية متابعة الواقعة لتقييم ملابساتها، دون الكشف عن هوية المقذوف أو الجهة التي أطلقته.ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو أنشطة مشبوهة قد تؤثر في سلامة الملاحة، في ظل استمرار مراقبة الوضع البحري قبالة سواحل سلطنة عُمان.

https://sarabic.ae/20260705/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يحول-مسار-6-سفن-بعيدا-عن-الممر-العماني-في-مضيق-هرمز-1114959483.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

هرمز, مضيق هرمز, العالم