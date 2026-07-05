https://sarabic.ae/20260705/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يحول-مسار-6-سفن-بعيدا-عن-الممر-العماني-في-مضيق-هرمز-1114959483.html

إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحول مسار 6 سفن بعيدا عن الممر العماني في مضيق هرمز

إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحول مسار 6 سفن بعيدا عن الممر العماني في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن 6 سفن غيّرت مساراتها في منطقة الخليج العربي، وسط وجود زوارق دورية تابعة للحرس الثوري الإيراني. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T11:37+0000

2026-07-05T11:37+0000

2026-07-05T11:37+0000

إيران

مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني

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سلطنة عمان

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وذكرت بيانات شركة "ويندوارد مارين" المتخصصة في تحليل حركة الملاحة البحرية، فقد حوّلت سفينتان مسارهما منذ أمس من الممر العُماني إلى الممر الإيراني، فيما عادت 4 سفن إلى الخليج، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.وأضافت الوكالة الإيرانية أن وسائل إعلام أمريكية أفادت، أمس السبت، بأن 8 سفن كانت تعتزم العبور عبر الممر المدعوم من الولايات المتحدة، قبل أن تغيّر مسارها بشكل مفاجئ، مستخدمةً في بعض الحالات الممر الإيراني، وهو ما قالت إن صور الأقمار الصناعية أكدته.وكانت الدوحة استضافت، يوم الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوما حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

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إيران, مضيق هرمز, الحرس الثوري الإيراني, العالم, سلطنة عمان