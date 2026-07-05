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https://sarabic.ae/20260705/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يحول-مسار-6-سفن-بعيدا-عن-الممر-العماني-في-مضيق-هرمز-1114959483.html
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحول مسار 6 سفن بعيدا عن الممر العماني في مضيق هرمز
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحول مسار 6 سفن بعيدا عن الممر العماني في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن 6 سفن غيّرت مساراتها في منطقة الخليج العربي، وسط وجود زوارق دورية تابعة للحرس الثوري الإيراني. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T11:37+0000
2026-07-05T11:37+0000
إيران
مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني
العالم
سلطنة عمان
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وذكرت بيانات شركة "ويندوارد مارين" المتخصصة في تحليل حركة الملاحة البحرية، فقد حوّلت سفينتان مسارهما منذ أمس من الممر العُماني إلى الممر الإيراني، فيما عادت 4 سفن إلى الخليج، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.وأضافت الوكالة الإيرانية أن وسائل إعلام أمريكية أفادت، أمس السبت، بأن 8 سفن كانت تعتزم العبور عبر الممر المدعوم من الولايات المتحدة، قبل أن تغيّر مسارها بشكل مفاجئ، مستخدمةً في بعض الحالات الممر الإيراني، وهو ما قالت إن صور الأقمار الصناعية أكدته.وكانت الدوحة استضافت، يوم الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوما حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260704/مدفيديف-مضيق-هرمز-بمثابة-سلاح-نووي-لإيران-وباب-المندب-قد-يكون-أكثر-تأثيرا--1114944074.html
https://sarabic.ae/20260704/إيران-تحذر-ستارمر-وماكرون-أمن-هرمز-مسؤولية-الدول-الساحلية-وليس-ساحة-للاستعراض-العسكري-1114939726.html
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إيران, مضيق هرمز, الحرس الثوري الإيراني, العالم, سلطنة عمان
إيران, مضيق هرمز, الحرس الثوري الإيراني, العالم, سلطنة عمان

إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحول مسار 6 سفن بعيدا عن الممر العماني في مضيق هرمز

11:37 GMT 05.07.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن 6 سفن غيّرت مساراتها في منطقة الخليج العربي، وسط وجود زوارق دورية تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وذكرت بيانات شركة "ويندوارد مارين" المتخصصة في تحليل حركة الملاحة البحرية، فقد حوّلت سفينتان مسارهما منذ أمس من الممر العُماني إلى الممر الإيراني، فيما عادت 4 سفن إلى الخليج، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.
وأضافت الوكالة الإيرانية أن وسائل إعلام أمريكية أفادت، أمس السبت، بأن 8 سفن كانت تعتزم العبور عبر الممر المدعوم من الولايات المتحدة، قبل أن تغيّر مسارها بشكل مفاجئ، مستخدمةً في بعض الحالات الممر الإيراني، وهو ما قالت إن صور الأقمار الصناعية أكدته.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
مدفيديف: مضيق هرمز بمثابة "سلاح نووي" لإيران.. وباب المندب قد يكون أكثر تأثيرا
أمس, 12:42 GMT
وكانت الدوحة استضافت، يوم الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوما حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
إيران تحذر ستارمر وماكرون: أمن هرمز مسؤولية الدول الساحلية وليس ساحة للاستعراض العسكري
أمس, 11:01 GMT
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
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