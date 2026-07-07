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وزير الداخلية الروسي يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة
وزير الداخلية الروسي يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة
سبوتنيك عربي
أعلنت البعثة الروسية لدى منظمة الأمم المتحدة عن وصول وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لعام 2026 لرؤساء... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T01:02+0000
2026-07-07T01:02+0000
وزير الداخلية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت البعثة في قناتها على تطبيق "تيليغرام": "وصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة الخامسة لرؤساء الشرطة".وكان في استقبال الوزير عند سلم الطائرة كل من نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، والقنصل العام الروسي في نيويورك أليكسي ماركوف، وممثل وزارة الداخلية في نيويورك فاليري إتنيوكوف.يُذكر أن قمة الأمم المتحدة لعام 2026 لرؤساء الشرطة تُعقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الفترة من 7 إلى 8 تموز/يوليو الجاري.
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وزير الداخلية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الداخلية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الداخلية الروسي يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة

01:02 GMT 07.07.2026
© Sputnik . Alexey Kudenkoأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت البعثة الروسية لدى منظمة الأمم المتحدة عن وصول وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لعام 2026 لرؤساء الشرطة.
وكتبت البعثة في قناتها على تطبيق "تيليغرام": "وصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة الخامسة لرؤساء الشرطة".
وكان في استقبال الوزير عند سلم الطائرة كل من نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، والقنصل العام الروسي في نيويورك أليكسي ماركوف، وممثل وزارة الداخلية في نيويورك فاليري إتنيوكوف.
يُذكر أن قمة الأمم المتحدة لعام 2026 لرؤساء الشرطة تُعقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الفترة من 7 إلى 8 تموز/يوليو الجاري.
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