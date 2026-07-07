https://sarabic.ae/20260707/وزير-الداخلية-الروسي-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-للمشاركة-في-قمة-الأمم-المتحدة-لرؤساء-الشرطة-1115002204.html
وزير الداخلية الروسي يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة
وزير الداخلية الروسي يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة
سبوتنيك عربي
أعلنت البعثة الروسية لدى منظمة الأمم المتحدة عن وصول وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لعام 2026 لرؤساء... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T01:02+0000
2026-07-07T01:02+0000
2026-07-07T01:02+0000
وزير الداخلية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت البعثة في قناتها على تطبيق "تيليغرام": "وصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة الخامسة لرؤساء الشرطة".وكان في استقبال الوزير عند سلم الطائرة كل من نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، والقنصل العام الروسي في نيويورك أليكسي ماركوف، وممثل وزارة الداخلية في نيويورك فاليري إتنيوكوف.يُذكر أن قمة الأمم المتحدة لعام 2026 لرؤساء الشرطة تُعقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الفترة من 7 إلى 8 تموز/يوليو الجاري.
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وزير الداخلية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الداخلية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الداخلية الروسي يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة
أعلنت البعثة الروسية لدى منظمة الأمم المتحدة عن وصول وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لعام 2026 لرؤساء الشرطة.
وكتبت البعثة في قناتها على تطبيق "تيليغرام": "وصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف
إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة الخامسة لرؤساء الشرطة".
وكان في استقبال الوزير عند سلم الطائرة كل من نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، والقنصل العام الروسي في نيويورك أليكسي ماركوف، وممثل وزارة الداخلية في نيويورك فاليري إتنيوكوف.
يُذكر أن قمة الأمم المتحدة لعام 2026 لرؤساء الشرطة تُعقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الفترة من 7 إلى 8 تموز/يوليو الجاري.