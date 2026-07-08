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https://sarabic.ae/20260708/جثمان-خامنئي-يصل-مدينة-كربلاء-العراقية-بعد-انتهاء-مراسم-التشييع-في-النجف-1115058124.html
جثمان خامنئي يصل مدينة كربلاء العراقية بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف
جثمان خامنئي يصل مدينة كربلاء العراقية بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف
سبوتنيك عربي
وصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، عصر أمس الأربعاء، إلى محافظة كربلاء في العراق، بعد انتهاء مراسم التشييع في محافظة النجف، حيث انطلقت مراسم دينية جديدة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T22:42+0000
2026-07-08T22:42+0000
خامنئي
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن "موكب التشييع بدأ رحلته داخل المدينة من ساحة سيد جودة، مرورًا بشارع العباس، وصولًا إلى باب القبلة في مرقد الإمام الحسين، وفق الخطة التي أعدتها الجهات المنظمة لتأمين انسيابية حركة المشيعين".وأضاف أن "المرقد الحسيني شهد إقامة صلاة الوداع ومراسم الزيارة، قبل أن ينتقل الموكب عبر منطقة ما بين الحرمين إلى مرقد الإمام العباس، حيث استُكملت الطقوس الدينية المقررة ضمن برنامج التشييع".وتابع المراسل قائلًا: "بعد اختتام المراسم في كربلاء، يُنقل الجثمان مجددًا إلى محافظة النجف، تمهيدًا لمغادرته الأراضي العراقية باتجاه إيران لاستكمال مراسم الدفن".وكانت محافظة النجف قد احتضنت، صباح الأربعاء، أولى محطات التشييع داخل العراق، وسط حضور جماهيري ورسمي واسع، رافقته إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة لتأمين حركة المشاركين.وأكدت الجهات المشرفة على التشييع أن الإقبال الجماهيري فاق التوقعات، ما فرض تحديات إضافية على خطط التنظيم التي وضعتها اللجنة العليا والجهات المعنية بإدارة المناسبة.وفي هذا السياق، أعلن الحشد الشعبي أن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة نحو 3.8 ملايين شخص في مراسم التشييع التي أُقيمت في النجف، موضحًا أن الإحصائية شملت المشيعين المنتشرين على امتداد مسار الموكب، إضافة إلى الشوارع الفرعية ومناطق التجمع المحيطة حتى منطقة خان النص، جنوبي المحافظة.ويُذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد وجّه، الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، يوم الأربعاء، تزامنًا مع إقامة مراسم التشييع، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تنفيذ خطة أمنية وتنظيمية واسعة في محافظتي النجف وكربلاء، تشمل انتشارًا مكثفًا للقوات الأمنية، وإجراءات خاصة لتنظيم حركة السير، فضلًا عن تعزيز الجهود الخدمية والصحية، استعدادًا لاستقبال الوفود الرسمية والحشود الشعبية المتوقع مشاركتها في مراسم التشييع.
https://sarabic.ae/20260707/كربلاء-تستعد-لتشييع-خامنئي-وسط-استنفار-أمني-وخدمي-واسع-1115020744.html
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خامنئي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
خامنئي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

جثمان خامنئي يصل مدينة كربلاء العراقية بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف

22:42 GMT 08.07.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leaderالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
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وصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، عصر أمس الأربعاء، إلى محافظة كربلاء في العراق، بعد انتهاء مراسم التشييع في محافظة النجف، حيث انطلقت مراسم دينية جديدة شملت زيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن "موكب التشييع بدأ رحلته داخل المدينة من ساحة سيد جودة، مرورًا بشارع العباس، وصولًا إلى باب القبلة في مرقد الإمام الحسين، وفق الخطة التي أعدتها الجهات المنظمة لتأمين انسيابية حركة المشيعين".
وأضاف أن "المرقد الحسيني شهد إقامة صلاة الوداع ومراسم الزيارة، قبل أن ينتقل الموكب عبر منطقة ما بين الحرمين إلى مرقد الإمام العباس، حيث استُكملت الطقوس الدينية المقررة ضمن برنامج التشييع".
وتابع المراسل قائلًا: "بعد اختتام المراسم في كربلاء، يُنقل الجثمان مجددًا إلى محافظة النجف، تمهيدًا لمغادرته الأراضي العراقية باتجاه إيران لاستكمال مراسم الدفن".
وكانت محافظة النجف قد احتضنت، صباح الأربعاء، أولى محطات التشييع داخل العراق، وسط حضور جماهيري ورسمي واسع، رافقته إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة لتأمين حركة المشاركين.
وأكدت الجهات المشرفة على التشييع أن الإقبال الجماهيري فاق التوقعات، ما فرض تحديات إضافية على خطط التنظيم التي وضعتها اللجنة العليا والجهات المعنية بإدارة المناسبة.
كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
كربلاء تستعد لتشييع خامنئي وسط استنفار أمني وخدمي واسع
أمس, 14:56 GMT
وفي هذا السياق، أعلن الحشد الشعبي أن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة نحو 3.8 ملايين شخص في مراسم التشييع التي أُقيمت في النجف، موضحًا أن الإحصائية شملت المشيعين المنتشرين على امتداد مسار الموكب، إضافة إلى الشوارع الفرعية ومناطق التجمع المحيطة حتى منطقة خان النص، جنوبي المحافظة.
ويُذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد وجّه، الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، يوم الأربعاء، تزامنًا مع إقامة مراسم التشييع، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تنفيذ خطة أمنية وتنظيمية واسعة في محافظتي النجف وكربلاء، تشمل انتشارًا مكثفًا للقوات الأمنية، وإجراءات خاصة لتنظيم حركة السير، فضلًا عن تعزيز الجهود الخدمية والصحية، استعدادًا لاستقبال الوفود الرسمية والحشود الشعبية المتوقع مشاركتها في مراسم التشييع.
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