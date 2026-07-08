رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن لـ"سبوتنيك": تجمعنا علاقات تاريخية مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/رئيس-المجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-بالأردن-لـسبوتنيك-تجمعنا-علاقات-تاريخية-مع-روسيا-1115041346.html
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن لـ"سبوتنيك": تجمعنا علاقات تاريخية مع روسيا
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن لـ"سبوتنيك": تجمعنا علاقات تاريخية مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن الدكتور موسى شتيوي، بأن "الأردن يتمتع تاريخيًا بعلاقات طيبة ومستقرة مع روسيا"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T11:39+0000
2026-07-08T11:39+0000
أخبار الأردن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/08/1115040846_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5dc8b3ce33b7dce8141493425440db29.jpg
وأكد شتيوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أنه "رغم التبادل التجاري بين البلدين لم يكن كبيرا في السابق، إلا أنه شهد توسعًا ملحوظًا بعد عام 2010، وذلك قبل أن تلقي الأزمات الدولية بظلالها على هذا الجانب".وأوضح أن "الأردن يستورد حاليًا ما قيمته حوالي 220 مليون دولار من روسيا، مقابل حجم صادرات أقل، إلا أن المملكة حريصة جدًا على تطوير علاقاتها مع الأصدقاء الروس في ظل وجود متابعة مستمرة وتطورات جديدة في هذا الملف".وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن أنه "يجري التحضير قريبًا لافتتاح جناح وطني كبير لمركز التصدير الروسي في عمان، لتعريف المستوردين بالمنتجات الروسية، كما تستعد اللجنة الحكومية المشتركة لعقد اجتماعاتها لوضع الإطار الرئيسي لبحث سبل التعاون المشترك".وشدد شتيوي على "وجود إرادة مشتركة بين القيادتين والشعبين للدفع بنمو وتوسيع الاستثمارات الروسية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي تمتلك فيه روسيا خبرة واسعة وشركات رائدة عالميًا".
https://sarabic.ae/20260318/قيادي-بالحزب-الشيوعي-الأردني-بعض-الدول-الأوروبية-تميل-للحوار-مع-روسيا-1111644115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/08/1115040846_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ac58cb1790ab9d0c470a4c6be4511870.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الأردن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن لـ"سبوتنيك": تجمعنا علاقات تاريخية مع روسيا

11:39 GMT 08.07.2026
© Sputnikرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، الدكتور موسى شتيوي
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، الدكتور موسى شتيوي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرّح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن الدكتور موسى شتيوي، بأن "الأردن يتمتع تاريخيًا بعلاقات طيبة ومستقرة مع روسيا"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون الوثيق تجلى بوضوح إبان أزمة الربيع العربي".
وأكد شتيوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أنه "رغم التبادل التجاري بين البلدين لم يكن كبيرا في السابق، إلا أنه شهد توسعًا ملحوظًا بعد عام 2010، وذلك قبل أن تلقي الأزمات الدولية بظلالها على هذا الجانب".
وأوضح أن "الأردن يستورد حاليًا ما قيمته حوالي 220 مليون دولار من روسيا، مقابل حجم صادرات أقل، إلا أن المملكة حريصة جدًا على تطوير علاقاتها مع الأصدقاء الروس في ظل وجود متابعة مستمرة وتطورات جديدة في هذا الملف".
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
قيادي بالحزب الشيوعي الأردني: بعض الدول الأوروبية تميل للحوار مع روسيا
18 مارس, 20:40 GMT
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن أنه "يجري التحضير قريبًا لافتتاح جناح وطني كبير لمركز التصدير الروسي في عمان، لتعريف المستوردين بالمنتجات الروسية، كما تستعد اللجنة الحكومية المشتركة لعقد اجتماعاتها لوضع الإطار الرئيسي لبحث سبل التعاون المشترك".

وأشار إلى "وجود توجّه جاد نحو تنويع المحفظة التجارية بين البلدين لتشمل اللحوم والزيوت والمشتقات النفطية إلى جانب استيراد الحبوب، بالإضافة إلى تصدير الملابس والأسمدة المختلفة".

وشدد شتيوي على "وجود إرادة مشتركة بين القيادتين والشعبين للدفع بنمو وتوسيع الاستثمارات الروسية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي تمتلك فيه روسيا خبرة واسعة وشركات رائدة عالميًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала