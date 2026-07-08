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رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن لـ"سبوتنيك": تجمعنا علاقات تاريخية مع روسيا
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن لـ"سبوتنيك": تجمعنا علاقات تاريخية مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن الدكتور موسى شتيوي، بأن "الأردن يتمتع تاريخيًا بعلاقات طيبة ومستقرة مع روسيا"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد شتيوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أنه "رغم التبادل التجاري بين البلدين لم يكن كبيرا في السابق، إلا أنه شهد توسعًا ملحوظًا بعد عام 2010، وذلك قبل أن تلقي الأزمات الدولية بظلالها على هذا الجانب".وأوضح أن "الأردن يستورد حاليًا ما قيمته حوالي 220 مليون دولار من روسيا، مقابل حجم صادرات أقل، إلا أن المملكة حريصة جدًا على تطوير علاقاتها مع الأصدقاء الروس في ظل وجود متابعة مستمرة وتطورات جديدة في هذا الملف".وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن أنه "يجري التحضير قريبًا لافتتاح جناح وطني كبير لمركز التصدير الروسي في عمان، لتعريف المستوردين بالمنتجات الروسية، كما تستعد اللجنة الحكومية المشتركة لعقد اجتماعاتها لوضع الإطار الرئيسي لبحث سبل التعاون المشترك".وشدد شتيوي على "وجود إرادة مشتركة بين القيادتين والشعبين للدفع بنمو وتوسيع الاستثمارات الروسية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي تمتلك فيه روسيا خبرة واسعة وشركات رائدة عالميًا".
https://sarabic.ae/20260318/قيادي-بالحزب-الشيوعي-الأردني-بعض-الدول-الأوروبية-تميل-للحوار-مع-روسيا-1111644115.html
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أخبار الأردن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الأردن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن لـ"سبوتنيك": تجمعنا علاقات تاريخية مع روسيا
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرّح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن الدكتور موسى شتيوي، بأن "الأردن يتمتع تاريخيًا بعلاقات طيبة ومستقرة مع روسيا"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون الوثيق تجلى بوضوح إبان أزمة الربيع العربي".
وأكد شتيوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك
"، أنه "رغم التبادل التجاري بين البلدين لم يكن كبيرا في السابق، إلا أنه شهد توسعًا ملحوظًا بعد عام 2010، وذلك قبل أن تلقي الأزمات الدولية بظلالها على هذا الجانب".
وأوضح أن "الأردن يستورد حاليًا ما قيمته حوالي 220 مليون دولار من روسيا، مقابل حجم صادرات أقل، إلا أن المملكة حريصة جدًا على تطوير علاقاتها مع الأصدقاء الروس في ظل وجود متابعة مستمرة وتطورات جديدة في هذا الملف".
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن أنه "يجري التحضير قريبًا لافتتاح جناح وطني كبير لمركز التصدير الروسي في عمان، لتعريف المستوردين بالمنتجات الروسية، كما تستعد اللجنة الحكومية المشتركة لعقد اجتماعاتها لوضع الإطار الرئيسي لبحث سبل التعاون المشترك".
وأشار إلى "وجود توجّه جاد نحو تنويع المحفظة التجارية بين البلدين لتشمل اللحوم والزيوت والمشتقات النفطية إلى جانب استيراد الحبوب، بالإضافة إلى تصدير الملابس والأسمدة المختلفة".
وشدد شتيوي على "وجود إرادة مشتركة بين القيادتين والشعبين للدفع بنمو وتوسيع الاستثمارات الروسية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي تمتلك فيه روسيا خبرة واسعة وشركات رائدة عالميًا".