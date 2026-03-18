قيادي بالحزب الشيوعي الأردني: بعض الدول الأوروبية تميل للحوار مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/قيادي-بالحزب-الشيوعي-الأردني-بعض-الدول-الأوروبية-تميل-للحوار-مع-روسيا-1111644115.html
قيادي بالحزب الشيوعي الأردني: بعض الدول الأوروبية تميل للحوار مع روسيا
قيادي بالحزب الشيوعي الأردني: بعض الدول الأوروبية تميل للحوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
علق عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، اليوم الأربعاء، على احتمال فتح قنوات اتصال بين روسيا والأوروبيين على خلفية التطورات في المنطقة،... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T20:40+0000
2026-03-18T20:40+0000
حصري
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
إيران
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
ورأى مضية، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "بنتيجة الظروف والمعطيات سواء المتعلقة بأوروبا أو بالصراعات الدولية، هناك خلخلة وخروج لبعض القادة الأوروبيين عن مسار الاتحاد الأوروبي، ودعوة الرئيس الفنلندي لفتح حوار بين اوروبا وروسيا هو تعبير عن ذلك"، مؤكدا ان "بعض الدول الأوروبية تشعر بضرورة فتح مثل هذا الحوار، آخذين بعين الاعتبار التطورات الدولية وحاجة أوروبا إلى معافاة أوضاعها الاقتصادية المزرية وخاصة في ظل توقف وصول الطاقة الى القارة الأوروبية".
https://sarabic.ae/20260227/الكرملين-المفاوضات-يجب-أن-تستمر-بمشاركة-روسيا-وأمريكا-وأوكرانيا-1110821103.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قيادي بالحزب الشيوعي الأردني: بعض الدول الأوروبية تميل للحوار مع روسيا

20:40 GMT 18.03.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
حصري
علق عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، اليوم الأربعاء، على احتمال فتح قنوات اتصال بين روسيا والأوروبيين على خلفية التطورات في المنطقة، قائلا ان "الجبهة الاوروبية المعادية لروسيا ليست متسقة تماما وليست منسجمة في سلوكها ومواقفها بشكل كلي".
ورأى مضية، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "بنتيجة الظروف والمعطيات سواء المتعلقة بأوروبا أو بالصراعات الدولية، هناك خلخلة وخروج لبعض القادة الأوروبيين عن مسار الاتحاد الأوروبي، ودعوة الرئيس الفنلندي لفتح حوار بين اوروبا وروسيا هو تعبير عن ذلك"، مؤكدا ان "بعض الدول الأوروبية تشعر بضرورة فتح مثل هذا الحوار، آخذين بعين الاعتبار التطورات الدولية وحاجة أوروبا إلى معافاة أوضاعها الاقتصادية المزرية وخاصة في ظل توقف وصول الطاقة الى القارة الأوروبية".
وأكد أن "بيسكوف على حق عندما يشكك في قدرات القادة الأوروبيين ومهاراتهم القيادية في الأعوام والعقود الأخيرة"، قائلا: "نحن نشاهد قادة اوروبيين منساقين تماما ليس فقط وراء أمريكا وإدارتها، إنما وراء مصالح كبريات الشركات الاحتكارية في السلاح والطاقة"، مشددا على ان "السياسة الأوروبية الى مزيد من التفكك، كما الاتحاد الأوروبي، لأن هناك شعور بالغبن والاستياء من هذه السياسات الليبرالية المفرطة في الدوس على مصالح الشعوب والمنحازة الى شركات السلاح في تأجيج مناخ التوتر مع روسيا بدرجة أساسية، إضافة الى تقديم المساعدات العسكرية لزيلينسكي".
وتوقع نضال مضية أنه "في ظل الازمة الخانقة الآن وخاصة بعد اندلاع الصراع في الشرق الاوسط في مواجهة ايران، هناك بعض القادة والدول تحاول أن تبحث عن مصالحها بمنأى عن هذه السياسات المغامرة وهم يحاولون من تحت الطاولة أن يبحثوا عن ضمانات لهذه المصالح مع روسيا".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
الكرملين: المفاوضات يجب أن تستمر بمشاركة روسيا وأمريكا وأوكرانيا
27 فبراير, 10:30 GMT
وعن تأخر انعقاد جولة جديدة من المفاوضات، قال عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني إن "اندلاع الحرب في الشرق الأوسط لعب دورا في إرجاء المواعيد التي كان متفق عليها"، معتبرا أن "ليس هناك ما يشجع على مواصلة هذه المفاوضات"، مشيرا الى ان "الجولات الثلاث السابقة لم تأتي بشيء يذكر".
ورأى أن "الحلف الأطلسي في السنوات الأخيرة بات ينزع بشكل متصاعد نحو مزيد من العدوانية في أكثر من منطقة من العالم، ولا شك أن روسيا مستهدفة أولا بشكل مباشر عبر البوابة الأوكرانية"، معتبرا أن "استهداف إيران هو أيضا استهداف لروسيا والصين"، مؤكدا أن "موازين القوى لا تسمح بفرض تسوية مهينة مذلة لا تنسجم مع مصالح روسيا"، لافتا الى "وجود تباعد في المواقف بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
المحادثات
Заголовок открываемого материала