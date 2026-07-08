https://sarabic.ae/20260708/مصدر-دبلوماسي-ويتكوف-وكوشنر-قد-يزوران-موسكو-قريبا-لاستكمال-جهود-الوساطة-1115030218.html
مصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة
مصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T01:01+0000
2026-07-08T01:01+0000
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وقال المصدر للوكالة: "الحديث عن ذلك يدور منذ فترة طويلة، ويبدو أن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب".وتأتي هذه الزيارة المحتملة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، في ظل استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سبل إنهاء النزاع.وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن الأحد الماضي أن ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهودهما في الوساطة للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أنهما سيكونان على استعداد للسفر إلى موسكو في الوقت المناسب.وأشار أوشاكوف إلى أن دور المبعوثين الأمريكيين يأتي ضمن الاتصالات الجارية بين القيادتين الروسية والأمريكية، والتي تركز على بحث فرص استئناف الحوار وإيجاد مخرج دبلوماسي للصراع.
https://sarabic.ae/20260615/-بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-لقائه-بالرئيس-البيلاروسي-1114354997.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة
01:01 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 02:01 GMT 08.07.2026)
أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يزوران موسكو قريباً.
وقال المصدر للوكالة: "الحديث عن ذلك يدور منذ فترة طويلة، ويبدو أن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب".
وتأتي هذه الزيارة المحتملة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، في ظل استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سبل إنهاء النزاع
.
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن الأحد الماضي أن ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهودهما في الوساطة للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أنهما سيكونان على استعداد للسفر إلى موسكو في الوقت المناسب.
وأشار أوشاكوف إلى أن دور المبعوثين الأمريكيين يأتي ضمن الاتصالات الجارية بين القيادتين الروسية والأمريكية، والتي تركز على بحث فرص استئناف الحوار وإيجاد مخرج دبلوماسي للصراع.