مصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/مصدر-دبلوماسي-ويتكوف-وكوشنر-قد-يزوران-موسكو-قريبا-لاستكمال-جهود-الوساطة-1115030218.html
مصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة
مصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T01:01+0000
2026-07-08T02:01+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113562970_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_64020bd9b4da1a81b1d8fdf0863e7892.jpg
وقال المصدر للوكالة: "الحديث عن ذلك يدور منذ فترة طويلة، ويبدو أن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب".وتأتي هذه الزيارة المحتملة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، في ظل استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سبل إنهاء النزاع.وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن الأحد الماضي أن ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهودهما في الوساطة للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أنهما سيكونان على استعداد للسفر إلى موسكو في الوقت المناسب.وأشار أوشاكوف إلى أن دور المبعوثين الأمريكيين يأتي ضمن الاتصالات الجارية بين القيادتين الروسية والأمريكية، والتي تركز على بحث فرص استئناف الحوار وإيجاد مخرج دبلوماسي للصراع.
https://sarabic.ae/20260615/-بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-لقائه-بالرئيس-البيلاروسي-1114354997.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113562970_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_e454057cba28cef5995066996185dcb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

مصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة

01:01 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 02:01 GMT 08.07.2026)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يزوران موسكو قريباً.
وقال المصدر للوكالة: "الحديث عن ذلك يدور منذ فترة طويلة، ويبدو أن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب".
وتأتي هذه الزيارة المحتملة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، في ظل استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سبل إنهاء النزاع.
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن الأحد الماضي أن ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهودهما في الوساطة للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أنهما سيكونان على استعداد للسفر إلى موسكو في الوقت المناسب.
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
لافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب
15 يونيو, 09:43 GMT
وأشار أوشاكوف إلى أن دور المبعوثين الأمريكيين يأتي ضمن الاتصالات الجارية بين القيادتين الروسية والأمريكية، والتي تركز على بحث فرص استئناف الحوار وإيجاد مخرج دبلوماسي للصراع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала