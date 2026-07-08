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بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
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من الملعب
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نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
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روسيا والعالم العربي
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هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
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خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
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لقاء سبوتنيك
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18:00 GMT
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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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صور مميزة من معرض "إينوبروم 2026"
صور مميزة من معرض "إينوبروم 2026"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم عرضها خلال معرض "إينوبروم 2026" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ الروسية. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور مميزة من معرض "إينوبروم 2026"

14:01 GMT 08.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم عرضها خلال معرض "إينوبروم 2026" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ الروسية.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر سيارة "موسكفيتش" الروسية، خلال معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

صورة تظهر سيارة &quot;موسكفيتش&quot; الروسية، خلال معرض &quot;إينوبروم&quot; الدولي للصناعات في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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صورة تظهر سيارة "موسكفيتش" الروسية، خلال معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

صورة من معرض &quot;إينوبروم&quot; الدولي للصناعات في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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صورة من معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر جرارا آليا ذاتي القيادة، في معرض "إينوبروم" للصناعات في يكاترينبورغ، وبداخله تجلس فتاة مرتدية قبعة بيضاء اللون.

صورة تظهر جرارا آليا ذاتي القيادة، في معرض &quot;إينوبروم&quot; للصناعات في يكاترينبورغ، وبداخله تجلس فتاة مرتدية قبعة بيضاء اللون. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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صورة تظهر جرارا آليا ذاتي القيادة، في معرض "إينوبروم" للصناعات في يكاترينبورغ، وبداخله تجلس فتاة مرتدية قبعة بيضاء اللون.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح الإندونيسي، خلال معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

صورة من الجناح الإندونيسي، خلال معرض &quot;إينوبروم&quot; الدولي للصناعات في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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صورة من الجناح الإندونيسي، خلال معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للسيارة الكهربائية "i-Sky" التي عُرضت في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

صورة للسيارة الكهربائية &quot;i-Sky&quot; التي عُرضت في معرض &quot;إينوبروم&quot; الصناعي الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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صورة للسيارة الكهربائية "i-Sky" التي عُرضت في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمحرك "VK-800"مع مروحة "AV-410P" من إنتاج مصنع "أورال" للطيران المدني في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

صورة لمحرك &quot;VK-800&quot;مع مروحة &quot;AV-410P&quot; من إنتاج مصنع &quot;أورال&quot; للطيران المدني في معرض &quot;إينوبروم&quot; الصناعي الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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صورة لمحرك "VK-800"مع مروحة "AV-410P" من إنتاج مصنع "أورال" للطيران المدني في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة إضافية خلال فعاليات معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

صورة إضافية خلال فعاليات معرض &quot;إينوبروم&quot; الصناعي الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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صورة إضافية خلال فعاليات معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في معرض إينوبروم الصناعي الدولي في يكاترينبورغ، في الخلفية: عربة "الترام بوغاتير إم" المجددة ذات القسمين.

زوار في معرض إينوبروم الصناعي الدولي في يكاترينبورغ، في الخلفية: عربة &quot;الترام بوغاتير إم&quot; المجددة ذات القسمين. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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زوار في معرض إينوبروم الصناعي الدولي في يكاترينبورغ، في الخلفية: عربة "الترام بوغاتير إم" المجددة ذات القسمين.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

جناح وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

جناح وكالة الفضاء الروسية &quot;روسكوسموس&quot; في معرض &quot;إينوبروم&quot; الصناعي الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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جناح وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

جناح منطقة "تكنوبوليس-موسكو" الاقتصادية الخاصة في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

جناح منطقة &quot;تكنوبوليس-موسكو&quot; الاقتصادية الخاصة في معرض &quot;إينوبروم&quot; الدولي للصناعات في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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جناح منطقة "تكنوبوليس-موسكو" الاقتصادية الخاصة في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر بعض الطائرات من دون طيار وذلك خلال معرض "إينوبروم" الدولي في يكاترينبورغ.

صورة تظهر بعض الطائرات من دون طيار وذلك خلال معرض &quot;إينوبروم&quot; الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر بعض الطائرات من دون طيار وذلك خلال معرض "إينوبروم" الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر وحدة الدفع الكهربائي لكاسحات الجليد في جناح مجموعة "كونار" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

صورة تظهر وحدة الدفع الكهربائي لكاسحات الجليد في جناح مجموعة &quot;كونار&quot; في معرض &quot;إينوبروم&quot; الصناعي الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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صورة تظهر وحدة الدفع الكهربائي لكاسحات الجليد في جناح مجموعة "كونار" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر عرض تقنية الترسيب الليزري المباشر لطباعة المنتجات المعدنية ثلاثية الأبعاد في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

صورة تظهر عرض تقنية الترسيب الليزري المباشر لطباعة المنتجات المعدنية ثلاثية الأبعاد في معرض &quot;إينوبروم&quot; الصناعي الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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صورة تظهر عرض تقنية الترسيب الليزري المباشر لطباعة المنتجات المعدنية ثلاثية الأبعاد في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

© Photo / TVEL

صورة لمحطة شحن كهربائية متنقلة من دون سائق ومركبة "أتوم" معروضة في جناح وزارة الصناعة والتجارة الروسية في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

صورة لمحطة شحن كهربائية متنقلة من دون سائق ومركبة &quot;أتوم&quot; معروضة في جناح وزارة الصناعة والتجارة الروسية في معرض &quot;إينوبروم&quot; الصناعي الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
14/15
© Photo / TVEL

صورة لمحطة شحن كهربائية متنقلة من دون سائق ومركبة "أتوم" معروضة في جناح وزارة الصناعة والتجارة الروسية في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

حافلة كهربائية من طراز "ماز" في الجناح البيلاروسي في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

حافلة كهربائية من طراز &quot;ماز&quot; في الجناح البيلاروسي في معرض &quot;إينوبروم&quot; الدولي للصناعات في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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حافلة كهربائية من طراز "ماز" في الجناح البيلاروسي في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.

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