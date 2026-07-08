صور مميزة من معرض "إينوبروم 2026"

صورة تظهر سيارة "موسكفيتش" الروسية، خلال معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
صورة تظهر سيارة "موسكفيتش" الروسية، خلال معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
صورة من معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
صورة من معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
صورة تظهر جرارا آليا ذاتي القيادة، في معرض "إينوبروم" للصناعات في يكاترينبورغ، وبداخله تجلس فتاة مرتدية قبعة بيضاء اللون.
صورة تظهر جرارا آليا ذاتي القيادة، في معرض "إينوبروم" للصناعات في يكاترينبورغ، وبداخله تجلس فتاة مرتدية قبعة بيضاء اللون.
صورة من الجناح الإندونيسي، خلال معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
صورة من الجناح الإندونيسي، خلال معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
صورة للسيارة الكهربائية "i-Sky" التي عُرضت في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة للسيارة الكهربائية "i-Sky" التي عُرضت في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة لمحرك "VK-800"مع مروحة "AV-410P" من إنتاج مصنع "أورال" للطيران المدني في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة لمحرك "VK-800"مع مروحة "AV-410P" من إنتاج مصنع "أورال" للطيران المدني في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة إضافية خلال فعاليات معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة إضافية خلال فعاليات معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
زوار في معرض إينوبروم الصناعي الدولي في يكاترينبورغ، في الخلفية: عربة "الترام بوغاتير إم" المجددة ذات القسمين.
زوار في معرض إينوبروم الصناعي الدولي في يكاترينبورغ، في الخلفية: عربة "الترام بوغاتير إم" المجددة ذات القسمين.
جناح وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
جناح وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
جناح منطقة "تكنوبوليس-موسكو" الاقتصادية الخاصة في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
جناح منطقة "تكنوبوليس-موسكو" الاقتصادية الخاصة في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
صورة تظهر بعض الطائرات من دون طيار وذلك خلال معرض "إينوبروم" الدولي في يكاترينبورغ.
صورة تظهر بعض الطائرات من دون طيار وذلك خلال معرض "إينوبروم" الدولي في يكاترينبورغ.
صورة تظهر وحدة الدفع الكهربائي لكاسحات الجليد في جناح مجموعة "كونار" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة تظهر وحدة الدفع الكهربائي لكاسحات الجليد في جناح مجموعة "كونار" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة تظهر عرض تقنية الترسيب الليزري المباشر لطباعة المنتجات المعدنية ثلاثية الأبعاد في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة تظهر عرض تقنية الترسيب الليزري المباشر لطباعة المنتجات المعدنية ثلاثية الأبعاد في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة لمحطة شحن كهربائية متنقلة من دون سائق ومركبة "أتوم" معروضة في جناح وزارة الصناعة والتجارة الروسية في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
صورة لمحطة شحن كهربائية متنقلة من دون سائق ومركبة "أتوم" معروضة في جناح وزارة الصناعة والتجارة الروسية في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ.
حافلة كهربائية من طراز "ماز" في الجناح البيلاروسي في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.
حافلة كهربائية من طراز "ماز" في الجناح البيلاروسي في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في يكاترينبورغ.