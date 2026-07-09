السلطات السورية تعلن القبض على مرتكبي تفجيرات دمشق الأخيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260709/السلطات-السورية-تعلن-القبض-على-مرتكبي-تفجيرات-دمشق-الأخيرة--1115084602.html
السلطات السورية تعلن القبض على مرتكبي تفجيرات دمشق الأخيرة
السلطات السورية تعلن القبض على مرتكبي تفجيرات دمشق الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، القبض على أفراد الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في دمشق، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T20:40+0000
2026-07-09T20:40+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109365405_0:0:1668:938_1920x0_80_0_0_37c838fc68ce63f203a2f562d044f517.jpg
وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر منصة "إكس"، إن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية وصفتها بـ"المعقدة"، استندت إلى متابعة استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن توقيف كامل أفراد الخلية. وأكدت الداخلية السورية أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة بهدف الكشف عن تفاصيل المخطط وارتباطات الخلية، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن هويات المقبوض عليهم وأدوارهم. ووقعت انفجارات، الثلاثاء الماضي، قرب مقر وزارة السياحة في دمشق، ناتجة عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
https://sarabic.ae/20260707/دوي-سلسلة-من-الانفجارات-قرب-فندق-يقيم-فيه-ماكرون-في-دمشق-1115005239.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109365405_0:0:1484:1112_1920x0_80_0_0_cedb8c8123a2931ecd691ad28b8b9d9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن

السلطات السورية تعلن القبض على مرتكبي تفجيرات دمشق الأخيرة

20:40 GMT 09.07.2026
© AP Photo / Stephanie Lecocqالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الإليزيه، باريس، 7 مايو/ آيار 2025
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الإليزيه، باريس، 7 مايو/ آيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Stephanie Lecocq
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، القبض على أفراد الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في دمشق، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر منصة "إكس"، إن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية وصفتها بـ"المعقدة"، استندت إلى متابعة استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن توقيف كامل أفراد الخلية.
انفجار ناجم عن غارة إسرائيلية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
دوي انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق
7 يوليو, 07:48 GMT
وأضاف البيان أن العملية تضمنت سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.
وأكدت الداخلية السورية أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة بهدف الكشف عن تفاصيل المخطط وارتباطات الخلية، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن هويات المقبوض عليهم وأدوارهم.
ووقعت انفجارات، الثلاثاء الماضي، قرب مقر وزارة السياحة في دمشق، ناتجة عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала