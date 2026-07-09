https://sarabic.ae/20260709/السلطات-السورية-تعلن-القبض-على-مرتكبي-تفجيرات-دمشق-الأخيرة--1115084602.html

السلطات السورية تعلن القبض على مرتكبي تفجيرات دمشق الأخيرة

السلطات السورية تعلن القبض على مرتكبي تفجيرات دمشق الأخيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، القبض على أفراد الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في دمشق، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر منصة "إكس"، إن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية وصفتها بـ"المعقدة"، استندت إلى متابعة استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن توقيف كامل أفراد الخلية. وأكدت الداخلية السورية أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة بهدف الكشف عن تفاصيل المخطط وارتباطات الخلية، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن هويات المقبوض عليهم وأدوارهم. ووقعت انفجارات، الثلاثاء الماضي، قرب مقر وزارة السياحة في دمشق، ناتجة عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

https://sarabic.ae/20260707/دوي-سلسلة-من-الانفجارات-قرب-فندق-يقيم-فيه-ماكرون-في-دمشق-1115005239.html

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