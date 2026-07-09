السلطات السورية تعلن القبض على مرتكبي تفجيرات دمشق الأخيرة
© AP Photo / Stephanie Lecocqالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الإليزيه، باريس، 7 مايو/ آيار 2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، القبض على أفراد الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في دمشق، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر منصة "إكس"، إن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية وصفتها بـ"المعقدة"، استندت إلى متابعة استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن توقيف كامل أفراد الخلية.
7 يوليو, 07:48 GMT
وأضاف البيان أن العملية تضمنت سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.
بعملية أمنية معقدة ومتابعة استخباراتية دقيقة، نجحت قوى الأمن الداخلي بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في الإطاحة بكامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، عبر سلسلة مداهمات متزامنة وفي آنٍ واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها وشملت… pic.twitter.com/YhSICZNT6l— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 9, 2026
وأكدت الداخلية السورية أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة بهدف الكشف عن تفاصيل المخطط وارتباطات الخلية، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن هويات المقبوض عليهم وأدوارهم.
ووقعت انفجارات، الثلاثاء الماضي، قرب مقر وزارة السياحة في دمشق، ناتجة عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.