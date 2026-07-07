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دوي انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق
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دوي انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق
دوي انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجارات قرب مقر وزارة السياحة في دمشق، ناتجة عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكدت أن الانفجار نتج عن مجموعة من العبوات الناسفة في مقر وزارة السياحة السورية القديمة في العاصمة دمشق، بالقرب من أحد الفنادق التي يقيم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق.وأشارت إلى وقوع إصابات نتيجة سلسلة تلك الانفجارات.وأفادت وزارة الداخلية السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنه "وقع انفجاران بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً، بينهم 4 من عناصر الشرطة".وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية قالت، في وقت سابق، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكدت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، أن المباحثات سوف تتطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.الداخلية السورية: مقتل 9 وإصابة 20 في تفجير استهدف مقهى بدمشقمصر تدين تفجير دمشق وتؤكد رفضها جميع أشكال الإرهاب
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي

دوي انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق

07:48 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 08:44 GMT 07.07.2026)
© Sputnikانفجار ناجم عن غارة إسرائيلية في دمشق
انفجار ناجم عن غارة إسرائيلية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجارات قرب مقر وزارة السياحة في دمشق، ناتجة عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكدت أن الانفجار نتج عن مجموعة من العبوات الناسفة في مقر وزارة السياحة السورية القديمة في العاصمة دمشق، بالقرب من أحد الفنادق التي يقيم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق.

ووفقا لهذه الوسائل، وقع الانفجار بعد مغادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمقر إقامته في فندق "فور سيزون" في العاصمة السورية دمشق، متوجها إلى قصر الشعب في دمشق للقاء نظيره السوري.

وأشارت إلى وقوع إصابات نتيجة سلسلة تلك الانفجارات.
بدوره أفاد قصر الإليزيه الفرنسي بأن زيارة ماكرون إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارات في دمشق.
وأفادت وزارة الداخلية السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنه "وقع انفجاران بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً، بينهم 4 من عناصر الشرطة".
وأضافت: "قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية العبوتين الناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك".
وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية قالت، في وقت سابق، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشارت إلى أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، مؤكدة أن ماكرون والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين.
وأكدت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، أن المباحثات سوف تتطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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