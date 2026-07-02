https://sarabic.ae/20260702/الداخلية-السورية-مقتل-9-وإصابة-20-في-تفجير-استهدف-مقهى-بدمشق-1114905041.html

الداخلية السورية: مقتل 9 وإصابة 20 في تفجير استهدف مقهى بدمشق

الداخلية السورية: مقتل 9 وإصابة 20 في تفجير استهدف مقهى بدمشق

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء تفجير استهدف مقهى بوسط دمشق ظهر الخميس. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T23:44+0000

2026-07-02T23:44+0000

2026-07-02T23:44+0000

وزارة الداخلية السورية

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وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عبوة ناسفة زُرعت في المقهى بالقرب من القصر العدلي بوسط العاصمة.وأوضحت وزارة الداخلية أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد جُهزت بشظايا معدنية، مما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الانفجار الذي وقع قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق، أمس الخميس، نجم عن تفجير عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحادث أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، مشيرةً إلى أن قوى الأمن الداخلي باشرت إجراءاتها الميدانية فور وقوع الانفجار.وأضافت أن دوريات الشرطة وفرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين فُرض طوق أمني حول المكان لتأمينه ومنع اقتراب المدنيين وفتح تحقيق في ملابسات الانفجار.وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أكدت، في وقت سابق، الخميس، أن الانفجار وقع في منطقة الحجاز داخل مقهى وتسبب بإصابات في حصيلة أولية، وأنه يتم العمل على التحقق من طبيعة الانفجار.ونقلت "سانا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور، قوله إن "14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار في شارع النصر بدمشق إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري".وبحسب مصادر محلية من مكان وقوع الانفجار، فإنه وفور وقوع الانفجار، تم نقل المصابين إلى المستشفيات للمعالجة، في ما قامت السلطات المختصة بفرض طوق أمني في محيط موقع الانفجار.وكان حي "باب شرقي" في العاصمة السورية دمشق شهد، في مايو/ أيار الماضي، انفجارًا غامضًا قرب إدارة التسليح، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية.

https://sarabic.ae/20260702/انفجار-يهز-العاصمة-السورية-دمشق-فيديو-1114893513.html

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وزارة الداخلية السورية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي