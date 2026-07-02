https://sarabic.ae/20260702/انفجار-يهز-العاصمة-السورية-دمشق-فيديو-1114893513.html
انفجار يهز العاصمة السورية دمشق... فيديو
انفجار يهز العاصمة السورية دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
قُتل وجرح عدد من الأشخاص، اليوم الخميس، في انفجار وقع داخل مقهى شعبي في محيط القصر العدلي وسط العاصمة السورية دمشق. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T13:01+0000
2026-07-02T13:01+0000
2026-07-02T13:01+0000
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وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الانفجار وقع في منطقة الحجاز داخل مقهى وتسبب بإصابات في حصيلة أولية، وأنه يتم العمل على التحقق من طبيعة الانفجار.وكان حي باب شرقي في العاصمة السورية دمشق، شهد في مايو/ أيار الماضي، انفجارًا غامضًا قرب إدارة التسليح، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية.
https://sarabic.ae/20260519/دمشق-مقتل-جندي-وإصابة-آخرين-بانفجار-سيارة-قرب-وزارة-الدفاع---عاجل-1113537744.html
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أخبار سوريا اليوم, دمشق, تفجير, مقهى, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, دمشق, تفجير, مقهى, العالم العربي
انفجار يهز العاصمة السورية دمشق... فيديو
قُتل وجرح عدد من الأشخاص، اليوم الخميس، في انفجار وقع داخل مقهى شعبي في محيط القصر العدلي وسط العاصمة السورية دمشق.
وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الانفجار وقع في منطقة الحجاز داخل مقهى وتسبب بإصابات في حصيلة أولية، وأنه يتم العمل على التحقق من طبيعة الانفجار.
ونقلت "سانا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور، قوله إن "14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار في شارع النصر بدمشق إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري".
وبحسب مصادر محلية من مكان وقوع الانفجار، فإنه وفور وقوع الانفجار، تم نقل المصابين إلى المستشفيات للمعالجة، في ما قامت السلطات المختصة بفرض طوق أمني في محيط موقع الانفجار.
وكان حي باب شرقي في العاصمة السورية دمشق، شهد في مايو/ أيار الماضي، انفجارًا غامضًا قرب إدارة التسليح، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية.