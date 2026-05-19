https://sarabic.ae/20260519/دمشق-مقتل-جندي-وإصابة-آخرين-بانفجار-سيارة-قرب-وزارة-الدفاع---عاجل-1113537744.html
دمشق: مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة داخل سيارة قرب وزارة الدفاع
دمشق: مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة داخل سيارة قرب وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية سورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن عبوة ناسفة انفجرت داخل إحدى السيارات، مستهدفة إدارة الأسلحة في حي باب شرقي في العاصمة السورية دمشق. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T12:54+0000
2026-05-19T12:54+0000
2026-05-19T13:19+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101686/72/1016867279_0:0:1144:643_1920x0_80_0_0_5458005f86518537e86037ccf79d7d01.jpg
وقالت وكالة "سانا" الحكومية نقلًا عن مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء: "عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة تستهدف مركز إدارة الأسلحة في دمشق".وأوضحت: "تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".شهد حي باب شرقي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، انفجاراً غامضاً قرب إدارة التسليح، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الإعلام والاتصال في "وزارة الدفاع السورية". كما ذكرت "الإخبارية السورية" الرسمية أن الانفجار وقع في حي الدويلعة/باب شرقي، من دون الكشف عن طبيعة الحادث أو أسبابه حتى الآن.
https://sarabic.ae/20260502/إيران-تدين-اغتيال-خطيبمقام-السيدة-زينب-في-دمشق-وتوجه-رسالة-إلى-الحكومة-السورية-1113057704.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101686/72/1016867279_132:0:989:643_1920x0_80_0_0_0e73f3ad25839fbaaf2eee35a9bb0a9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
دمشق: مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة داخل سيارة قرب وزارة الدفاع
12:54 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 13:19 GMT 19.05.2026)
أفادت وسائل إعلامية سورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن عبوة ناسفة انفجرت داخل إحدى السيارات، مستهدفة إدارة الأسلحة في حي باب شرقي في العاصمة السورية دمشق.
وقالت وكالة "سانا" الحكومية نقلًا عن مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء: "عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة تستهدف مركز إدارة الأسلحة في دمشق".
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: "إن إحدى مجموعات الجيش العربي السوري كشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق".
وأوضحت: "تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".
شهد حي باب شرقي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، انفجاراً غامضاً قرب إدارة التسليح، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الإعلام والاتصال في "وزارة الدفاع السورية".
وأفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار أعقبه إطلاق نار في المنطقة، وسط انتشار سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الحادث.
كما ذكرت "الإخبارية السورية" الرسمية أن الانفجار وقع في حي الدويلعة/باب شرقي، من دون الكشف عن طبيعة الحادث أو أسبابه حتى الآن.