إيران تدين اغتيال خطيب "مقام السيدة زينب" في دمشق... وتوجه رسالة إلى الحكومة السورية
ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "طهران تدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق واغتيال خطيب جمعة مرقد السيدة زينب، فرحان حسن المنصور".
2026-05-02T11:42+0000
11:28 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 11:42 GMT 02.05.2026)
ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "طهران تدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق واغتيال خطيب جمعة مرقد السيدة زينب، فرحان حسن المنصور".
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن "الهجمات الإرهابية ضد الأماكن الدينية والعلماء في سوريا والمنطقة هي جزء من المؤامرة الأميركية الإسرائيلية لإثارة الفتنة والانقسام في دول المنطقة".
وأكد البيان أنه "من الضروري أن تكون جميع الأطراف يقظة تجاه هذه المؤامرات وأن تتحمل مسؤولياتها في التصدي الحازم للإرهاب والتطرف".
وتابع البيان: "نؤكد على ضرورة تحديد ومعاقبة منفذي ومنظمي هذه الجريمة الإرهابية والتعاون الجماعي بين دول المنطقة لاستئصال الإرهاب".
وأشارت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أنه "يتوجب على الحكومة الانتقالية السورية تحمل مسؤولية توفير الأمن للشعب السوري بجميع مكوناته القومية والدينية والمذهبية".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يوم أمس الجمعة، عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن الشيخ فرحان حسن المنصور، توفي متأثرا بإصابته جراء انفجار قنبلة يدوية، عقب نقله إلى أحد المشافي في منطقة السيدة زينب.
وأضاف أن "التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الانفجار ناجما عن عملية استهداف مقصودة، أم غير ذلك"، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على جمع الأدلة لكشف ملابسات الانفجار.