‏المرشد الإيراني: فصل جديد في مضيق هرمز و المنطقة يتشكل - عاجل
الدفاع العراقية لـ"سبوتنيك": الانتهاء من تأمين الشريط الحدودي بالكامل مع سوريا
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، تحسين الخفاجي، أن الحدود العراقية مع سوريا تشهد استقرارا أمنيا كاملا، بعد الانتهاء من تأمينها بالكامل، حيث تشهد حركة... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260420/خطوط-نحو-تركيا-وسوريا-هل-يفتح-العراق-أبواب-المتوسط؟--1112709372.html
https://sarabic.ae/20260403/العراق-يفتح-بوابة-النفط-البرية-نحو-سوريا-وسط-اضطراب-الإقليم--1112255253.html
09:18 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 09:34 GMT 30.04.2026)
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، تحسين الخفاجي، أن الحدود العراقية مع سوريا تشهد استقرارا أمنيا كاملا، بعد الانتهاء من تأمينها بالكامل، حيث تشهد حركة مستمرة للقوافل والآليات الداخلة والخارجة من وإلى العراق، في ظل انتشار واسع للقطعات العسكرية وتكامل الأدوار بين مختلف القيادات الميدانية.
وأضاف الخفاجي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الخطوط الدولية الرابطة بين العراق ودول الجوار مؤمّنة بشكل كامل، ولم تُسجل فيها أي تهديدات تُذكر، وأن القوات العراقية على جاهزية عالية للتعامل مع أي طارئ وضمان استمرار الأمن على مختلف المحاور".

وتابع الخفاجي: "هناك قطاعات متعددة تنتشر على طول الشريط الحدودي، تضم قوات من عمليات الجزيرة، وقيادة عمليات غرب نينوى، وقيادة عمليات الأنبار، إضافة إلى عمليات كربلاء".

سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
خطوط نحو تركيا وسوريا.. هل يفتح العراق أبواب المتوسط؟
20 أبريل, 10:56 GMT
وأشار إلى أن "هذه التشكيلات تواصل مهامها منذ تحرير المدن من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وتمكنت من فرض سيطرة محكمة على الحدود".
وأضاف: "المنظومة الأمنية لا تقتصر على الانتشار البشري، بل تشمل جدرانا أمنية ومنظومات مراقبة متطورة، من بينها كاميرات حديثة تغطي مساحات واسعة من الحدود"، لافتا إلى أن "قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي يشاركان أيضا في تأمين هذه المناطق ضمن تنسيق عالٍ".
وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني رفيع، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "قيادة قوات الحدود في المنطقتين السادسة والثانية، وبإسناد مباشر من لواء المغاوير، تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية، حتى في ظل الأجواء الماطرة والتقلبات الجوية"، مبينا أن "هذه الظروف لم تؤثر على الجاهزية الميدانية أو مستوى الانتشار الأمني".
العراق يفتح بوابة النفط البرية نحو سوريا وسط اضطراب الإقليم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
العراق يفتح بوابة النفط البرية نحو سوريا وسط اضطراب الإقليم
3 أبريل, 13:46 GMT
وأضاف: "القوات العراقية تمسك الأرض بشكل كامل، وتفرض سيطرة تامة على الشريط الحدودي الممتد مع الجانب السوري"، لافتا إلى أن "هذا الشريط مؤمّن بالكامل على طول 618 كيلومترا، ضمن خطة دفاعية متكاملة ومتطورة".
كما شدد على أن "المنظومة الأمنية الحالية نجحت في إغلاق جميع الثغرات المحتملة، ولم تُسجل أي محاولات تسلل من الجانب السوري خلال الفترة الأخيرة"، مؤكدا أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة، والقوات على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع أي طارئ".
