الدفاع العراقية لـ"سبوتنيك": الانتهاء من تأمين الشريط الحدودي بالكامل مع سوريا

الدفاع العراقية لـ"سبوتنيك": الانتهاء من تأمين الشريط الحدودي بالكامل مع سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، تحسين الخفاجي، أن الحدود العراقية مع سوريا تشهد استقرارا أمنيا كاملا، بعد الانتهاء من تأمينها بالكامل، حيث تشهد حركة...

2026-04-30T09:18+0000

2026-04-30T09:18+0000

2026-04-30T09:34+0000

وأضاف الخفاجي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الخطوط الدولية الرابطة بين العراق ودول الجوار مؤمّنة بشكل كامل، ولم تُسجل فيها أي تهديدات تُذكر، وأن القوات العراقية على جاهزية عالية للتعامل مع أي طارئ وضمان استمرار الأمن على مختلف المحاور".وأشار إلى أن "هذه التشكيلات تواصل مهامها منذ تحرير المدن من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وتمكنت من فرض سيطرة محكمة على الحدود".وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني رفيع، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "قيادة قوات الحدود في المنطقتين السادسة والثانية، وبإسناد مباشر من لواء المغاوير، تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية، حتى في ظل الأجواء الماطرة والتقلبات الجوية"، مبينا أن "هذه الظروف لم تؤثر على الجاهزية الميدانية أو مستوى الانتشار الأمني".وأضاف: "القوات العراقية تمسك الأرض بشكل كامل، وتفرض سيطرة تامة على الشريط الحدودي الممتد مع الجانب السوري"، لافتا إلى أن "هذا الشريط مؤمّن بالكامل على طول 618 كيلومترا، ضمن خطة دفاعية متكاملة ومتطورة".كما شدد على أن "المنظومة الأمنية الحالية نجحت في إغلاق جميع الثغرات المحتملة، ولم تُسجل أي محاولات تسلل من الجانب السوري خلال الفترة الأخيرة"، مؤكدا أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة، والقوات على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع أي طارئ".

حسن نبيل

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي