خطوط نحو تركيا وسوريا.. هل يفتح العراق أبواب المتوسط؟

سبوتنيك عربي

يعود ملف أنابيب النفط في العراق إلى الواجهة بقوة، ومع تصاعد التوترات وإغلاق مضيق هرمز، لم يعد الحديث عن تنويع منافذ التصدير خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل ضرورة...

ويبرز مشروع "بصرة – حديثة"، كأحد أبرز رهانات العراق لفك الاختناق المحتمل وضمان تدفق "الذهب الأسود" بعيدًا عن مناطق التوتر، في سباق مع الزمن لإعادة رسم خارطة الطاقة العراقية.دعوات برلمانية لإحياء مشروع أنبوب "بصرة – حديثة"في غضون ذلك، أكد عضو مجلس النواب العراقي عباس حيال، أن "الحكومة وضعت خطة إستراتيجية لإنشاء أنبوب نفطي يربط بين البصرة وحديثة، بهدف تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على المنافذ التقليدية في الخليج".وتابع: "هناك تحركات لإعادة تفعيل خطوط تصدير أخرى، من بينها الخط العراقي – التركي، فضلًا عن دراسة خيارات تمتد باتجاه الأراضي السورية، بما يضمن وجود بدائل متعددة لتصدير النفط العراقي".وأشار حيال إلى أن "الحكومة تولي اهتمامًا واضحًا بهذا الملف، ضمن رؤية تهدف إلى تقوية البنية التحتية لقطاع الطاقة، وضمان استمرارية الصادرات النفطية عبر منافذ متنوعة تخدم مصالح البلاد على المدى البعيد".وشهد مضيق هرمز تصعيدًا غير مسبوق، بعد إعلان إيران إغلاقه أمام الملاحة البحرية، في خطوة جاءت على خلفية المواجهة العسكرية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. ويُعدّ مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية الإستراتيجية على مستوى العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك جزء مهم من صادرات العراق.الأنابيب الإستراتيجية تتطلب حكومة كاملة الصلاحياتمن جانبه، شدد عضو مجلس النواب العراقي حسين العنكوشي، في حديث لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة المضي بمشاريع إستراتيجية لتأمين بدائل مستدامة لتصدير النفط"، مؤكدًا أن "الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، في ملفات تركيا وسوريا ومنافذ التصدير الأخرى، تُحسب لها لكنها بحاجة إلى استكمال وتنفيذ فعلي طويل الأمد".وأشار إلى أن "حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحيات الكافية لإبرام عقود ضخمة أو تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى، خاصة في قطاع النفط، الذي يتطلب تمويلًا كبيرًا وقرارات حاسمة"، داعيًا إلى "تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية تخدم مستقبل البلاد".وبحسب تقديرات رسمية وأخرى مستقلة، يشكّل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي صادراته، كما يُعدّ المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية في البلاد، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي شديد التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

https://sarabic.ae/20260403/العراق-يفتح-بوابة-النفط-البرية-نحو-سوريا-وسط-اضطراب-الإقليم--1112255253.html

https://sarabic.ae/20260416/من-43-إلى-13-مليون-برميل-كيف-خنق-إغلاق-هرمز-إنتاج-العراق؟---1112607122.html

https://sarabic.ae/20260404/إيران-تعلن-استثناء-العراق-من-قيود-مضيق-هرمز-1112285463.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

