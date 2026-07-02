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مصر تدين تفجير دمشق وتؤكد رفضها جميع أشكال الإرهاب
مصر تدين تفجير دمشق وتؤكد رفضها جميع أشكال الإرهاب
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية المصرية التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، رفض مصر الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الانفجار الذي وقع قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، نجم عن تفجير عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحادث أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، مشيرةً إلى أن قوى الأمن الداخلي باشرت إجراءاتها الميدانية فور وقوع الانفجار.وأضافت أن دوريات الشرطة وفرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين فُرض طوق أمني حول المكان لتأمينه ومنع اقتراب المدنيين وفتح تحقيق في ملابسات الانفجار.ونقلت "سانا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور، قوله إن "14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار في شارع النصر بدمشق إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري".وبحسب مصادر محلية من مكان وقوع الانفجار، فإنه وفور وقوع الانفجار، تم نقل المصابين إلى المستشفيات للمعالجة، في ما قامت السلطات المختصة بفرض طوق أمني في محيط موقع الانفجار.وكان حي "باب شرقي" في العاصمة السورية دمشق شهد، في مايو/ أيار الماضي، انفجارًا غامضًا قرب إدارة التسليح، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية.
https://sarabic.ae/20260702/الداخلية-السورية-انفجار-عبوة-ناسفة-داخل-مقهى-في-دمشق-يسفر-عن-سقوط-قتلى-وجرحى--1114894630.html
https://sarabic.ae/20260702/انفجار-يهز-العاصمة-السورية-دمشق-فيديو-1114893513.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر تدين تفجير دمشق وتؤكد رفضها جميع أشكال الإرهاب

18:39 GMT 02.07.2026
© Photoانفجار يهز العاصمة دمشق... فيديو
انفجار يهز العاصمة دمشق... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Photo
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أدانت وزارة الخارجية المصرية التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، رفض مصر الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.
كما أعربت الخارجية المصرية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية العربية السورية، حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الانفجار الذي وقع قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، نجم عن تفجير عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز.
انفجار يهز العاصمة دمشق... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
الداخلية السورية: انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق يسفر عن سقوط قتلى وجرحى
13:38 GMT
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحادث أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، مشيرةً إلى أن قوى الأمن الداخلي باشرت إجراءاتها الميدانية فور وقوع الانفجار.
وأضافت أن دوريات الشرطة وفرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين فُرض طوق أمني حول المكان لتأمينه ومنع اقتراب المدنيين وفتح تحقيق في ملابسات الانفجار.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الانفجار وقع في منطقة الحجاز داخل مقهى وتسبب بإصابات في حصيلة أولية، وأنه يتم العمل على التحقق من طبيعة الانفجار.

انفجار يهز العاصمة دمشق... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
انفجار يهز العاصمة السورية دمشق... فيديو
13:01 GMT
ونقلت "سانا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور، قوله إن "14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار في شارع النصر بدمشق إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري".
وبحسب مصادر محلية من مكان وقوع الانفجار، فإنه وفور وقوع الانفجار، تم نقل المصابين إلى المستشفيات للمعالجة، في ما قامت السلطات المختصة بفرض طوق أمني في محيط موقع الانفجار.
وكان حي "باب شرقي" في العاصمة السورية دمشق شهد، في مايو/ أيار الماضي، انفجارًا غامضًا قرب إدارة التسليح، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية.
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