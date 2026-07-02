https://sarabic.ae/20260702/مصر-تدين-تفجير-دمشق-وتؤكد-رفضها-جميع-أشكال-الإرهاب-1114902690.html

مصر تدين تفجير دمشق وتؤكد رفضها جميع أشكال الإرهاب

مصر تدين تفجير دمشق وتؤكد رفضها جميع أشكال الإرهاب

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية المصرية التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T18:39+0000

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2026-07-02T18:39+0000

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وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، رفض مصر الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الانفجار الذي وقع قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، نجم عن تفجير عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحادث أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، مشيرةً إلى أن قوى الأمن الداخلي باشرت إجراءاتها الميدانية فور وقوع الانفجار.وأضافت أن دوريات الشرطة وفرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين فُرض طوق أمني حول المكان لتأمينه ومنع اقتراب المدنيين وفتح تحقيق في ملابسات الانفجار.ونقلت "سانا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور، قوله إن "14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار في شارع النصر بدمشق إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري".وبحسب مصادر محلية من مكان وقوع الانفجار، فإنه وفور وقوع الانفجار، تم نقل المصابين إلى المستشفيات للمعالجة، في ما قامت السلطات المختصة بفرض طوق أمني في محيط موقع الانفجار.وكان حي "باب شرقي" في العاصمة السورية دمشق شهد، في مايو/ أيار الماضي، انفجارًا غامضًا قرب إدارة التسليح، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية.

https://sarabic.ae/20260702/الداخلية-السورية-انفجار-عبوة-ناسفة-داخل-مقهى-في-دمشق-يسفر-عن-سقوط-قتلى-وجرحى--1114894630.html

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