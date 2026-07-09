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تصويت... ما توقعاتك حول مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني؟
تصويت... ما توقعاتك حول مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني؟
سبوتنيك عربي
عاد التوتر مرة أخرى ليسود المشهد بين إيران والولايات المتحدة بعدما تبادل الطرفان الهجمات، رغم إعلان الطرفين، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T17:50+0000
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وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يوم أمس الأربعاء، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.وأصدرت القيادة المركزية بيانا على منصة " إكس"، جاء فيه: "شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية و مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.برأيك... ما مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني؟
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, опросы
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, опросы
تصويت... ما توقعاتك حول مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني؟
عاد التوتر مرة أخرى ليسود المشهد بين إيران والولايات المتحدة بعدما تبادل الطرفان الهجمات، رغم إعلان الطرفين، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة دولية قادتها باكستان تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يوم أمس الأربعاء، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
وأصدرت القيادة المركزية بيانا على منصة " إكس"، جاء فيه: "شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية و مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية
في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
برأيك... ما مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني؟