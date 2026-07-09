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لقاء سبوتنيك
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الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260709/تيارات-السحب-قاتل-صامت-يهدد-المصطافين-على-الشواطئ-المصرية--1115076901.html
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
سبوتنيك عربي
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرًا عاجلًا للمصطافين على مختلف الشواطئ من خطر "تيار السحب"، الذي وصفته بـ"القاتل المجهول"، مؤكدة أنه من أبرز... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T14:15+0000
2026-07-09T14:15+0000
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تيارات السحب.. "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
سبوتنيك عربي
تيارات السحب.. "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تيار السحب عبارة عن تيار مائي قوي يتجه من الشاطئ نحو عمق البحر بسرعة تتراوح بين 0.5 و2.5 متر في الثانية، وهي سرعة تفوق قدرة حتى السباحين المحترفين على مقاومته.وأكدت أن هذه التيارات لا ترتبط بسوء الأحوال الجوية، بل قد تتشكل أيضًا في الأيام المشمسة والهادئة على الشواطئ التي تشهد أمواجًا متكسرة.وأضاف أن على المصطاف أن ينتبه في مناطق البحر المتوسط خاصة إلى المناطق الهادئة ذات لون أغمق من منطقة الأمواج لأنها مناطق سحب.وأوضح أن التصرف الصحيح عند التعرض لتيار سحب هو تجنب الذعر، وعدم محاولة مقاومة التيار مباشرة، بل السباحة يمينًا أو يسارًا للخروج من نطاقه، أو طلب المساعدة من رجال الإنقاذ إذا كان الشخص لا يجيد السباحة، مؤكدًا أن الذعر يعد العامل الأخطر الذي يقلل فرص النجاة.
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صبري سراج
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مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية

14:15 GMT 09.07.2026
راديو
تيارات السحب.. "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرًا عاجلًا للمصطافين على مختلف الشواطئ من خطر "تيار السحب"، الذي وصفته بـ"القاتل المجهول"، مؤكدة أنه من أبرز أسباب الغرق نتيجة عدم إدراك كثيرين لطبيعته وكيفية التصرف عند التعرض له.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تيار السحب عبارة عن تيار مائي قوي يتجه من الشاطئ نحو عمق البحر بسرعة تتراوح بين 0.5 و2.5 متر في الثانية، وهي سرعة تفوق قدرة حتى السباحين المحترفين على مقاومته.
وأكدت أن هذه التيارات لا ترتبط بسوء الأحوال الجوية، بل قد تتشكل أيضًا في الأيام المشمسة والهادئة على الشواطئ التي تشهد أمواجًا متكسرة.
في هذا السياق، قال د. تحسين شعلة خبير المناخ، إن تيارات السحب عبارة عن منطقة فيها أمواج تتخللها منطقة هادئة يتم فيها سحب الرمل من الشاطئ خلال قنوات رملية ضيقة.
وأضاف أن على المصطاف أن ينتبه في مناطق البحر المتوسط خاصة إلى المناطق الهادئة ذات لون أغمق من منطقة الأمواج لأنها مناطق سحب.
في سياق متصل، أكد الدكتور حازم الروبي، الأستاذ المساعد بكلية علوم الرياضة بجامعة حلوان، أن تيارات السحب تعد من أخطر الظواهر الطبيعية التي تهدد المصطافين على الشواطئ المصرية، خاصة على ساحل البحر المتوسط.
وأوضح أن التصرف الصحيح عند التعرض لتيار سحب هو تجنب الذعر، وعدم محاولة مقاومة التيار مباشرة، بل السباحة يمينًا أو يسارًا للخروج من نطاقه، أو طلب المساعدة من رجال الإنقاذ إذا كان الشخص لا يجيد السباحة، مؤكدًا أن الذعر يعد العامل الأخطر الذي يقلل فرص النجاة.
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