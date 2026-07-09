https://sarabic.ae/20260709/تيارات-السحب-قاتل-صامت-يهدد-المصطافين-على-الشواطئ-المصرية--1115076901.html
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
سبوتنيك عربي
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرًا عاجلًا للمصطافين على مختلف الشواطئ من خطر "تيار السحب"، الذي وصفته بـ"القاتل المجهول"، مؤكدة أنه من أبرز... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T14:15+0000
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تيارات السحب.. "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
سبوتنيك عربي
تيارات السحب.. "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تيار السحب عبارة عن تيار مائي قوي يتجه من الشاطئ نحو عمق البحر بسرعة تتراوح بين 0.5 و2.5 متر في الثانية، وهي سرعة تفوق قدرة حتى السباحين المحترفين على مقاومته.وأكدت أن هذه التيارات لا ترتبط بسوء الأحوال الجوية، بل قد تتشكل أيضًا في الأيام المشمسة والهادئة على الشواطئ التي تشهد أمواجًا متكسرة.وأضاف أن على المصطاف أن ينتبه في مناطق البحر المتوسط خاصة إلى المناطق الهادئة ذات لون أغمق من منطقة الأمواج لأنها مناطق سحب.وأوضح أن التصرف الصحيح عند التعرض لتيار سحب هو تجنب الذعر، وعدم محاولة مقاومة التيار مباشرة، بل السباحة يمينًا أو يسارًا للخروج من نطاقه، أو طلب المساعدة من رجال الإنقاذ إذا كان الشخص لا يجيد السباحة، مؤكدًا أن الذعر يعد العامل الأخطر الذي يقلل فرص النجاة.
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صبري سراج
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
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مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرًا عاجلًا للمصطافين على مختلف الشواطئ من خطر "تيار السحب"، الذي وصفته بـ"القاتل المجهول"، مؤكدة أنه من أبرز أسباب الغرق نتيجة عدم إدراك كثيرين لطبيعته وكيفية التصرف عند التعرض له.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تيار السحب عبارة عن تيار مائي قوي يتجه من الشاطئ نحو عمق البحر بسرعة تتراوح بين 0.5 و2.5 متر في الثانية، وهي سرعة تفوق قدرة حتى السباحين المحترفين على مقاومته.
وأكدت أن هذه التيارات لا ترتبط بسوء الأحوال الجوية، بل قد تتشكل أيضًا في الأيام المشمسة والهادئة على الشواطئ التي تشهد أمواجًا
متكسرة.
في هذا السياق، قال د. تحسين شعلة خبير المناخ، إن تيارات السحب عبارة عن منطقة فيها أمواج تتخللها منطقة هادئة يتم فيها سحب الرمل من الشاطئ خلال قنوات رملية ضيقة.
وأضاف أن على المصطاف أن ينتبه في مناطق البحر المتوسط
خاصة إلى المناطق الهادئة ذات لون أغمق من منطقة الأمواج لأنها مناطق سحب.
في سياق متصل، أكد الدكتور حازم الروبي، الأستاذ المساعد بكلية علوم الرياضة بجامعة حلوان، أن تيارات السحب تعد من أخطر الظواهر الطبيعية التي تهدد المصطافين على الشواطئ المصرية، خاصة على ساحل البحر المتوسط.
وأوضح أن التصرف الصحيح عند التعرض لتيار سحب هو تجنب الذعر، وعدم محاولة مقاومة التيار مباشرة، بل السباحة يمينًا أو يسارًا للخروج من نطاقه، أو طلب المساعدة من رجال الإنقاذ إذا كان الشخص لا يجيد السباحة، مؤكدًا أن الذعر يعد العامل الأخطر الذي يقلل فرص النجاة.