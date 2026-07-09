https://sarabic.ae/20260709/سوريا-تعلن-تفكيك-خلايا-لـداعش-واعتقال-أحد-أبرز-قادته-1115077058.html
سوريا تعلن تفكيك خلايا لـ"داعش" واعتقال أحد أبرز قادته
سوريا تعلن تفكيك خلايا لـ"داعش" واعتقال أحد أبرز قادته
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع جهاز... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T14:27+0000
2026-07-09T14:27+0000
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وأوضحت في بيان، أن التحقيقات أظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم، وصولا إلى توليه ما يسمى "والي لبنان وفلسطين"، إلى جانب عمله مرافقا شخصيًا لـ"خليفة التنظيم"، كما كشفت التحقيقات تورط الخلايا في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت صاغة بمحافظة درعا، واستخدام الذهب المسروق في تمويل أنشطة التنظيم. وأضاف البيان أن الموقوفين اعترفوا باغتيال عنصرين من وزارة الداخلية، وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل مدني، فضلا عن رصد شخص وزوجته قبل تصفيتهما، مشيرا إلى استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في يونيو/ حزيران 2026، مقتل القيادي في تنظيم "داعش"، علي حسين العليوي، بغارة جوية شمال غربي سوريا، كما أنها أعلنت في فبراير/ شباط 2026 تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 30 موقعا للتنظيم داخل الأراضي السورية.
https://sarabic.ae/20260613/العراق-يحيد-أبو-مصعب-المسؤول-عن-تمويل-داعش-في-الأنبار-1114316179.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
سوريا تعلن تفكيك خلايا لـ"داعش" واعتقال أحد أبرز قادته
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مؤكدة إلقاء القبض على القيادي البارز، فراس الداغر، وعدد من المسؤولين عن عمليات الاغتيال والتمويل داخل التنظيم.
وأوضحت في بيان، أن التحقيقات أظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم، وصولا إلى توليه ما يسمى "والي لبنان وفلسطين"، إلى جانب عمله مرافقا شخصيًا لـ"خليفة التنظيم"، كما كشفت التحقيقات تورط الخلايا في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت صاغة بمحافظة درعا، واستخدام الذهب المسروق في تمويل أنشطة التنظيم.
وأضاف البيان أن الموقوفين اعترفوا باغتيال عنصرين من وزارة الداخلية، وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل مدني، فضلا عن رصد شخص وزوجته قبل تصفيتهما، مشيرا إلى استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في يونيو/ حزيران 2026، مقتل القيادي في تنظيم "داعش"، علي حسين العليوي، بغارة جوية شمال غربي سوريا، كما أنها أعلنت في فبراير/ شباط 2026 تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 30 موقعا للتنظيم داخل الأراضي السورية.