سوريا تعلن تفكيك خلايا لـ"داعش" واعتقال أحد أبرز قادته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260709/سوريا-تعلن-تفكيك-خلايا-لـداعش-واعتقال-أحد-أبرز-قادته-1115077058.html
سوريا تعلن تفكيك خلايا لـ"داعش" واعتقال أحد أبرز قادته
سوريا تعلن تفكيك خلايا لـ"داعش" واعتقال أحد أبرز قادته
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع جهاز... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T14:27+0000
2026-07-09T14:27+0000
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096412639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84b724e7b028d6804fc49f456c3e54eb.jpg
وأوضحت في بيان، أن التحقيقات أظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم، وصولا إلى توليه ما يسمى "والي لبنان وفلسطين"، إلى جانب عمله مرافقا شخصيًا لـ"خليفة التنظيم"، كما كشفت التحقيقات تورط الخلايا في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت صاغة بمحافظة درعا، واستخدام الذهب المسروق في تمويل أنشطة التنظيم. وأضاف البيان أن الموقوفين اعترفوا باغتيال عنصرين من وزارة الداخلية، وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل مدني، فضلا عن رصد شخص وزوجته قبل تصفيتهما، مشيرا إلى استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في يونيو/ حزيران 2026، مقتل القيادي في تنظيم "داعش"، علي حسين العليوي، بغارة جوية شمال غربي سوريا، كما أنها أعلنت في فبراير/ شباط 2026 تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 30 موقعا للتنظيم داخل الأراضي السورية.
https://sarabic.ae/20260613/العراق-يحيد-أبو-مصعب-المسؤول-عن-تمويل-داعش-في-الأنبار-1114316179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096412639_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_55b98026dea22a132a5d477143e45629.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

سوريا تعلن تفكيك خلايا لـ"داعش" واعتقال أحد أبرز قادته

14:27 GMT 09.07.2026
© AP Photo / Leo Correa أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق.
 أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مؤكدة إلقاء القبض على القيادي البارز، فراس الداغر، وعدد من المسؤولين عن عمليات الاغتيال والتمويل داخل التنظيم.
وأوضحت في بيان، أن التحقيقات أظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم، وصولا إلى توليه ما يسمى "والي لبنان وفلسطين"، إلى جانب عمله مرافقا شخصيًا لـ"خليفة التنظيم"، كما كشفت التحقيقات تورط الخلايا في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت صاغة بمحافظة درعا، واستخدام الذهب المسروق في تمويل أنشطة التنظيم.
وأضاف البيان أن الموقوفين اعترفوا باغتيال عنصرين من وزارة الداخلية، وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل مدني، فضلا عن رصد شخص وزوجته قبل تصفيتهما، مشيرا إلى استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
العراق يحيد "أبو مصعب" المسؤول عن تمويل "داعش" في الأنبار
13 يونيو, 13:01 GMT
ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في يونيو/ حزيران 2026، مقتل القيادي في تنظيم "داعش"، علي حسين العليوي، بغارة جوية شمال غربي سوريا، كما أنها أعلنت في فبراير/ شباط 2026 تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 30 موقعا للتنظيم داخل الأراضي السورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала