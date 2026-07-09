https://sarabic.ae/20260709/مستشار-ترامب-الأجهزة-الأمنية-الموحدة-والقادرة-في-ليبيا-عنصر-أساسي-في-تعزيز-الاستقرار-والازدهار-1115079074.html
مستشار ترامب: الأجهزة الأمنية الموحدة والقادرة في ليبيا عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار
مستشار ترامب: الأجهزة الأمنية الموحدة والقادرة في ليبيا عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الخميس، أنه أجرى مباحثات مثمرة في العاصمة الليبية طرابلس مع وزير الداخلية في حكومة... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T16:59+0000
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وأضاف عبر منصة "إكس"، أن بناء أجهزة أمنية متكاملة وفعّالة يمثل عنصرا أساسيا لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم مسار التنمية والازدهار، مؤكدا أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمس الأربعاء، إن اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين الليبيين من شرق البلاد وغربها، الذي عقد في مالطا يوم الاثنين الماضي، كان "بنّاءً"، مؤكدا أن اللقاء جاء في إطار دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية. وأوضح في بيان، أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز المساعي الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات، مشيرا إلى أن ليبيا الموحدة ستكون أكثر استقرارا وازدهارا، وشريكا اقتصاديا وأمنيا أقوى للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المساعي الأممية لإنهاء الأزمة الليبية عبر الوصول إلى انتخابات تنهي مراحل الانتقال السياسي المتعاقبة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
https://sarabic.ae/20260701/خبير-الاستثمار-في-الإنسان-هو-الضمان-الحقيقي-لتنمية-ليبيا-واستدامة-إعمارها-1114856629.html
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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مستشار ترامب: الأجهزة الأمنية الموحدة والقادرة في ليبيا عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار
صرح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الخميس، أنه أجرى مباحثات مثمرة في العاصمة الليبية طرابلس مع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، تناولت جهود دمج الأجهزة الأمنية في إطار مساعي توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وأضاف عبر منصة "إكس"، أن بناء أجهزة أمنية متكاملة وفعّالة يمثل عنصرا أساسيا لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم مسار التنمية والازدهار، مؤكدا أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية.
وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمس الأربعاء، إن اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين الليبيين من شرق البلاد وغربها، الذي عقد في مالطا يوم الاثنين الماضي، كان "بنّاءً"، مؤكدا أن اللقاء جاء في إطار دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وأوضح في بيان، أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز المساعي الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات، مشيرا إلى أن ليبيا الموحدة ستكون أكثر استقرارا وازدهارا، وشريكا اقتصاديا وأمنيا أقوى للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المساعي الأممية لإنهاء الأزمة الليبية عبر الوصول إلى انتخابات تنهي مراحل الانتقال السياسي المتعاقبة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام
السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.