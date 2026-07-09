مستشار ترامب: الأجهزة الأمنية الموحدة والقادرة في ليبيا عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260709/مستشار-ترامب-الأجهزة-الأمنية-الموحدة-والقادرة-في-ليبيا-عنصر-أساسي-في-تعزيز-الاستقرار-والازدهار-1115079074.html
مستشار ترامب: الأجهزة الأمنية الموحدة والقادرة في ليبيا عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار
مستشار ترامب: الأجهزة الأمنية الموحدة والقادرة في ليبيا عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الخميس، أنه أجرى مباحثات مثمرة في العاصمة الليبية طرابلس مع وزير الداخلية في حكومة... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T16:59+0000
2026-07-09T16:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113859766_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_38d48fcc49a2d83b8146cbce6bb914bc.jpg
وأضاف عبر منصة "إكس"، أن بناء أجهزة أمنية متكاملة وفعّالة يمثل عنصرا أساسيا لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم مسار التنمية والازدهار، مؤكدا أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمس الأربعاء، إن اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين الليبيين من شرق البلاد وغربها، الذي عقد في مالطا يوم الاثنين الماضي، كان "بنّاءً"، مؤكدا أن اللقاء جاء في إطار دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية. وأوضح في بيان، أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز المساعي الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات، مشيرا إلى أن ليبيا الموحدة ستكون أكثر استقرارا وازدهارا، وشريكا اقتصاديا وأمنيا أقوى للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المساعي الأممية لإنهاء الأزمة الليبية عبر الوصول إلى انتخابات تنهي مراحل الانتقال السياسي المتعاقبة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
https://sarabic.ae/20260701/خبير-الاستثمار-في-الإنسان-هو-الضمان-الحقيقي-لتنمية-ليبيا-واستدامة-إعمارها-1114856629.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113859766_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_99acecf0350722b031c056fc172bd7c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مستشار ترامب: الأجهزة الأمنية الموحدة والقادرة في ليبيا عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار

16:59 GMT 09.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع مستشاره للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع مستشاره للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
صرح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الخميس، أنه أجرى مباحثات مثمرة في العاصمة الليبية طرابلس مع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، تناولت جهود دمج الأجهزة الأمنية في إطار مساعي توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وأضاف عبر منصة "إكس"، أن بناء أجهزة أمنية متكاملة وفعّالة يمثل عنصرا أساسيا لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم مسار التنمية والازدهار، مؤكدا أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية.
وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمس الأربعاء، إن اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين الليبيين من شرق البلاد وغربها، الذي عقد في مالطا يوم الاثنين الماضي، كان "بنّاءً"، مؤكدا أن اللقاء جاء في إطار دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وأوضح في بيان، أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز المساعي الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات، مشيرا إلى أن ليبيا الموحدة ستكون أكثر استقرارا وازدهارا، وشريكا اقتصاديا وأمنيا أقوى للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة.
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
خبير: الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لتنمية ليبيا واستدامة إعمارها
1 يوليو, 08:58 GMT
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المساعي الأممية لإنهاء الأزمة الليبية عبر الوصول إلى انتخابات تنهي مراحل الانتقال السياسي المتعاقبة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала