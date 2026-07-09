https://sarabic.ae/20260709/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-تعيد-لسوريا-حقوقها-وتقر-بتقدمها-في-معالجة-الملف-الكيميائي-1115073196.html
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا حقوقها وتقر بتقدمها في معالجة الملف الكيميائي
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا حقوقها وتقر بتقدمها في معالجة الملف الكيميائي
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اعترافا بما أحرزته من تقدم في معالجة... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T13:06+0000
2026-07-09T13:06+0000
2026-07-09T13:06+0000
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وقالت المنظمة، في بيان، إن "المجلس التنفيذي اعتمد خلال دورته الـ112، وبموجب الصلاحيات المخولة له من مؤتمر الدول الأطراف، مشروع قرار يقضي بإعادة الحقوق والامتيازات للجمهورية العربية السورية، التي كانت معلقة منذ عام 2021".وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تبنت في عام 2012، مشروع قرار قدمته فرنسا، بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.ونفت الحكومة السورية مرارًا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
https://sarabic.ae/20210421/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-تعتمد-قرارا-يتعلق-بسوريا-1048757401.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم العربي, العالم
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا حقوقها وتقر بتقدمها في معالجة الملف الكيميائي
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اعترافا بما أحرزته من تقدم في معالجة القضايا المتعلقة بملف الأسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمة، في بيان، إن "المجلس التنفيذي اعتمد خلال دورته الـ112، وبموجب الصلاحيات المخولة له من مؤتمر الدول الأطراف، مشروع قرار يقضي بإعادة الحقوق والامتيازات للجمهورية العربية السورية، التي كانت معلقة منذ عام 2021".
وأضافت أن "القرار شاركت في رعايته 67 دولة طرفًا من مختلف المجموعات الإقليمية، واعتُمد بتوافق الآراء".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تبنت في عام 2012، مشروع قرار قدمته فرنسا
، بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
فيما نددت سوريا، في وقت سابق، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزعم بأن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور في هجوم على مدينة سراقب في ريف إدلب عام 2018.
ونفت الحكومة السورية مرارًا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية
، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.