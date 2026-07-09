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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا حقوقها وتقر بتقدمها في معالجة الملف الكيميائي
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا حقوقها وتقر بتقدمها في معالجة الملف الكيميائي
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اعترافا بما أحرزته من تقدم في معالجة... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T13:06+0000
2026-07-09T13:06+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقالت المنظمة، في بيان، إن "المجلس التنفيذي اعتمد خلال دورته الـ112، وبموجب الصلاحيات المخولة له من مؤتمر الدول الأطراف، مشروع قرار يقضي بإعادة الحقوق والامتيازات للجمهورية العربية السورية، التي كانت معلقة منذ عام 2021".وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تبنت في عام 2012، مشروع قرار قدمته فرنسا، بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.ونفت الحكومة السورية مرارًا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
https://sarabic.ae/20210421/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-تعتمد-قرارا-يتعلق-بسوريا-1048757401.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم العربي, العالم

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا حقوقها وتقر بتقدمها في معالجة الملف الكيميائي

13:06 GMT 09.07.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اعترافا بما أحرزته من تقدم في معالجة القضايا المتعلقة بملف الأسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمة، في بيان، إن "المجلس التنفيذي اعتمد خلال دورته الـ112، وبموجب الصلاحيات المخولة له من مؤتمر الدول الأطراف، مشروع قرار يقضي بإعادة الحقوق والامتيازات للجمهورية العربية السورية، التي كانت معلقة منذ عام 2021".

وأضافت أن "القرار شاركت في رعايته 67 دولة طرفًا من مختلف المجموعات الإقليمية، واعتُمد بتوافق الآراء".

مدينة خان شيخون، محافظة إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2021
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتمد قرارا يتعلق بسوريا
21 أبريل 2021, 10:22 GMT
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تبنت في عام 2012، مشروع قرار قدمته فرنسا، بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

فيما نددت سوريا، في وقت سابق، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزعم بأن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور في هجوم على مدينة سراقب في ريف إدلب عام 2018.

ونفت الحكومة السورية مرارًا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
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