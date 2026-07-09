موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديو
© Sputnikموسكو تشهد أول زفاف لروبوتين شبيهين بالبشر
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شهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم الخميس، إقامة أول مراسم زفاف في العالم لروبوتين شبيهين بالبشر، في حدث يجمع بين التطور التكنولوجي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وأقيمت المراسم في مكتبة بوشكين، حيث ارتبط الروبوتان روبرت، الذي صُمم في هيئة موظف مكتبي ومدوّن، وماتيلدا، المصممة كشخصية راقصة باليه، بعقد زواج رمزي، بعد أن سبق تقديمهما للجمهور خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.
وخلال الحفل، أعلنت مقدمة المراسم ماريا بانتيوخينا أن الحدث يمثل "أول حفل زفاف للروبوتين الشبيهين بالبشر"، مشيرة إلى أن ما يجمع روبرت وماتيلدا لا يقتصر على التكنولوجيا الحديثة، بل يشمل أيضًا قيمًا مشتركة مثل التعلم والتطور والتعاون.
📹 أول حفل زفاف لروبوتات بشرية في روسيا يقام بمدينة موسكو— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 9, 2026
وأُقيم هذا الحدث التكنولوجي الفريد في مكتبة بوشكين، حيث قام الروبوتان "روبرت وماتيلدا" بتلاوة عهود الولاء والتي كُتبت خصيصًا لهذه المناسبة، ثم تبادلا الأساور. pic.twitter.com/1qmk6hp775
وأكدت آنا باغداساريان، نائبة المدير العام لشركة "آي تي-إمبريال" المطورة للروبوتات، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء على الإمكانات المتقدمة لتقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر، وتوضح الدور الذي يمكن أن تؤديه في خدمة الإنسان.
وأضافت أن أتمتة العمل في المجتمعات الحديثة قد تتيح للبشر مزيدًا من الوقت للتركيز على مجالات الثقافة والتطوير الشخصي، مشيرة إلى أن علم الروبوتات يمثل أحد العوامل المساعدة لتحقيق ذلك.