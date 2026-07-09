موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديو

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الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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57 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20260709/موسكو-تشهد-أول-زفاف-لروبوتين-خطوة-جديدة-في-عالم-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1115084719.html
موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديو
موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم الخميس، إقامة أول مراسم زفاف في العالم لروبوتين شبيهين بالبشر، في حدث يجمع بين التطور التكنولوجي والابتكار في مجال الذكاء... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T21:01+0000
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وأقيمت المراسم في مكتبة بوشكين، حيث ارتبط الروبوتان روبرت، الذي صُمم في هيئة موظف مكتبي ومدوّن، وماتيلدا، المصممة كشخصية راقصة باليه، بعقد زواج رمزي، بعد أن سبق تقديمهما للجمهور خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.وأكدت آنا باغداساريان، نائبة المدير العام لشركة "آي تي-إمبريال" المطورة للروبوتات، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء على الإمكانات المتقدمة لتقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر، وتوضح الدور الذي يمكن أن تؤديه في خدمة الإنسان.وأضافت أن أتمتة العمل في المجتمعات الحديثة قد تتيح للبشر مزيدًا من الوقت للتركيز على مجالات الثقافة والتطوير الشخصي، مشيرة إلى أن علم الروبوتات يمثل أحد العوامل المساعدة لتحقيق ذلك.
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نادي الفيديو, موسكو, روسيا, تكنولوجيا
نادي الفيديو, موسكو, روسيا, تكنولوجيا

موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديو

21:01 GMT 09.07.2026
© Sputnikموسكو تشهد أول زفاف لروبوتين شبيهين بالبشر
موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين شبيهين بالبشر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Sputnik
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شهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم الخميس، إقامة أول مراسم زفاف في العالم لروبوتين شبيهين بالبشر، في حدث يجمع بين التطور التكنولوجي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وأقيمت المراسم في مكتبة بوشكين، حيث ارتبط الروبوتان روبرت، الذي صُمم في هيئة موظف مكتبي ومدوّن، وماتيلدا، المصممة كشخصية راقصة باليه، بعقد زواج رمزي، بعد أن سبق تقديمهما للجمهور خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.
وخلال الحفل، أعلنت مقدمة المراسم ماريا بانتيوخينا أن الحدث يمثل "أول حفل زفاف للروبوتين الشبيهين بالبشر"، مشيرة إلى أن ما يجمع روبرت وماتيلدا لا يقتصر على التكنولوجيا الحديثة، بل يشمل أيضًا قيمًا مشتركة مثل التعلم والتطور والتعاون.
وأكدت آنا باغداساريان، نائبة المدير العام لشركة "آي تي-إمبريال" المطورة للروبوتات، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء على الإمكانات المتقدمة لتقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر، وتوضح الدور الذي يمكن أن تؤديه في خدمة الإنسان.
وأضافت أن أتمتة العمل في المجتمعات الحديثة قد تتيح للبشر مزيدًا من الوقت للتركيز على مجالات الثقافة والتطوير الشخصي، مشيرة إلى أن علم الروبوتات يمثل أحد العوامل المساعدة لتحقيق ذلك.
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