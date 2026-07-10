https://sarabic.ae/20260710/استنفار-صحي-في-الولايات-المتحدة-بعد-تفشي-طفيل-السيكلوسبورا-في-29-ولاية-1115112901.html
استنفار صحي في الولايات المتحدة بعد تفشي طفيل "السيكلوسبورا" في 29 ولاية
استنفار صحي في الولايات المتحدة بعد تفشي طفيل "السيكلوسبورا" في 29 ولاية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية حالة استنفار عقب تفشي واسع لطفيل "السيكلوسبورا"، بعدما أصاب نحو ألف شخص في ولاية ميشيغان، في أكبر موجة عدوى تسجلها الولاية،... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأفادت السلطات الطبية بأن عدد الإصابات في ميشيغان ارتفع إلى 992 حالة، مقارنة بمتوسط سنوي لا يتجاوز 50 إصابة، بينما سجلت ولاية أوهايو المجاورة أكثر من 500 إصابة، وسط مؤشرات ترجح ارتباط الحالات بمصدر غذائي ملوث مشترك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وأضافت أن السلطات الصحية تواصل جمع البيانات وتحليلها بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء انتشار العدوى وتحديد مصدر التلوث الغذائي.وتتمثل أبرز أعراض المرض في الإسهال الشديد والمستمر، المصحوب بتقلصات وانتفاخ في البطن، وهو عدوى طفيلية تنشط غالبًا خلال فصل الصيف.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الصحة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الصحة
استنفار صحي في الولايات المتحدة بعد تفشي طفيل "السيكلوسبورا" في 29 ولاية
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية حالة استنفار عقب تفشي واسع لطفيل "السيكلوسبورا"، بعدما أصاب نحو ألف شخص في ولاية ميشيغان، في أكبر موجة عدوى تسجلها الولاية، بالتزامن مع رصد إصابات في 28 ولاية أخرى، فيما لا يزال مصدر التلوث الغذائي المسؤول عن التفشي مجهولًا.
وأفادت السلطات الطبية
بأن عدد الإصابات في ميشيغان ارتفع إلى 992 حالة، مقارنة بمتوسط سنوي لا يتجاوز 50 إصابة، بينما سجلت ولاية أوهايو المجاورة أكثر من 500 إصابة، وسط مؤشرات ترجح ارتباط الحالات بمصدر غذائي ملوث مشترك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
11 سبتمبر 2025, 06:28 GMT
وأكدت كبيرة المسؤولين الطبيين في ولاية ميشيغان، ناتاشا باجداساريان، أن التفشي لم يسفر عن تسجيل أي وفيات، إلا أنه أدى إلى نقل نحو 40 مصابًا إلى المستشفيات بسبب أعراض حادة، أبرزها الإسهال المائي الذي قد يستمر لأسابيع.
وأضافت أن السلطات الصحية تواصل جمع البيانات وتحليلها بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء انتشار العدوى
وتحديد مصدر التلوث الغذائي.
وتتمثل أبرز أعراض المرض في الإسهال الشديد والمستمر، المصحوب بتقلصات وانتفاخ في البطن، وهو عدوى طفيلية تنشط غالبًا خلال فصل الصيف.