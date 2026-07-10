استنفار صحي في الولايات المتحدة بعد تفشي طفيل "السيكلوسبورا" في 29 ولاية

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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05:00 GMT
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31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
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183 د
نبض افريقيا
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30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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البرنامج المسائي - إعادة
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الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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استنفار صحي في الولايات المتحدة بعد تفشي طفيل "السيكلوسبورا" في 29 ولاية
استنفار صحي في الولايات المتحدة بعد تفشي طفيل "السيكلوسبورا" في 29 ولاية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية حالة استنفار عقب تفشي واسع لطفيل "السيكلوسبورا"، بعدما أصاب نحو ألف شخص في ولاية ميشيغان، في أكبر موجة عدوى تسجلها الولاية،... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:26+0000
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وأفادت السلطات الطبية بأن عدد الإصابات في ميشيغان ارتفع إلى 992 حالة، مقارنة بمتوسط سنوي لا يتجاوز 50 إصابة، بينما سجلت ولاية أوهايو المجاورة أكثر من 500 إصابة، وسط مؤشرات ترجح ارتباط الحالات بمصدر غذائي ملوث مشترك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وأضافت أن السلطات الصحية تواصل جمع البيانات وتحليلها بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء انتشار العدوى وتحديد مصدر التلوث الغذائي.وتتمثل أبرز أعراض المرض في الإسهال الشديد والمستمر، المصحوب بتقلصات وانتفاخ في البطن، وهو عدوى طفيلية تنشط غالبًا خلال فصل الصيف.
https://sarabic.ae/20250911/40-زيادة-في-إصابات-فيروس-غرب-النيل-بالولايات-المتحدة--1104726394.html
https://sarabic.ae/20250310/سارق-الشباب-الولايات-المتحدة-تشهد-عودة-وباء-قديم-يحصد-أرواح-الآلاف-1098547946.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الصحة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الصحة

استنفار صحي في الولايات المتحدة بعد تفشي طفيل "السيكلوسبورا" في 29 ولاية

18:26 GMT 10.07.2026
© Fotolia / Zarya Maximمريض في المشفى
مريض في المشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Fotolia / Zarya Maxim
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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية حالة استنفار عقب تفشي واسع لطفيل "السيكلوسبورا"، بعدما أصاب نحو ألف شخص في ولاية ميشيغان، في أكبر موجة عدوى تسجلها الولاية، بالتزامن مع رصد إصابات في 28 ولاية أخرى، فيما لا يزال مصدر التلوث الغذائي المسؤول عن التفشي مجهولًا.
وأفادت السلطات الطبية بأن عدد الإصابات في ميشيغان ارتفع إلى 992 حالة، مقارنة بمتوسط سنوي لا يتجاوز 50 إصابة، بينما سجلت ولاية أوهايو المجاورة أكثر من 500 إصابة، وسط مؤشرات ترجح ارتباط الحالات بمصدر غذائي ملوث مشترك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
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40% زيادة في إصابات فيروس "غرب النيل" بالولايات المتحدة
11 سبتمبر 2025, 06:28 GMT
وأكدت كبيرة المسؤولين الطبيين في ولاية ميشيغان، ناتاشا باجداساريان، أن التفشي لم يسفر عن تسجيل أي وفيات، إلا أنه أدى إلى نقل نحو 40 مصابًا إلى المستشفيات بسبب أعراض حادة، أبرزها الإسهال المائي الذي قد يستمر لأسابيع.
ممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري باسم أو. ام. فيلاتوف رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
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"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف
10 مارس 2025, 11:08 GMT
وأضافت أن السلطات الصحية تواصل جمع البيانات وتحليلها بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء انتشار العدوى وتحديد مصدر التلوث الغذائي.
وتتمثل أبرز أعراض المرض في الإسهال الشديد والمستمر، المصحوب بتقلصات وانتفاخ في البطن، وهو عدوى طفيلية تنشط غالبًا خلال فصل الصيف.
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