"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250310/سارق-الشباب-الولايات-المتحدة-تشهد-عودة-وباء-قديم-يحصد-أرواح-الآلاف-1098547946.html
"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف
"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف
سبوتنيك عربي
شهدت الولايات المتحدة عودة تفشي مرض السل (الدرن)، وهو مرض رئوي غالبًا ما يرافقه سعال شديد، وذلك منذ يناير/ كانون الثاني 2024، في مدينة كانساس سيتي في ولاية... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T11:08+0000
2025-03-10T11:08+0000
مجتمع
الصحة
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
منوعات
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048263569_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_79f041a56a1d360a010fd598bd6a829a.jpg
وقال موقع " sciencealert" حتى الآن، تم الإبلاغ عن إصابة 147 شخصًا بالسل في هذا التفشي، بينهم 67 شخصًا ظهرت عليهم أعراض المرض، أما الـ80 شخصًا الآخرين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل في كانساس، فقد حملوا العدوى دون ظهور أعراض، وهي حالة تعرف باسم "العدوى الكامنة".ويعد السل أحد أهم أسباب الوفاة المعدية حول العالم، حيث احتل المرتبة الثانية بعد كوفيد-19 خلال السنوات الثلاث الأولى من الجائحة.وفي هذا الصدد، طلبت منصة "ذا كونفرسيشن" من عالمي الأحياء الدقيقة كارين دوبوس ومارسيلا هيناو-تامايو، وكلاهما من جامعة وولاية كولورادو، شرح أسباب عودة هذا المرض القديم إلى الواجهة.يسبب بكتيريا "المتفطرة السلية" مرض السل لدى البشر، وقد أصاب هذا المرض البشر منذ آلاف السنين، حيث عثر الباحثون على أدلة تشير إلى وجوده قبل 9000 عام في بقايا بشرية تم اكتشافها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.يعود الإبلاغ عن حالات السل إلى حوالي 410-400 قبل الميلاد، عندما أطلق الطبيب اليوناني أبقراط على المرض اسم "فثيسيس"، وهي كلمة قديمة تعني "الهزال التدريجي"، في إشارة إلى كيفية إصابة المرضى بضعف شديد ونحول.كما عُرف السل باسم "الاستهلاك" لنفس السبب، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل "الطاعون الأبيض" أو "الموت الأبيض" بسبب فقر الدم الذي يسببه المرض، مما يجعل المرضى يبدون شاحبين أو شمعيين، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة. ويعد السل النشط غير المعالج – أي الحالات التي تظهر عليها أعراض – مرضًا قاتلًا للغاية.فقد يموت حوالي نصف الأشخاص المصابين بالسل النشط غير المعالج، بينما ينخفض معدل الوفاة إلى 12% مع العلاج.ومن الأسماء الأخرى التي أُطلقت على السل "شر الملك"، وهو شكل من أشكال المرض يسبب تورم الرقبة وتقرحات تُعرف باسم "داء الخنازير"، وخلال العصور الوسطى، كان يعتقد الناس أن لمسة الملك يمكن أن تشفي الشخص من هذا النوع من السل عبر تدخل معجزي، كما أُطلق على السل اسم "سارق الشباب" بسبب ميله التاريخي لإصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.
https://sarabic.ae/20250222/وباء-خطير-يسبب-أزمة-في-أمريكا-وتركيا-تتدخل-للمساعدة-1098062541.html
https://sarabic.ae/20240924/علماء-يحذرون-من-وباء-صامت-تسببه-عدوى-فطرية-قاتلة-1093039566.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048263569_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_c39f846393f81c8096dc95f6548a31f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منوعات, علوم
الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منوعات, علوم

"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف

11:08 GMT 10.03.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري "باسم أو. ام. فيلاتوف" رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020
ممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري باسم أو. ام. فيلاتوف رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت الولايات المتحدة عودة تفشي مرض السل (الدرن)، وهو مرض رئوي غالبًا ما يرافقه سعال شديد، وذلك منذ يناير/ كانون الثاني 2024، في مدينة كانساس سيتي في ولاية كانساس ومقاطعتين مجاورتين، ولا يزال مستمرًا حتى أوائل مارس/ آذار 2025.
وقال موقع " sciencealert" حتى الآن، تم الإبلاغ عن إصابة 147 شخصًا بالسل في هذا التفشي، بينهم 67 شخصًا ظهرت عليهم أعراض المرض، أما الـ80 شخصًا الآخرين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل في كانساس، فقد حملوا العدوى دون ظهور أعراض، وهي حالة تعرف باسم "العدوى الكامنة".
ويعد السل أحد أهم أسباب الوفاة المعدية حول العالم، حيث احتل المرتبة الثانية بعد كوفيد-19 خلال السنوات الثلاث الأولى من الجائحة.
دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
وباء خطير يسبب أزمة في أمريكا.. وتركيا تتدخل للمساعدة
22 فبراير, 12:39 GMT
وفي هذا الصدد، طلبت منصة "ذا كونفرسيشن" من عالمي الأحياء الدقيقة كارين دوبوس ومارسيلا هيناو-تامايو، وكلاهما من جامعة وولاية كولورادو، شرح أسباب عودة هذا المرض القديم إلى الواجهة.
يسبب بكتيريا "المتفطرة السلية" مرض السل لدى البشر، وقد أصاب هذا المرض البشر منذ آلاف السنين، حيث عثر الباحثون على أدلة تشير إلى وجوده قبل 9000 عام في بقايا بشرية تم اكتشافها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
يعود الإبلاغ عن حالات السل إلى حوالي 410-400 قبل الميلاد، عندما أطلق الطبيب اليوناني أبقراط على المرض اسم "فثيسيس"، وهي كلمة قديمة تعني "الهزال التدريجي"، في إشارة إلى كيفية إصابة المرضى بضعف شديد ونحول.
أدوية مختلفة مع مكملات غذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
مجتمع
علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة
24 سبتمبر 2024, 07:32 GMT
كما عُرف السل باسم "الاستهلاك" لنفس السبب، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل "الطاعون الأبيض" أو "الموت الأبيض" بسبب فقر الدم الذي يسببه المرض، مما يجعل المرضى يبدون شاحبين أو شمعيين، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة. ويعد السل النشط غير المعالج – أي الحالات التي تظهر عليها أعراض – مرضًا قاتلًا للغاية.
فقد يموت حوالي نصف الأشخاص المصابين بالسل النشط غير المعالج، بينما ينخفض معدل الوفاة إلى 12% مع العلاج.
ومن الأسماء الأخرى التي أُطلقت على السل "شر الملك"، وهو شكل من أشكال المرض يسبب تورم الرقبة وتقرحات تُعرف باسم "داء الخنازير"، وخلال العصور الوسطى، كان يعتقد الناس أن لمسة الملك يمكن أن تشفي الشخص من هذا النوع من السل عبر تدخل معجزي، كما أُطلق على السل اسم "سارق الشباب" بسبب ميله التاريخي لإصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала