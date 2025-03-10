https://sarabic.ae/20250310/سارق-الشباب-الولايات-المتحدة-تشهد-عودة-وباء-قديم-يحصد-أرواح-الآلاف-1098547946.html
"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف
"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف
سبوتنيك عربي
شهدت الولايات المتحدة عودة تفشي مرض السل (الدرن)، وهو مرض رئوي غالبًا ما يرافقه سعال شديد، وذلك منذ يناير/ كانون الثاني 2024، في مدينة كانساس سيتي في ولاية... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T11:08+0000
2025-03-10T11:08+0000
2025-03-10T11:08+0000
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وقال موقع " sciencealert" حتى الآن، تم الإبلاغ عن إصابة 147 شخصًا بالسل في هذا التفشي، بينهم 67 شخصًا ظهرت عليهم أعراض المرض، أما الـ80 شخصًا الآخرين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل في كانساس، فقد حملوا العدوى دون ظهور أعراض، وهي حالة تعرف باسم "العدوى الكامنة".ويعد السل أحد أهم أسباب الوفاة المعدية حول العالم، حيث احتل المرتبة الثانية بعد كوفيد-19 خلال السنوات الثلاث الأولى من الجائحة.وفي هذا الصدد، طلبت منصة "ذا كونفرسيشن" من عالمي الأحياء الدقيقة كارين دوبوس ومارسيلا هيناو-تامايو، وكلاهما من جامعة وولاية كولورادو، شرح أسباب عودة هذا المرض القديم إلى الواجهة.يسبب بكتيريا "المتفطرة السلية" مرض السل لدى البشر، وقد أصاب هذا المرض البشر منذ آلاف السنين، حيث عثر الباحثون على أدلة تشير إلى وجوده قبل 9000 عام في بقايا بشرية تم اكتشافها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.يعود الإبلاغ عن حالات السل إلى حوالي 410-400 قبل الميلاد، عندما أطلق الطبيب اليوناني أبقراط على المرض اسم "فثيسيس"، وهي كلمة قديمة تعني "الهزال التدريجي"، في إشارة إلى كيفية إصابة المرضى بضعف شديد ونحول.كما عُرف السل باسم "الاستهلاك" لنفس السبب، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل "الطاعون الأبيض" أو "الموت الأبيض" بسبب فقر الدم الذي يسببه المرض، مما يجعل المرضى يبدون شاحبين أو شمعيين، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة. ويعد السل النشط غير المعالج – أي الحالات التي تظهر عليها أعراض – مرضًا قاتلًا للغاية.فقد يموت حوالي نصف الأشخاص المصابين بالسل النشط غير المعالج، بينما ينخفض معدل الوفاة إلى 12% مع العلاج.ومن الأسماء الأخرى التي أُطلقت على السل "شر الملك"، وهو شكل من أشكال المرض يسبب تورم الرقبة وتقرحات تُعرف باسم "داء الخنازير"، وخلال العصور الوسطى، كان يعتقد الناس أن لمسة الملك يمكن أن تشفي الشخص من هذا النوع من السل عبر تدخل معجزي، كما أُطلق على السل اسم "سارق الشباب" بسبب ميله التاريخي لإصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.
https://sarabic.ae/20250222/وباء-خطير-يسبب-أزمة-في-أمريكا-وتركيا-تتدخل-للمساعدة-1098062541.html
https://sarabic.ae/20240924/علماء-يحذرون-من-وباء-صامت-تسببه-عدوى-فطرية-قاتلة-1093039566.html
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الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منوعات, علوم
الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منوعات, علوم
"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف
شهدت الولايات المتحدة عودة تفشي مرض السل (الدرن)، وهو مرض رئوي غالبًا ما يرافقه سعال شديد، وذلك منذ يناير/ كانون الثاني 2024، في مدينة كانساس سيتي في ولاية كانساس ومقاطعتين مجاورتين، ولا يزال مستمرًا حتى أوائل مارس/ آذار 2025.
وقال موقع
" sciencealert" حتى الآن، تم الإبلاغ عن إصابة 147 شخصًا بالسل في هذا التفشي، بينهم 67 شخصًا ظهرت عليهم أعراض المرض، أما الـ80 شخصًا الآخرين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل في كانساس، فقد حملوا العدوى دون ظهور أعراض، وهي حالة تعرف باسم "العدوى الكامنة".
ويعد السل أحد أهم أسباب الوفاة المعدية حول العالم، حيث احتل المرتبة الثانية بعد كوفيد-19 خلال السنوات الثلاث الأولى من الجائحة.
وفي هذا الصدد، طلبت منصة "ذا كونفرسيشن" من عالمي الأحياء الدقيقة كارين دوبوس ومارسيلا هيناو-تامايو، وكلاهما من جامعة وولاية كولورادو، شرح أسباب عودة هذا المرض القديم إلى الواجهة.
يسبب بكتيريا "المتفطرة السلية" مرض السل لدى البشر، وقد أصاب هذا المرض البشر منذ آلاف السنين، حيث عثر الباحثون على أدلة تشير إلى وجوده قبل 9000 عام في بقايا بشرية تم اكتشافها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
يعود الإبلاغ عن حالات السل إلى حوالي 410-400 قبل الميلاد، عندما أطلق الطبيب اليوناني أبقراط على المرض اسم "فثيسيس"، وهي كلمة قديمة تعني "الهزال التدريجي"، في إشارة إلى كيفية إصابة المرضى بضعف شديد ونحول.
24 سبتمبر 2024, 07:32 GMT
كما عُرف السل باسم "الاستهلاك" لنفس السبب، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل "الطاعون الأبيض" أو "الموت الأبيض" بسبب فقر الدم الذي يسببه المرض، مما يجعل المرضى يبدون شاحبين أو شمعيين، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة. ويعد السل النشط غير المعالج – أي الحالات التي تظهر عليها أعراض – مرضًا قاتلًا للغاية.
فقد يموت حوالي نصف الأشخاص المصابين بالسل النشط غير المعالج، بينما ينخفض معدل الوفاة إلى 12% مع العلاج.
ومن الأسماء الأخرى التي أُطلقت على السل "شر الملك"، وهو شكل من أشكال المرض يسبب تورم الرقبة وتقرحات تُعرف باسم "داء الخنازير"، وخلال العصور الوسطى، كان يعتقد الناس أن لمسة الملك يمكن أن تشفي الشخص من هذا النوع من السل عبر تدخل معجزي، كما أُطلق على السل اسم "سارق الشباب" بسبب ميله التاريخي لإصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.