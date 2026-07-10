https://sarabic.ae/20260710/الجيش-المالي-يعلن-تحييد-نحو-100-مسلح-جراء-غارات-وسط-وشمالي-البلاد-1115100945.html
الجيش المالي يعلن تحييد نحو 100 مسلح جراء غارات وسط وشمالي البلاد
الجيش المالي يعلن تحييد نحو 100 مسلح جراء غارات وسط وشمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المالي، اليوم الجمعة، تحييد نحو 100 مسلح في غارات على وسط وشمال البلاد، بالتعاون مع "الفيلق الأفريقي" التابع لوزارة الدفاع الروسية، وذلك خلال... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:40+0000
2026-07-10T13:40+0000
2026-07-10T13:40+0000
الجيش المالي
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روسيا
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وأوضحت القوات المسلحة المالية في بيان: "يشير التقرير الأولي للعمليات الجوية والبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مختلف جبهات القتال إلى تنفيذ 15 غارة جوية على مناطق أنيفيس، وتابريشات (غاو)، وكوليبالا (سيفاري)، وتحييد ما يقارب 100 إرهابي وتدمير 12 مركبة قتالية".وأضاف البيان: "في ليلة 9 تموز/يوليو، وصلت قافلة إمداد كبيرة من غاو إلى أنيفيس. وقد أمّنت العمليات الجوية والبرية الطريق والمدخل إلى المدينة، على الرغم من عدة مناوشات وكمائن نفّذتها الجماعات الإرهابية المسلحة، كجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وجبهة تحرير أزواد، والتي استخدمت بشكل خاص طائرات انتحارية مسيّرة".وكان الجيش المالي، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تحييد أكثر من 200 مسلح في عمليات ببلدة أنيفيس شمالي البلاد، مشيرا إلى استمرار العمليات الجوية والبرية في المنطقة.وأعلن الجيش المالي، السبت الماضي، بتعرض مواقعه لهجمات في أنيفيس شمال شرقي البلاد، ومدينتي غاو وسيفاري في وسط البلاد، بالإضافة إلى بلدتين أخريين.وتتعرض مالي منذ عدة سنوات لهجمات متكررة يشنها مسلّحو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، إلى جانب متمردي الطوارق المنضوين تحت لواء "جبهة تحرير أزواد".وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، شنّ مسلّحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بالتعاون مع "جبهة تحرير أزواد" سلسلة من الهجمات استهدفت منشآت عسكرية وإدارية. وأسفرت المعارك حينها عن مقتل وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية بمالي، ساديو كامارا، ليتولى رئيس الجمهورية، أسيمي غويتا، مهام رئيس وزارة الدفاع مؤقتًا.وجرى تدريب هؤلاء المسلحين بمشاركة مدربين ومرتزقة أوكرانيين وأوروبيين، إلا أن وحدات "الفيلق الأفريقي" أحبطت محاولة الانقلاب ومنعت وقوع خسائر بشرية واسعة في صفوف المدنيين.
https://sarabic.ae/20260704/الجيش-المالي-يعلن-إحباط-هجمات-على-بلدتي-كونا-وسومادوغو-بالتعاون-مع-الفيلق-الأفريقي-1114951210.html
https://sarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-لسبوتنيك-دخول-كيدال-كان-تحديا-ضروريا-لفرض-الأمن-وبسط-سلطة-الدولة-1083149497.html
https://sarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-يعلن-السيطرة-على-مواقع-في-مدينة-كيدال--1083143523.html
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الجيش المالي, العالم, روسيا
الجيش المالي, العالم, روسيا
الجيش المالي يعلن تحييد نحو 100 مسلح جراء غارات وسط وشمالي البلاد
أعلن الجيش المالي، اليوم الجمعة، تحييد نحو 100 مسلح في غارات على وسط وشمال البلاد، بالتعاون مع "الفيلق الأفريقي" التابع لوزارة الدفاع الروسية، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت القوات المسلحة المالية في بيان: "يشير التقرير الأولي للعمليات الجوية والبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مختلف جبهات القتال إلى تنفيذ 15 غارة جوية على مناطق أنيفيس، وتابريشات (غاو)، وكوليبالا (سيفاري)، وتحييد ما يقارب 100 إرهابي وتدمير 12 مركبة قتالية".
وجاء في البيان: "تُعلن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للشعب أن القوات المسلحة المالية، بدعم من "الفيلق الأفريقي" الشريك، تُواصل عملياتها المشتركة بحزم في جميع جبهات القتال".
وأضاف البيان: "في ليلة 9 تموز/يوليو، وصلت قافلة إمداد كبيرة من غاو إلى أنيفيس. وقد أمّنت العمليات الجوية والبرية الطريق والمدخل إلى المدينة، على الرغم من عدة مناوشات وكمائن نفّذتها الجماعات الإرهابية المسلحة، كجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وجبهة تحرير أزواد، والتي استخدمت بشكل خاص طائرات انتحارية مسيّرة".
وتابع البيان: " قبل ذلك بـ 48 ساعة، كانت القوات المسلحة المالية قد طهّرت مواقع استراتيجية كان يسيطر عليها الإرهابيون في أنيفيس، مما أعاد الظروف اللازمة لتقدّم العملية".
وكان الجيش المالي، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تحييد أكثر من 200 مسلح في عمليات ببلدة أنيفيس شمالي البلاد، مشيرا إلى استمرار العمليات الجوية والبرية في المنطقة.
14 نوفمبر 2023, 15:44 GMT
وأعلن الجيش المالي، السبت الماضي، بتعرض مواقعه لهجمات في أنيفيس شمال شرقي البلاد، ومدينتي غاو وسيفاري في وسط البلاد، بالإضافة إلى بلدتين أخريين.
وأعلنت القوات المسلحة في وقت لاحق أن الجيش تمكّن من السيطرة على الوضع. فيما أعلن مسلّحو تحالف "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية للجيش المالي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن بيان للمسلحين.
وتتعرض مالي منذ عدة سنوات لهجمات متكررة يشنها مسلّحو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، إلى جانب متمردي الطوارق المنضوين تحت لواء "جبهة تحرير أزواد".
14 نوفمبر 2023, 13:34 GMT
وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، شنّ مسلّحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بالتعاون مع "جبهة تحرير أزواد" سلسلة من الهجمات استهدفت منشآت عسكرية وإدارية. وأسفرت المعارك حينها عن مقتل وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية بمالي، ساديو كامارا، ليتولى رئيس الجمهورية، أسيمي غويتا، مهام رئيس وزارة الدفاع مؤقتًا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن تشكيلات مسلحة غير شرعية في مالي، يبلغ قوامها نحو 12 ألف شخص، حاولت في 25 نيسان/أبريل الماضي تنفيذ انقلاب عسكري.
وجرى تدريب هؤلاء المسلحين بمشاركة مدربين ومرتزقة أوكرانيين وأوروبيين، إلا أن وحدات "الفيلق الأفريقي" أحبطت محاولة الانقلاب ومنعت وقوع خسائر بشرية واسعة في صفوف المدنيين.