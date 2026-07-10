الجيش المالي يعلن تحييد نحو 100 مسلح جراء غارات وسط وشمالي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/الجيش-المالي-يعلن-تحييد-نحو-100-مسلح-جراء-غارات-وسط-وشمالي-البلاد-1115100945.html
الجيش المالي يعلن تحييد نحو 100 مسلح جراء غارات وسط وشمالي البلاد
الجيش المالي يعلن تحييد نحو 100 مسلح جراء غارات وسط وشمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المالي، اليوم الجمعة، تحييد نحو 100 مسلح في غارات على وسط وشمال البلاد، بالتعاون مع "الفيلق الأفريقي" التابع لوزارة الدفاع الروسية، وذلك خلال... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:40+0000
2026-07-10T13:40+0000
الجيش المالي
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099282802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb254c410e253d93cc1fb095ca3e4b62.jpg
وأوضحت القوات المسلحة المالية في بيان: "يشير التقرير الأولي للعمليات الجوية والبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مختلف جبهات القتال إلى تنفيذ 15 غارة جوية على مناطق أنيفيس، وتابريشات (غاو)، وكوليبالا (سيفاري)، وتحييد ما يقارب 100 إرهابي وتدمير 12 مركبة قتالية".وأضاف البيان: "في ليلة 9 تموز/يوليو، وصلت قافلة إمداد كبيرة من غاو إلى أنيفيس. وقد أمّنت العمليات الجوية والبرية الطريق والمدخل إلى المدينة، على الرغم من عدة مناوشات وكمائن نفّذتها الجماعات الإرهابية المسلحة، كجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وجبهة تحرير أزواد، والتي استخدمت بشكل خاص طائرات انتحارية مسيّرة".وكان الجيش المالي، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تحييد أكثر من 200 مسلح في عمليات ببلدة أنيفيس شمالي البلاد، مشيرا إلى استمرار العمليات الجوية والبرية في المنطقة.وأعلن الجيش المالي، السبت الماضي، بتعرض مواقعه لهجمات في أنيفيس شمال شرقي البلاد، ومدينتي غاو وسيفاري في وسط البلاد، بالإضافة إلى بلدتين أخريين.وتتعرض مالي منذ عدة سنوات لهجمات متكررة يشنها مسلّحو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، إلى جانب متمردي الطوارق المنضوين تحت لواء "جبهة تحرير أزواد".وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، شنّ مسلّحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بالتعاون مع "جبهة تحرير أزواد" سلسلة من الهجمات استهدفت منشآت عسكرية وإدارية. وأسفرت المعارك حينها عن مقتل وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية بمالي، ساديو كامارا، ليتولى رئيس الجمهورية، أسيمي غويتا، مهام رئيس وزارة الدفاع مؤقتًا.وجرى تدريب هؤلاء المسلحين بمشاركة مدربين ومرتزقة أوكرانيين وأوروبيين، إلا أن وحدات "الفيلق الأفريقي" أحبطت محاولة الانقلاب ومنعت وقوع خسائر بشرية واسعة في صفوف المدنيين.
https://sarabic.ae/20260704/الجيش-المالي-يعلن-إحباط-هجمات-على-بلدتي-كونا-وسومادوغو-بالتعاون-مع-الفيلق-الأفريقي-1114951210.html
https://sarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-لسبوتنيك-دخول-كيدال-كان-تحديا-ضروريا-لفرض-الأمن-وبسط-سلطة-الدولة-1083149497.html
https://sarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-يعلن-السيطرة-على-مواقع-في-مدينة-كيدال--1083143523.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099282802_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_a8a71b7f6e41d215a32ee2f721636b01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجيش المالي, العالم, روسيا
الجيش المالي, العالم, روسيا

الجيش المالي يعلن تحييد نحو 100 مسلح جراء غارات وسط وشمالي البلاد

13:40 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Jerome Delayالجيش المالي يقوم بدورية في شوارع غاو، شمال مالي
الجيش المالي يقوم بدورية في شوارع غاو، شمال مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
أعلن الجيش المالي، اليوم الجمعة، تحييد نحو 100 مسلح في غارات على وسط وشمال البلاد، بالتعاون مع "الفيلق الأفريقي" التابع لوزارة الدفاع الروسية، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت القوات المسلحة المالية في بيان: "يشير التقرير الأولي للعمليات الجوية والبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مختلف جبهات القتال إلى تنفيذ 15 غارة جوية على مناطق أنيفيس، وتابريشات (غاو)، وكوليبالا (سيفاري)، وتحييد ما يقارب 100 إرهابي وتدمير 12 مركبة قتالية".

وجاء في البيان: "تُعلن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للشعب أن القوات المسلحة المالية، بدعم من "الفيلق الأفريقي" الشريك، تُواصل عملياتها المشتركة بحزم في جميع جبهات القتال".

الجيش المالي يقوم بدورية في شوارع غاو، شمال مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
الجيش المالي يعلن إحباط هجمات على بلدتي كونا وسومادوغو بالتعاون مع الفيلق الأفريقي
4 يوليو, 20:06 GMT
وأضاف البيان: "في ليلة 9 تموز/يوليو، وصلت قافلة إمداد كبيرة من غاو إلى أنيفيس. وقد أمّنت العمليات الجوية والبرية الطريق والمدخل إلى المدينة، على الرغم من عدة مناوشات وكمائن نفّذتها الجماعات الإرهابية المسلحة، كجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وجبهة تحرير أزواد، والتي استخدمت بشكل خاص طائرات انتحارية مسيّرة".
وتابع البيان: " قبل ذلك بـ 48 ساعة، كانت القوات المسلحة المالية قد طهّرت مواقع استراتيجية كان يسيطر عليها الإرهابيون في أنيفيس، مما أعاد الظروف اللازمة لتقدّم العملية".
وكان الجيش المالي، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تحييد أكثر من 200 مسلح في عمليات ببلدة أنيفيس شمالي البلاد، مشيرا إلى استمرار العمليات الجوية والبرية في المنطقة.
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
الجيش المالي لسبوتنيك: دخول كيدال كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة
14 نوفمبر 2023, 15:44 GMT
وأعلن الجيش المالي، السبت الماضي، بتعرض مواقعه لهجمات في أنيفيس شمال شرقي البلاد، ومدينتي غاو وسيفاري في وسط البلاد، بالإضافة إلى بلدتين أخريين.
وأعلنت القوات المسلحة في وقت لاحق أن الجيش تمكّن من السيطرة على الوضع. فيما أعلن مسلّحو تحالف "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية للجيش المالي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن بيان للمسلحين.
وتتعرض مالي منذ عدة سنوات لهجمات متكررة يشنها مسلّحو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، إلى جانب متمردي الطوارق المنضوين تحت لواء "جبهة تحرير أزواد".
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
الجيش المالي يعلن السيطرة على مواقع في مدينة كيدال
14 نوفمبر 2023, 13:34 GMT
وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، شنّ مسلّحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بالتعاون مع "جبهة تحرير أزواد" سلسلة من الهجمات استهدفت منشآت عسكرية وإدارية. وأسفرت المعارك حينها عن مقتل وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية بمالي، ساديو كامارا، ليتولى رئيس الجمهورية، أسيمي غويتا، مهام رئيس وزارة الدفاع مؤقتًا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن تشكيلات مسلحة غير شرعية في مالي، يبلغ قوامها نحو 12 ألف شخص، حاولت في 25 نيسان/أبريل الماضي تنفيذ انقلاب عسكري.
وجرى تدريب هؤلاء المسلحين بمشاركة مدربين ومرتزقة أوكرانيين وأوروبيين، إلا أن وحدات "الفيلق الأفريقي" أحبطت محاولة الانقلاب ومنعت وقوع خسائر بشرية واسعة في صفوف المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала