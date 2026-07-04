https://sarabic.ae/20260704/الجيش-المالي-يعلن-إحباط-هجمات-على-بلدتي-كونا-وسومادوغو-بالتعاون-مع-الفيلق-الأفريقي-1114951210.html
الجيش المالي يعلن إحباط هجمات على بلدتي كونا وسومادوغو بالتعاون مع الفيلق الأفريقي
الجيش المالي يعلن إحباط هجمات على بلدتي كونا وسومادوغو بالتعاون مع الفيلق الأفريقي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المالي، اليوم السبت، إحباط هجمات مسلحة على بلدتي كونا وسومادوغو في إقليم موبتي وسط البلاد، بالتعاون مع الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية،... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكر الجيش المالي في بيان، أن "القوات المسلحة المالية، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي، الفيلق الأفريقي، صدّت ببسالة محاولة هجوم في كونا وسومادوغو اليوم السبت 4 تموز/يوليو".وأشار إلى أن "القوات المسلحة المالية تمكنت من دحر جماعة إرهابية أخرى، أعادت تنظيم صفوفها في سومادوغو بهدف مهاجمة سوفرولاي، وذلك من خلال عملية جوية وبرية. وقد تكبّد العدو خسائر بشرية ومادية فادحة في هاتين العمليتين المنسقتين".يأتي هذا بعد نحو من شهرين من الهجمات المسلحة التي نفذها مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ومتمردو الطوارق بقيادة "جبهة تحرير أزواد".وكان الجيش المالي قد أعلن، في 25 نيسان/أبريل الماضي، تعرض عدة مواقع وثكنات في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد للاستهداف من جانب جماعات مسلحة، حيث نفذ مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة ومتمردو الطوارق بقيادة "جبهة تحرير أزواد" هجومًا منسقًا على ثكنات في باماكو وكاتي وجاو وكيدال وغيرها.من جانبه، صرح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، عاصمي غويتا، في 28 نيسان/أبريل، بأن الصراع ضد الجماعات المسلحة في البلاد سيستمر حتى يتم تحييد المسلحين بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-لسبوتنيك-دخول-كيدال-كان-تحديا-ضروريا-لفرض-الأمن-وبسط-سلطة-الدولة-1083149497.html
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أخبار مالي, الجيش المالي, العالم, الإتحاد الافريقي, روسيا
أخبار مالي, الجيش المالي, العالم, الإتحاد الافريقي, روسيا
الجيش المالي يعلن إحباط هجمات على بلدتي كونا وسومادوغو بالتعاون مع الفيلق الأفريقي
أعلن الجيش المالي، اليوم السبت، إحباط هجمات مسلحة على بلدتي كونا وسومادوغو في إقليم موبتي وسط البلاد، بالتعاون مع الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، مؤكدًا تكبيد المهاجمين خسائر بشرية.
وذكر الجيش المالي في بيان، أن "القوات المسلحة المالية، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي، الفيلق الأفريقي، صدّت ببسالة محاولة هجوم في كونا وسومادوغو اليوم السبت 4 تموز/يوليو".
وأوضح أنه "عقب الهجمات التي نُفذت في وقت سابق من ذلك الصباح، تمكنت القوات المسلحة المالية وشركاؤها في الفيلق الأفريقي من صدّ جماعات إرهابية مسلحة، كانت قد وصلت إلى كونا بأعداد كبيرة، وذلك بفضل ردّ منسق".
14 نوفمبر 2023, 15:44 GMT
وأشار إلى أن "القوات المسلحة المالية تمكنت من دحر جماعة إرهابية أخرى
، أعادت تنظيم صفوفها في سومادوغو بهدف مهاجمة سوفرولاي، وذلك من خلال عملية جوية وبرية. وقد تكبّد العدو خسائر بشرية ومادية فادحة في هاتين العمليتين المنسقتين".
وبوقت سابق اليوم، أعلن الجيش المالي مقتل جندي وتحييد أكثر من 26 مسلحًا خلال صد هجمات استهدفت مواقع عسكرية بالبلاد، وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة الكاملة. وقبل ذلك، أعلن الجيش المالي أن العديد من مواقعه في شمال ووسط وجنوب البلاد تتعرض لهجمات مسلحة.
يأتي هذا بعد نحو من شهرين من الهجمات المسلحة التي نفذها مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ومتمردو الطوارق بقيادة "جبهة تحرير أزواد
".
وكان الجيش المالي قد أعلن، في 25 نيسان/أبريل الماضي، تعرض عدة مواقع وثكنات في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد للاستهداف من جانب جماعات مسلحة، حيث نفذ مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة ومتمردو الطوارق بقيادة "جبهة تحرير أزواد" هجومًا منسقًا على ثكنات في باماكو وكاتي وجاو وكيدال وغيرها.
وأكدت السلطات في مالي مقتل وزير الدفاع، ساديو كامارا، إثر هجوم "إرهابي" استهدف مقر إقامته في مدينة "كاتي" قرب العاصمة باماكو.
من جانبه، صرح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، عاصمي غويتا، في 28 نيسان/أبريل، بأن الصراع ضد الجماعات المسلحة في البلا
د سيستمر حتى يتم تحييد المسلحين بشكل كامل.