الجيش المالي يعلن تحييد أكثر من 17 مسلحا في إقليم كيتا غربي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/الجيش-المالي-يعلن-تحييد-أكثر-من-17-مسلحا-في-إقليم-كيتا-غربي-البلاد-1113085529.html
الجيش المالي يعلن تحييد أكثر من 17 مسلحا في إقليم كيتا غربي البلاد
الجيش المالي يعلن تحييد أكثر من 17 مسلحا في إقليم كيتا غربي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المالي، اليوم الأحد، تحييد أكثر من 17 مسلحًا بعملية برية شنتها القوات المالية بإقليم كيتا غربي البلاد. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T18:58+0000
2026-05-03T18:58+0000
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099282802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb254c410e253d93cc1fb095ca3e4b62.jpg
وقالت القوات المسلحة المالية، في بيان: "نفذت وحدات برية من القوات المسلحة المالية، بنجاح، عملية دقيقة ضد جماعة إرهابية مسلحة في منطقة سيبابوغو بإقليم كيتا، يوم السبت الموافق 2 مايو (أيار) 2026، وذلك في إطار عمليات الاستطلاع الهجومية، التي أعقبت الهجمات الإرهابية على مدينتي كاتي وباماكو"، مضيفة أن "العملية أسفرت عن تحييد أكثر من 17 إرهابيًا واستعادة نحو 15 دراجة نارية".وأكدت السلطات في مالي مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، في هجوم إرهابي استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي قرب العاصمة باماكو.وتواجه الدولة الواقعة غربي أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا ودول عدة).
https://sarabic.ae/20260426/الحكومة-مالي-تؤكد-مقتل-وزير-دفاعها-في-هجوم-استهدف-مقر-إقامته-1112901940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099282802_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_a8a71b7f6e41d215a32ee2f721636b01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم
العالم العربي, العالم

الجيش المالي يعلن تحييد أكثر من 17 مسلحا في إقليم كيتا غربي البلاد

18:58 GMT 03.05.2026
© AP Photo / Jerome Delayالجيش المالي يقوم بدورية في شوارع غاو، شمال مالي
الجيش المالي يقوم بدورية في شوارع غاو، شمال مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
أعلن الجيش المالي، اليوم الأحد، تحييد أكثر من 17 مسلحًا بعملية برية شنتها القوات المالية بإقليم كيتا غربي البلاد.
وقالت القوات المسلحة المالية، في بيان: "نفذت وحدات برية من القوات المسلحة المالية، بنجاح، عملية دقيقة ضد جماعة إرهابية مسلحة في منطقة سيبابوغو بإقليم كيتا، يوم السبت الموافق 2 مايو (أيار) 2026، وذلك في إطار عمليات الاستطلاع الهجومية، التي أعقبت الهجمات الإرهابية على مدينتي كاتي وباماكو"، مضيفة أن "العملية أسفرت عن تحييد أكثر من 17 إرهابيًا واستعادة نحو 15 دراجة نارية".

وكان الجيش المالي، أعلن في 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض مواقع وثكنات عدة في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد، للاستهداف من طرف جماعات مسلحة، حيث نفذ مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) ومتمردو "الطوارق" بقيادة "جبهة تحرير أزواد"، هجومًا منسقًا على ثكنات في باماكو وكاتي وجاو وكيدال وغيرها.

علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
مالي تؤكد مقتل وزير دفاعها في هجوم استهدف مقر إقامته
26 أبريل, 21:40 GMT
وأكدت السلطات في مالي مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، في هجوم إرهابي استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي قرب العاصمة باماكو.

من جانبه، صرح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي عاصيمي غويتا، في 28 أبريل الماضي، بأن الصراع ضد الجماعات المسلحة في البلاد سيستمر حتى يتم تحييد المسلحين بشكل كامل.

وتواجه الدولة الواقعة غربي أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا ودول عدة).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала