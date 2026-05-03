الجيش المالي يعلن تحييد أكثر من 17 مسلحا في إقليم كيتا غربي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المالي، اليوم الأحد، تحييد أكثر من 17 مسلحًا بعملية برية شنتها القوات المالية بإقليم كيتا غربي البلاد. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T18:58+0000
وقالت القوات المسلحة المالية، في بيان: "نفذت وحدات برية من القوات المسلحة المالية، بنجاح، عملية دقيقة ضد جماعة إرهابية مسلحة في منطقة سيبابوغو بإقليم كيتا، يوم السبت الموافق 2 مايو (أيار) 2026، وذلك في إطار عمليات الاستطلاع الهجومية، التي أعقبت الهجمات الإرهابية على مدينتي كاتي وباماكو"، مضيفة أن "العملية أسفرت عن تحييد أكثر من 17 إرهابيًا واستعادة نحو 15 دراجة نارية".
وكان الجيش المالي، أعلن في 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض مواقع وثكنات عدة في العاصمة باماكو ومناطق أخرى من البلاد، للاستهداف من طرف جماعات مسلحة، حيث نفذ مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) ومتمردو "الطوارق" بقيادة "جبهة تحرير أزواد"، هجومًا منسقًا على ثكنات في باماكو وكاتي وجاو وكيدال وغيرها.
وأكدت السلطات في مالي مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، في هجوم إرهابي استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي قرب العاصمة باماكو.
من جانبه، صرح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي عاصيمي غويتا، في 28 أبريل الماضي، بأن الصراع ضد الجماعات المسلحة في البلاد سيستمر حتى يتم تحييد المسلحين بشكل كامل.
وتواجه الدولة الواقعة غربي أفريقيا، هجمات مسلحة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا ودول عدة).